Đề xuất giao TPHCM làm đường sắt kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất

Bộ Xây dựng mới có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao UBND TPHCM làm chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối, vận chuyển hành khách giữa 2 sân bay.

Bộ Xây dựng đánh giá việc vận chuyển hành khách bằng đường sắt từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành bằng đường sắt được kết nối qua 2 tuyến: Tuyến đường sắt đô thị số 6 kết nối Tân Sơn Nhất với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (nút giao Phú Hữu) và tuyến đường sắt đô thị số 2 kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến ga Thủ Thiêm.

Cả 2 tuyến sau đó dùng chung hạ tầng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối tới sân bay Long Thành.

Hiện nay các tuyến metro số 2, metro số 6, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là các tuyến đường sắt được xác định trong quy hoạch của TPHCM và quy hoạch mạng lưới đường sắt.

Sân bay Long Thành đang trong quá trình hoàn thiện (Ảnh: Phước Tuần).

Để bảo đảm khai thác thuận lợi giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, các dự án cần đầu tư đồng bộ về thời gian, công nghệ và tổ chức khai thác.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao UBND TPHCM chủ trì làm việc, thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND TPHCM là cơ quan chủ quản dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng quyết định theo quy định.

TPHCM tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu hiện có của dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư khi được giao làm cơ quan chủ quản.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị cho phép TPHCM nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành vào trong quy hoạch đường sắt đô thị của thành phố này.

Theo Bộ Xây dựng, khi được chuyển về địa phương thực hiện, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt được xem xét trên cơ sở kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD khu vực dự án và từ đó sẽ có thêm các giải pháp huy động nguồn vốn.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 42km, thiết kế đường đôi, tốc độ thiết kế 120 km/h gồm 20 ga.