Người đàn ông đâm trọng thương đôi nam nữ rồi tự thiêu trên xe ở TPHCM

Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương, Công an TPHCM, đang phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra vụ án khiến đôi nam nữ trọng thương, một người đàn ông khác tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân ở ngã tư đường N13 giao với đường D3, phường Bình Dương, thấy một người đàn ông chặn đầu một chiếc xe container rồi leo lên cabin.

Hiện trường vụ án (Ảnh: A.T.).

Sau đó, người này dùng hung khí đâm đôi nam nữ khiến họ bị thương, bỏ chạy khỏi xe và cầu cứu. Người dân hỗ trợ đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Lúc này, người đàn ông được cho là hung thủ đã cố thủ trên cabin chiếc xe container rồi châm lửa tự thiêu khiến cabin bốc cháy.

Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa để cứu người đàn ông, nhưng nạn nhân đã tử vong.