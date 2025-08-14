Đề xuất ông Trump có thể đưa ra với ông Putin để đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết, tại cuộc hội đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn vô điều kiện khi hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8.

Theo Ngoại trưởng Barrot, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ của Ukraine sẽ chỉ diễn ra khi có sự tham gia của Tổng thống Zelensky.

Ngoài ra, ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ đóng góp vào hệ thống bảo đảm an ninh quốc tế do các quốc gia trong liên minh thiện chí, bao gồm Pháp, Anh và Đức, phát triển.

Vào ngày 13/8, Tổng thống Zelensky đã đến Berlin, nơi ông tham gia cuộc họp trực tuyến chung với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Trump. Các nhà lãnh đạo từ Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan, Liên minh châu Âu và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã tham dự cuộc họp.

Theo Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Ukraine là một trong những vấn đề ưu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc hội đàm sắp tới với Tổng thống Nga.

Sau cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các vấn đề lãnh thổ "sẽ không được đàm phán" bởi bất kỳ ai ngoại trừ Tổng thống Zelensky.

Ông Macron nói rằng việc hối thúc Tổng thống Putin cam kết ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump trước hội nghị thượng đỉnh Alaska. Ông Macron xác nhận ông Trump đồng ý rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về lãnh thổ đều cần có sự tham gia của ông Zelensky.

"Đây là lập trường mà chúng tôi ủng hộ và Tổng thống Trump đã bày tỏ rất rõ ràng”, Tổng thống Pháp nêu rõ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng tiết lộ những nội dung chính được nêu ra trong cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Trump, trong đó có việc "Ukraine sẵn sàng thảo luận về các vấn đề lãnh thổ, nhưng điểm khởi đầu sẽ là đường ranh giới".

Theo Thủ tướng Merz, các nhà lãnh đạo châu Âu đang làm mọi cách có thể để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin diễn ra "đúng hướng".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã tiết lộ 3 thông điệp chính do Tổng thống Trump đưa ra trong các cuộc hội đàm trực tuyến hôm 13/8.

"Tổng thống Trump đã chia sẻ 3 mục tiêu quan trọng với chúng tôi. Thứ nhất là ngừng bắn", ông Costa nói.

Điểm thứ hai được ông Costa nhấn mạnh là Mỹ tin rằng "không bên nào ngoài Ukraine có thể đàm phán về các vấn đề của Ukraine".

"Điểm thứ ba là Mỹ sẵn sàng hợp tác với châu Âu để tăng cường an ninh sau khi đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine", Chủ tịch Hội đồng châu Âu phát biểu.

Ông Costa cho biết ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Alaska sẽ giúp "đạt được lệnh ngừng bắn và mở đường cho hòa bình ở Ukraine".

Mỹ đưa ra đề xuất về kinh tế?

Báo Telegraph (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump dự kiến đề xuất một loạt ưu đãi kinh tế trong cuộc gặp với Tổng thống Putin vào ngày 15/8.

Telegraph đưa tin, trong số các đề xuất mà ông Trump có thể đưa ra bao gồm việc cho phép Nga tiếp cận tài nguyên thiên nhiên ở Alaska, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp máy bay của Nga và cho phép Nga tiếp cận các khoáng sản đất hiếm trên các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là đang chuẩn bị cho những nhượng bộ kinh tế này. Ông đang tìm hiểu khả năng thành lập các dự án khai thác mới hợp tác với Nga để đẩy nhanh việc phát triển các mỏ tại Ukraine, theo các nguồn tin.

"Có một loạt ưu đãi, trong đó một thỏa thuận tiềm năng về khoáng sản đất hiếm có thể là một trong số đó", một nguồn tin nói với Telegraph.

Các ưu đãi khác mà Mỹ có thể đề xuất bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu phụ tùng và thiết bị cần thiết để bảo dưỡng máy bay Nga. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, phương Tây đã hạn chế nguồn cung cấp các linh kiện quan trọng cho Nga.

Tổng thống Trump được cho là cũng đang cân nhắc việc cho phép Nga tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Eo biển Bering, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí đáng kể chưa được khai thác.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.