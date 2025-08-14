Cán bộ 6h đến cơ quan, 20h mới rời công sở vẫn không hết việc

Quá tải sau sắp xếp bộ máy

Chia sẻ tại tọa đàm khoa học "Nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc của chính quyền cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp", được tổ chức bởi Học viện Hành chính và Quản trị công mới đây, bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên (TPHCM) cho biết sau khi sắp xếp bộ máy, nhiều vị trí công tác bị đảo lộn.

"Có cán bộ từ Đảng, đoàn thể chuyển sang chính quyền và ngược lại. Rồi lãnh đạo cấp phòng xuống làm chuyên viên, hoặc lãnh đạo sở xuống quản lý cấp phường. Hệ quả là hầu hết cán bộ phải vừa học vừa làm vì công việc mới khác sở trường trước nay", bà Liên nói.

Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên (TPHCM) (Ảnh: APAG).

Tại cấp xã, mỗi phòng phải kiêm nhiệm nhiều mảng công tác của nhiều sở cấp tỉnh. Khi muốn hỏi về chuyên môn, cán bộ địa phương lúng túng, không biết ai phụ trách.

Bà Liên nêu ví dụ, một trưởng phòng kinh tế cấp xã từng chỉ phụ trách môi trường khi còn ở huyện, nay phải lo cả hạ tầng đô thị nhưng không nắm chuyên môn. Trưởng phòng văn hóa - xã hội trước đây chỉ phụ trách văn hóa, giáo dục, nay kiêm cả y tế, thông tin, tổ chức bộ máy… đều là lĩnh vực mới.

Trong khi đó, Nghị định 150 chỉ cho phép mỗi phòng cấp xã có một phó phòng, khó đáp ứng khối lượng công việc hiện nay.

"Từ khi vận hành bộ máy mới đến nay, chúng tôi đều phải dành rất nhiều thời gian mới đáp ứng được công việc. Sáng 6h đến cơ quan, 20h mới rời công sở, tạm xong việc", bà Liên chia sẻ.

Tái cấu trúc nhiệm vụ, phân quyền thực chất

Chia sẻ tại tọa đàm, PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nhận định với 1.065 nhiệm vụ được chuyển từ huyện xuống xã, rõ ràng cấp xã đang gánh một khối lượng nhiệm vụ đồ sộ.

"Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn cần phải rà soát lại, việc nào thực sự cần thiết và sát dân thì giao xã, còn lại nên chuyển lên cấp tỉnh. Song song với đó, việc số hóa thủ tục hành chính phải là yếu tố then chốt", ông nói.

Theo ông, nếu không thay đổi tư duy từ quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia thì không giải quyết được vấn đề. Giải pháp là tiếp tục xã hội hóa dịch vụ công, chuyển nhiều việc cho người dân, doanh nghiệp tự thực hiện, đặc biệt qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, cần trao thực quyền cho xã, từ nhân sự tới ngân sách, để địa phương tự quyết.

"Nên giao cho xã một khoản ngân sách nhất định để địa phương tự cân đối nhân sự phù hợp. Khi trách nhiệm gắn với quyền hạn, cấp xã sẽ chủ động và không có lý do gì để không tiết kiệm ngân sách", ông nói.

PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Ảnh: APAG).

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chuyên gia khoa học chính trị, cho rằng chính quyền cấp xã hiện nay thực chất đã đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn cả huyện trước đây, vì vậy cần có nguồn thu và nguồn chi riêng.

"Chúng ta phải gọi đây là chính quyền cơ sở, không còn là xã, phường hay huyện như trước đây nữa. Khi cấp xã đã là một cấp chính quyền, nếu vẫn duyệt, chi từ trên xuống thì khó thực hiện được mục tiêu cải cách bộ máy như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", ông nói.

Ông Dũng quan niệm, phải phân định rõ vai trò lãnh đạo chính trị và bộ máy hành chính. Chủ tịch, phó chủ tịch không nên trực tiếp làm việc chuyên môn sâu mà phải tập trung tổ chức, giám sát, tạo điều kiện để bộ máy công vụ vận hành.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: APAG).

Từ thực tiễn, bà Lê Thị Kim Liên đề xuất ưu tiên bố trí lại nhân sự theo đúng chuyên môn. Theo bà, cần điều động chuyên viên từ cấp tỉnh, huyện về xã để bảo đảm chuyên môn sát với vị trí công tác, giúp cán bộ nhanh chóng bắt nhịp và xử lý hiệu quả công việc được giao.

Bà cũng kiến nghị điều chỉnh quy định về số lượng cấp phó, sửa Nghị định 150 theo hướng tăng số lượng phó trưởng phòng ở cấp xã lên 2-3 người, thậm chí có thể nhiều hơn. Việc này nhằm chia sẻ khối lượng công việc vốn đang quá tải, đặc biệt ở các phòng chuyên môn kiêm nhiệm nhiều mảng.

Ngoài ra, bà đề xuất thành lập các tổ phản ứng nhanh gồm đại diện liên bộ để trực tiếp giải quyết những vướng mắc của cơ sở, nhất là các vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh.

Bên cạnh đó, bà cũng đề xuất Trung ương nghiên cứu phương án giảm tải công việc bên Đảng bằng cách cho toàn bộ công chức là đảng viên về sinh hoạt tại khu phố, thay vì duy trì đảng ủy UBND như hiện nay.

"Như trước đây, đảng viên xuống tận khu phố sẽ gần dân hơn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng kịp thời", bà lập luận.

Các ý kiến thống nhất, mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân tốt hơn. Muốn vậy, cần rà soát, cắt bỏ những công việc, cuộc họp, thủ tục không cần thiết; tập trung vào những nhiệm vụ thật sự quan trọng và có giá trị với người dân.

"Chính phủ đã có quyết tâm cao cắt giảm thủ tục hành chính, vấn đề là phải làm quyết liệt, để người dân không phải mất thời gian đi xin lại quyền của mình, doanh nghiệp không phải qua quá nhiều cửa", PGS.TS Lê Minh Thông nhấn mạnh.