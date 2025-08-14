"Định hình vị thế mới của Tuyên Quang trên bản đồ phát triển quốc gia"

Sáng 14/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Cần thể hiện rõ tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tuyên Quang mới sau hợp nhất, cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Tổng Bí thư lưu ý, chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị đúng đắn. Đây là sự kiện trọng đại, dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn bộ không gian hành chính - kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình chuẩn bị cần nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Văn kiện Đại hội phải kết tinh tư duy mới, tầm nhìn mới, khát vọng phát triển mới của một chỉnh thể quy mô lớn hơn, giàu động lực và đa dạng hơn; không chỉ là phép cộng cơ học chiến lược của hai tỉnh cũ mà thực sự là một bước chuyển về chất trong tư duy phát triển, mô hình quản trị và thiết kế thể chế.

Tổng Bí thư chỉ rõ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội là thời điểm đặc biệt để củng cố đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, chuẩn bị một nền tảng chính trị vững chắc cho bước phát triển mới.

Nắm chắc thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần xây dựng lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho tỉnh Tuyên Quang mới một cách bài bản, khoa học và tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy giá trị cộng hưởng giữa các vùng và định hình vị thế mới của tỉnh trên bản đồ phát triển quốc gia.

Tỉnh cần chú trọng phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hình thành sức sản xuất mới, phương thức kinh doanh mới, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

Tổng Bí thư gợi mở, với tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh cần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết giá trị, ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo; thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, trung tâm thương mại - dịch vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tỉnh phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử cách mạng, di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh.

Tổng Bí thư chỉ đạo Tuyên Quang ưu tiên phát triển hạ tầng tại các khu vực tiềm năng như Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình…

Liên quan việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức bộ máy.