Hoa hậu Hòa bình nức nở kể bị ép tiếp thị giấy vệ sinh, ở nhà xuống cấp

Ngày 28/5, người đẹp Rachel Gupta bất ngờ thông báo từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Ngay sau đó, tổ chức Hoa hậu Hòa bình cũng lên tiếng xác nhận việc tước vương miện Rachel Gupta với lý do vi phạm kỷ luật, không thực hiện nhiệm vụ.

Vụ việc trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng yêu các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đúng như lời hứa, sáng 29/5, Rachel Gupta đã công bố video kể lại chi tiết những tủi nhục mà cô phải chịu đựng suốt 7 tháng kể từ khi đăng quang.

Người đẹp Rachel Gupta nức nở khi kể lại những trải nghiệm trong 7 tháng là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong video đầy nước mắt, Rachel Gupta tố Chủ tịch và tổ chức Hoa hậu Hòa bình thường xuyên ép cô và nhiều người đẹp khác phải livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Các mặt hàng có thể là tương ớt, khô gà, giấy vệ sinh trên các nền tảng như Tiktok, Facebook. Những việc này khiến cô hoài nghi về danh hiệu “nữ hoàng” mà cô đang nắm giữ.

Các sản phẩm mà Rachel quảng cáo cho tổ chức thường là những mặt hàng kém chất lượng và điều này khiến cô cảm thấy có lỗi với người tiêu dùng. Cô từng đề xuất ý tưởng cho các hoạt động từ thiện nhưng bị tổ chức Hoa hậu Hòa bình (MGI) từ chối vì cho rằng không mang lại lợi nhuận.

Người đẹp cũng thường xuyên bị miệt thị ngoại hình. Người đẹp 21 tuổi thường bị tổ chức liên tục chỉ trích về cân nặng và ngoại hình. Rachel đã bật khóc khi nhắc lại việc bị một đại diện của MGI sờ soạng và bình luận về cơ thể.

Rachel cũng bị MGI cấm tiếp xúc với bên ngoài và phải luôn "diễn" nụ cười tươi rói trước truyền thông dù bản thân không thấy vui vẻ. Rachel cho biết, không chỉ cô mà nhiều người đẹp đang làm việc cho MGI cũng đang phải chịu cảnh sống tương tự.

Rachel Gupta là đại diện đầu tiên của Ấn Độ giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Ảnh: MGI).

Sau khi đăng quang, Rachel phải sống trong một phòng khách sạn chật chội, sau đó, cô được cấp cho ngôi nhà xuống cấp, cách xa trung tâm thành phố và văn phòng MGI. Cô thừa nhận phải chịu cảnh thiếu thốn các tiện nghi cơ bản như phương tiện đi lại, điện thoại, đồ ăn, thậm chí cả dụng cụ nấu nướng.

Người đẹp cũng nhắc đến việc cô bị mất tiền trong một chuyến công tác nhưng bị tổ chức MGI từ chối hỗ trợ vì xem đây là lỗi của cá nhân cô.

Rachel khóc khi nói rằng, cô không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ MGI, khác xa với những lời hứa hẹn ban đầu. Cô bị cản trở trong việc hợp tác với Giám đốc Quốc gia của Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ và không được phép nhận các cơ hội làm việc khác.

Sau 7 tháng làm việc chung với MGI, Rachel nhận ra rằng, hợp đồng giữa cô và tổ chức không đảm bảo quyền lợi cho cô, gây tổn hại tinh thần của chính người đẹp. Bản thân cô cũng bị ép phải làm những công việc, thực hiện những hợp đồng mà cô không trực tiếp ký.

Hoa hậu Rachel Gupta phải livestream bán hàng cho Chủ tịch Nawat sau khi đăng quang (Ảnh: Missosology).

Trong buổi livestream dài 1 tiếng đồng hồ, người đẹp Ấn Độ cũng nhắc đến những tiêu cực của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Rachel cho biết, việc các quốc gia trả tiền để mua phiếu bầu là điều phổ biến trong cuộc thi, tạo ra sự bất công cho những thí sinh không có điều kiện tài chính.

Cô nhấn mạnh, chính sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng mới giúp cô chiến thắng, chứ không phải nhờ tiền bạc. Cuối cùng, người đẹp nhắc lại, cô quyết định trả lại vương miện không phải vì yếu đuối, sợ hãi mà chỉ muốn nói lên sự thật đã được giấu kín từ lâu.

Cô muốn bảo vệ những cô gái khác, giúp họ tránh khỏi những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng. Đặc biệt, người đẹp Ấn Độ muốn phơi bày sự thật về sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng và chỉ chạy theo thương mại của MGI.

Mỹ nhân Ấn Độ cũng kêu gọi những cô gái đang theo đuổi ước mơ làm hoa hậu tỉnh táo hơn trong việc tham dự các cuộc thi, người hâm mộ sáng suốt hơn khi lựa chọn các cuộc thi nhan sắc để theo dõi.

“Tôi tin, sự chân thành và sự thật sẽ luôn được đền đáp”, Rachel nói.

Rachel Gupta kể, cô từng kỳ vọng được làm việc, theo đuổi các dự án từ thiện nhưng giấc mơ của cô đã bị tổ chức MGI đập vỡ (Ảnh: MGI).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình nằm trong nhóm 6 cuộc thi sắc đẹp quốc tế gây chú ý nhất hiện nay. Dù tuổi đời của cuộc thi còn khá ít so với Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình vẫn có một lượng khán giả lớn và thu hút truyền thông suốt 12 mùa giải.

Cuộc thi được doanh nhân kiêm MC kỳ cựu của Thái Lan, ông Nawat Itsaragrisil, sáng lập và vận hành. Cuộc thi ban đầu chỉ tổ chức tại Thái Lan nhưng sau đó, nhiều quốc gia mua lại bản quyền cuộc thi và cử người đẹp tham dự.

Mùa giải năm 2024 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã đối mặt với nhiều ồn ào ngay từ khi tổ chức đến khi kết thúc. Khi cuộc thi vừa diễn ra, tổ chức Hoa hậu Hòa bình Campuchia hủy hợp đồng làm việc với MGI vì tranh cãi quyền lợi. Kế hoạch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 tại Campuchia bị hủy bỏ.

Sau chung kết, Á hậu 2 tuyên bố từ bỏ vương miện và cô cũng bị tước danh hiệu ngay sau đó. Á hậu 3 cũng bóng gió nói về việc bị đối xử bất công trong kỳ công tác đầu tiên với tổ chức.

Tháng 5 này, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 tuyên bố trả lại vương miện và tố tổ chức MGI đối xử tệ hại, tạo nên môi trường làm việc độc hại.

Đáp lại những chia sẻ của người đẹp Rachel, tối 28/5, Chủ tịch Nawat đã thực hiện một buổi phát sóng trực tuyến đầy tức giận.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đang là mùa giải nhiều tai tiếng trong lịch sử cuộc thi (Ảnh: MGI).

Ông gọi những chia sẻ của Rachel là lời dối trá. Ông Nawat nhấn mạnh, tổ chức của ông đã tước vương miện của Rachel trước khi cô đăng tải tâm thư gây sốc trên trang cá nhân có 1,4 triệu người theo dõi. Ông khẳng định, Rachel lười biếng, không hợp tác, nói dối về tổ chức.

Ông cho rằng, người đẹp Ấn Độ bị thế lực khác “điều khiển” và đưa ra những chia sẻ không đúng. Ông Nawat cuối cùng tuyên bố dừng hợp tác với Giám đốc Quốc gia của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ sau lùm xùm trả vương miện của người đẹp Rachel.

Rachel Gupta từng nhận được sự ủng hộ của khán giả yêu mến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế ngay sau khi đăng quang (Ảnh: Instagram).

Rachel Gupta (21 tuổi) đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 vào tháng 10 năm ngoái. Cô sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,78m và thể hình cân đối với số đo 3 vòng 81-61-91cm.

Người đẹp đang theo đuổi công việc người mẫu, đồng thời là CEO của học viện làm đẹp tại Ấn Độ trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Cô từng gây quỹ hơn 2.300 USD để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo.

Trước đêm chung kết, người đẹp Ấn Độ nhận giải Grand Pageant's Choice Award - giải thưởng do khán giả Thái Lan bình chọn cho thí sinh ấn tượng. Rachel Gupta cũng lọt top 10 thí sinh trình diễn áo tắm do ban giám khảo lựa chọn, top 14 bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia).

Mỹ nhân Ấn Độ sở hữu nhan sắc và khả năng ứng xử tốt. Sau chung kết, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Rachel và đánh giá sự lựa chọn sáng suốt của tổ chức MGI. Cô cũng là đại diện đầu tiên của Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.