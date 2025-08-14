Vợ cố diễn viên Đức Tiến đồng ý thanh toán cho mẹ chồng bao nhiêu tiền?

Ngày 14/8, TAND TPHCM mở phiên họp công khai chứng cứ mới và tiếp tục tổ chức phiên hòa giải về vụ án tranh chấp di sản thừa kế của ông Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) là nhà đất tại TP Thủ Đức và Long An.

Nguyên đơn Nguyễn Bình Phương và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng) đều vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện, luật sư.

Tại phiên họp hôm nay, các bên công khai kết quả định giá nhà, đất đang tranh chấp là 7,2 tỷ đồng.

Cố nghệ sĩ Đức Tiến (Ảnh: FBNV).

Người đại diện theo ủy quyền cho bà Bình Phương đã gửi tòa bản trình bày cùng nhiều tài liệu gồm email, hình ảnh và giao dịch được cho là chứng cứ đã chuyển tiền từ Mỹ về cho Đức Tiến mua đất, xây nhà trước khi tổ chức đám cưới.

Theo phía Bình Phương, bà và diễn viên Đức Tiến quen nhau từ năm 2007, đính hôn năm 2008. Trong thời gian này, gia đình bà đã hỗ trợ 50.000 USD để cả hai mua đất, xây nhà tại TP Thủ Đức (cũ).

Tháng 10/2008, Đức Tiến mang về Việt Nam 10.000 USD tiền mặt, phần còn lại bà gửi qua dịch vụ chuyển tiền. Cuối năm đó Bình Phương tiếp tục gửi thêm 10.000 USD về để hỗ trợ việc xây dựng.

Năm 2009, quá trình xây nhà, Đức Tiến liên tục gửi email kèm hình ảnh cập nhật tiến độ từ lúc động thổ cho đến khi ngôi nhà hoàn thiện, chứ không phải cải tạo lại ngôi nhà cũ như phía mẹ cố diễn viên khai.

Tháng 3/2011, trước khi đăng ký kết hôn và làm thủ tục bảo lãnh chồng sang Mỹ, bà về Việt Nam mang theo 10.000 USD để thanh toán nợ. Cùng thời điểm, căn nhà tại Thủ Đức, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đứng tên Đức Tiến. Tuy nhiên, Bình Phương khẳng định đây là tài sản hình thành từ nguồn tiền và công sức của cả hai vợ chồng.

Ngoài căn nhà này, năm 2015, vợ chồng bà còn mua thêm thửa đất tại Long An (nay là Tây Ninh). Tuy Đức Tiến là người đứng tên nhưng bà là người gửi tiền từ Mỹ về để mua.

Theo nguyên đơn, trước khi chết, chồng bà đã để lại di chúc cho bà được sở hữu căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

Do đó, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị được nhận hiện vật là các tài sản trên, đồng thời chấp nhận thanh toán cho bà Ánh phần giá trị tương đương với 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc (theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015), tức khoảng hơn 600 triệu đồng.

Trong đơn phản tố trước đó, bà Ngọc Ánh cho biết, căn nhà tại TP Thủ Đức được bà và con trai mua vào năm 2009. Do bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, hơn nữa không am hiểu pháp luật nên đã để một mình Đức Tiến đại diện giao dịch và đứng tên, nhằm thuận tiện cho việc làm thủ tục.

Bà Ánh cho rằng mình không chỉ đóng góp công sức, tiền bạc để mua căn nhà, mà còn là người bảo quản, gìn giữ từ lúc con trai sang Mỹ định cư. Theo bà, vợ Đức Tiến không rõ về nguồn gốc căn nhà và việc cấp sổ, nên lầm tưởng là tài sản chung của hai vợ chồng.

Đối với bản di chúc, dù đã được công chứng ở Mỹ nhưng theo bà Ánh là không phù hợp pháp luật Việt Nam. Bà đề nghị nhận 50% giá trị căn nhà tại TP Thủ Đức, 50% giá trị thửa đất tại Long An. Phần giá trị còn lại bà Ánh đề nghị tòa chia đều cho các hàng thừa kế thứ nhất gồm bà Ánh, con dâu và cháu nội (con Đức Tiến).

Bà Ánh yêu cầu được nhận hiện vật là căn nhà tại TP Thủ Đức, sẽ thanh toán cho Bình Phương và cháu nội phần giá trị tương ứng.

Do phía bị đơn bổ sung yêu cầu phản tố nên phiên hòa giải tạm hoãn, thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.