Nguồn cảm hứng bất tận - bản hòa tấu của niềm tin, khát vọng

Buổi hòa nhạc “Nguồn cảm hứng bất tận” diễn ra tại Nhà hát TPHCM tối 7/6 để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Chương trình có sự tham gia của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Dương Hoàng Yến, Đào Mác, Min… với nhiều tiết mục được dàn dựng âm thanh ấn tượng, ánh sáng hoành tráng.

Đây là chương trình đặc biệt chào mừng sự ra mắt và giới thiệu Tập đoàn Tài chính Ngân hàng HD (HD Financial Group - HDFG) - hệ sinh thái tài chính toàn diện và hiện đại, cộng hưởng sức mạnh của HDBank, Vikki Digital Bank, HD SAISON, HD Securities, cùng các đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng đầu tư, lưu ký, cho thuê tài chính…

Trước khi bắt đầu đêm nhạc, khán phòng chứng kiến khoảnh khắc: Lễ ra mắt và giới thiệu HD Financial Group - một bước tiến mang tính lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới của tài chính số toàn diện, phục vụ cộng đồng bằng công nghệ hiện đại, sáng tạo và nhân văn.

Xuyên suốt 3 tiếng của chương trình, khán giả được thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật đa dạng, sinh động. Mở đầu bằng bản nhạc We are the champions, live concert tạo nên không khí hứng khởi, tràn ngập cảm hứng tích cực.

Chương trình mang đến những bản nhạc huyền thoại của làng nhạc cổ điển thế giới. Dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi trình diễn những bản hòa âm phối khí bay bổng, sáng tạo.

Những bài hát tôn vinh sự phát triển của quê hương, đất nước cùng những bản nhạc mang hơi thở hiện đại làm nên bức tranh sinh động, giúp khán giả mọi lứa tuổi dễ dàng hòa mình vào không gian vừa sôi động, vừa sang trọng và tràn đầy cảm hứng của đêm nhạc.

Ông Kim ByoungHo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank phát biểu tại sự kiện.

Khi trình diễn ca khúc One moment in time của huyền thoại Whitney Houston, Diva Mỹ Linh nói lời cảm ơn bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã truyền cảm hứng cho cô và nhiều phụ nữ khác về niềm khát khao sống trọn vẹn từng phút giây.

Ca sĩ Hồng Nhung cũng có màn tương tác ngẫu hứng cùng tỷ phú Phương Thảo khi trình diễn bản nhạc Khúc mưa.

Hồng Nhung dí dỏm cho biết, cô có nhiều điểm tương đồng cùng nữ tỷ phú nổi tiếng gốc Hà Nội. “Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau như chiều cao, kích thước áo, giày dép, nhưng khác nhau là Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là một doanh nhân tài giỏi, tạo ra nhiều giá trị lớn cho cộng đồng, xã hội, trong đó có tôi, còn tôi chỉ biết ca hát. Đặc biệt, Phương Thảo cũng hát rất hay”, ca sĩ nói.

Lời chia sẻ của Hồng Nhung về Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khách mời, khán giả có mặt trong khán phòng Nhà hát TPHCM. Trong đêm nhạc, bà Phương Thảo thể hiện ca khúc Mẹ yêu con - bản nhạc bất hủ do Nguyễn Văn Tý sáng tác với những lời ca thấm đẫm tình mẫu tử thiêng liêng.

Bà Thảo chia sẻ, đây là món quà đặc biệt bà dành tặng những em nhỏ và những người phụ nữ bằng tất cả sự yêu thương, trân quý.

Hai nghệ sĩ “nhí” cũng gây ấn tượng đặc biệt khi mang đến sân khấu 2 tiết mục trình diễn: Johnny với bản For Elise của nhạc sĩ thiên tài Beethoven được thể hiện qua những ngón đàn piano điêu luyện, Amy với ca khúc Ước mơ của mẹ làm tan chảy mọi trái tim khán giả có mặt ở khán phòng.

Buổi hòa nhạc Nguồn cảm hứng bất tận cũng mang đến sự bất ngờ cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo với màn chúc mừng sinh nhật xúc động. Trong video giới thiệu về hành trình của “madam Phương Thảo”, người xem được biết thêm góc nhìn đời thường về nữ tỷ phú Việt Nam xuất hiện ở những sự kiện lớn, những bước ngoặt của đất nước, nhưng luôn nhẹ nhàng, nữ tính trong tà áo dài truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn, luôn chia sẻ, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội.

Đêm nhạc Nguồn cảm hứng bất tận khép lại, nhưng dư âm về những tiết mục nghệ thuật, những câu chuyện về tinh thần, năng lượng tích cực của người lãnh đạo và thông điệp khát vọng vươn lên, hội nhập toàn cầu và kiến tạo tương lai phát triển bền vững của HDBank cũng như HDFG sẽ còn lưu giữ sâu sắc trong lòng khán giả.

Ảnh: Nam Anh