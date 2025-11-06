Nghệ sĩ Chiến Thắng phản ứng gì khi bị nói "hết thời"?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Chiến Thắng cho biết, cuối năm thường là thời điểm đắt show của các nghệ sĩ hài. Nhiều diễn viên tham gia vào các dự án phim ngắn, phim hài chiếu trên Youtube vào dịp Tết nên không có thời gian nghỉ.

Tuy nhiên năm nay, các dự án phim hài Tết chưa khởi động, anh và đồng nghiệp thường "chạy" các show diễn ngắn ở các tỉnh.

Nghệ sĩ Chiến Thắng cho biết, anh chưa bao giờ nghĩ mình "hết thời" mà vẫn lao động nghệ thuật hàng ngày (Ảnh: Toàn Vũ).

"Không làm phim nhưng tôi được mời vào nhiều chương trình ở khắp các tỉnh miền Bắc. Tôi quan niệm, diễn trên sân khấu nào cũng để phục vụ khán giả nên không câu nệ hay kén chọn sự kiện", Chiến Thắng cho hay.

Khi được hỏi rằng, anh cùng dàn diễn viên như Quang Tèo, Công Lý... nổi tiếng từ 15 năm trước, nếu có khán giả nói rằng, các anh đã "hết thời", anh có buồn không?

Nghệ sĩ Chiến Thắng trả lời: "Tôi thấy bình thường vì khán giả đều có cảm nhận riêng của mình. Tôi không thấy mình "hết thời", tôi vẫn phục vụ khán giả. Nói thật, có tháng tôi diễn đến 20 ngày, có ngày chạy show 2-3 tỉnh. Vì các địa điểm gần nhau nên tôi có thể chạy xe ô tô đến đúng giờ".

Nam nghệ sĩ nói thêm, những tháng gần Tết Nguyên đán, anh rất bận. "Có năm, tôi đi kín tuần, chạy xe lúc trời chưa sáng và về nhà lúc các con đã ngủ rồi. Nhiều khi thấy thương vợ, con nhưng nghĩ mình còn khỏe, cố gắng làm nghề, có thu nhập để gia đình đầy đủ hơn", anh nói.

Chiến Thắng cho biết, khi hát và diễn hài trên sân khấu, anh không đòi hỏi cát-xê. Anh thấy may mắn vì còn sức khỏe, được khán giả yêu mến, có lời mời thì đi làm.

"Tôi lấy cát-xê vừa phải, theo kiểu "đôi bên cùng có lợi". Có nhiều khán giả thấy tôi vất vả diễn đêm, họ cũng lên tặng "hoa". "Hoa" của họ là cát-xê tặng thêm cho tôi.

Có nghệ sĩ từng nói kiêng diễn đám cưới, tôi lại nghĩ nó vừa mang lại thu nhập cho mình, vừa là món quà mừng hạnh phúc cô dâu chú rể nên tôi vẫn đi hát", nam nghệ sĩ tâm sự.

Nam nghệ sĩ diễn 2-3 show một ngày, có thể lo kinh tế cho vợ, con (Ảnh: Toàn Vũ).

Anh cũng tiết lộ rằng, khi nhận cát-xê, anh đưa cho vợ một phần để chi tiêu gia đình. Bà xã Thu Ngọc đã hy sinh sự nghiệp riêng để dành thời gian lo việc nội trợ trong nhà, cũng như giúp anh sắp xếp lịch diễn, quản lý tài chính. Nhờ đó, công việc của nghệ sĩ Chiến Thắng cũng suôn sẻ hơn.

"Tôi là người nắm kinh tế trong nhà, nhưng tôi vẫn đưa cho bà xã một khoản xông xênh để chi tiêu. Thi thoảng đi diễn có "lộc", tôi cũng đưa thêm cho cô ấy. Tôi không để cho vợ con thiếu thốn bao giờ", anh bộc bạch.