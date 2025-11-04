Căng thẳng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025: Nhiều thí sinh bức xúc bỏ về

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico là người đầu tiên rời khỏi khán phòng, sau đó là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Theilvig và nhiều đại diện khác.

Theo Missosology, nguyên nhân bắt nguồn khi ông Nawat bày tỏ thái độ gay gắt vì phát hiện một số thí sinh sử dụng ê-kíp trang điểm riêng, điều bị xem là vi phạm quy định của ban tổ chức.

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico - một trong những thí sinh mạnh tại mùa giải năm nay - đã bỏ về giữa buổi họp báo trao sash, ngày 4/11 (Ảnh: Instagram).

Cuộc đối đầu căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi ông Nawat chất vấn người đẹp Mexico về việc từ chối tham gia buổi chụp ảnh do ban tổ chức chỉ định nhưng lại đồng ý dự sự kiện của đối tác Telemundo.

Khi bị yêu cầu im lặng hoặc rời đi, đại diện Mexico đã chủ động bước ra khỏi phòng trong sự chứng kiến của hơn 100 thí sinh khác. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Theilvig cũng đứng dậy bỏ đi, bày tỏ sự thất vọng và tuyên bố sẽ không trở lại sự kiện.

Một số thí sinh chọn ở lại gồm đại diện Pháp, Thái Lan, Nam Phi, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Bỉ. Trong khi đó, phần lớn các người đẹp Latin như Ecuador, Chile, Argentina, Puerto Rico, Bolivia, Nicaragua, Colombia… cùng nhiều đại diện châu Phi đã rời khỏi hội trường.

Buổi trao sash của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 không diễn ra trọn vẹn vì nhiều thí sinh bỏ về giữa chừng (Ảnh: Missosology).

Sự cố diễn ra chỉ sau vài ngày cuộc thi bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về khả năng điều hành của ban tổ chức. Trên các diễn đàn sắc đẹp, người hâm mộ bày tỏ lo ngại cuộc thi có thể bị gián đoạn hoặc hủy bỏ nếu mâu thuẫn không được giải quyết.

Trước đó, ngày 3/11, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) và đơn vị chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) đã xảy ra tranh cãi khi MUO thông báo hủy kết quả bình chọn chương trình “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do MUT phát động.

Sau khi đại diện Việt Nam - Hương Giang - lọt nhóm dẫn đầu, MUO tuyên bố hoạt động này “không hợp lệ, không nằm trong khuôn khổ cuộc thi”. Đáp lại, ông Nawat chỉ trích MUO và tố một trong các nhà tài trợ có liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Sự kiện trao sash "ồn ào" nhất lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Missosology).

Ngày 4/11, MUO tiếp tục ra thông cáo khẳng định kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chỉ được quyết định dựa trên phần thể hiện của thí sinh ở các vòng thi chính thức: Phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn váy dạ hội và trình diễn áo tắm.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ ngày 2/11 đến 21/11, quy tụ hơn 100 thí sinh toàn cầu. Mùa giải năm nay có nhiều đổi mới khi chấp nhận thí sinh chuyển giới, đã kết hôn, sinh con và không giới hạn độ tuổi.

Trước thềm cuộc thi, chuyên trang Missosology dự đoán Hương Giang có khả năng lọt top 20, bên cạnh các đại diện nổi bật đến từ Thái Lan, Philippines, Venezuela, Colombia, Peru, Australia và Bờ Biển Ngà.

Trước khi cuộc thi chính thức diễn ra, MUO thông báo bổ nhiệm ông Mario Búcaro (người Guatemala) làm CEO thay cho bà Anne Jakrajutatip (người Thái Lan) khi bà Anne từ chức vào ngày 20/5.

"Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nồng nhiệt chào mừng Mario Búcaro đến với vai trò mới của mình và mong chờ một chương mới thú vị về sự phát triển, đổi mới và tác động toàn cầu", thông báo cho biết.

Căng thẳng của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 xuất phát từ mâu thuẫn trong tổ chức giữa ông Nawat (tổ chức MUT) và ông Mario Búcaro (CEO của MUO) (Ảnh: MU).

Sau quyết định bổ nhiệm này, bà Anne vẫn là chủ sở hữu của Hoa hậu Hoàn vũ với tỷ lệ cổ phần 58%, nhưng không còn nắm quyền điều hành.

Tỷ phú chuyển giới người Thái Lan từng gây chú ý khi mua tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022. Tuy nhiên, sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp này, nữ tỷ phú chuyển giới đối mặt nguy cơ vỡ nợ. Tập đoàn JKN của bà Anne đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023.

Trước khi từ chức, bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip bắt tay với ông Nawat, bổ nhiệm ông làm giám đốc điều hành của cuộc thi. Ông Nawat và ê-kíp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025, trực tiếp đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị cho cuộc thi.