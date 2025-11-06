Ca sĩ Tùng Dương: "Tôi bây giờ không cần sự hoàn hảo"

Chiều 5/11, ca sĩ Tùng Dương tổ chức buổi giới thiệu album Vol 1: The Voice - Timeless tại TPHCM.

Đây là album được sản xuất dưới định dạng đĩa than, gồm tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam như: Một mình, Cô đơn, Ngậm ngùi, Nỗi lòng người đi, Riêng một góc trời, Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi...

Album đánh dấu sự trở lại của Tùng Dương với thể loại nhạc kinh điển sau hơn 10 năm kể từ chuỗi album Tùng Dương hát tình ca từng rất thành công.

Ca sĩ Tùng Dương tại buổi giới thiệu album "Vol 1: The Voice - Timeless" (Ảnh: Ban tổ chức).

Tùng Dương chia sẻ, với album lần này, anh và giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Hồng Kiên hướng đến tinh thần tối giản nhưng không đánh mất sự sang trọng.

Nam ca sĩ muốn thể hiện nét đặc trưng, tinh túy trong tiếng hát của mình nhưng vẫn có sự khác biệt trong cách tiếp cận những bài hát đã có đời sống bền bỉ qua nhiều thập niên, vốn được khán giả yêu thích qua những giọng ca gạo cội khác.

"Tôi thử thách bản thân mình, hát những gì tinh giản, không cần cầu kỳ, không cần sự hoàn hảo. Đương nhiên, tôi không thể hát nhạc xưa theo cách hát của anh Tuấn Ngọc, vì anh ấy là tượng đài của dòng nhạc xưa. Tôi hát theo tư duy mới, theo sự cảm nhận của mình", Tùng Dương nói về việc hát những ca khúc nhạc xưa bất hủ.

Ca sĩ Mỹ Lệ ủng hộ Tùng Dương ra mắt album mới (Ảnh: Bích Phương).

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, anh nhận thức rõ sự thay đổi của cuộc sống theo thời gian. Theo Tùng Dương, anh hiện có tuổi, nhan sắc "trung bình yếu", không thể nào thi Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi. Ngày nay, ca sĩ trẻ ngày càng xinh đẹp, tài năng hơn, nên anh luôn nỗ lực sáng tạo, tìm sự mới mẻ và cống hiến những điều tốt nhất cho khán giả khi còn có thể.

"Giọng hát con người không thể như máy móc. Theo thời gian, âm sắc giọng hát của mình sẽ đục, tối hơn. Trước khi ngày đó xảy ra, tôi thương bản thân mình, cố gắng chia sẻ những điều đẹp nhất. Sau đó thì tôi chuyển nghề cũng được, không sao cả", Tùng Dương bộc bạch.