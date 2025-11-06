TPHCM xử lý trách nhiệm lãnh đạo xã Bình Hưng nếu không dẹp bãi xe ở dạ cầu

Nội dung trên được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng), khẳng định tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 6/11.

Bãi giữ xe vẫn tồn tại ở dạ cầu Him Lam ngày 4/11 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc các điểm giữ xe trái phép ở dạ cầu tại xã Bình Hưng vẫn được duy trì, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với UBND xã Bình Hưng kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu Him Lam và cầu Ông Lớn.

Theo ông Giang, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã có 2 văn bản đề nghị UBND xã Bình Hưng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm tại 2 công trình cầu nêu trên. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND xã Bình Hưng về nội dung này.

Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông cho biết, ngày 30/10, UBND TPHCM có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu đường bộ; trong đó có nội dung: “Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ”.

“Vì vậy, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị UBND xã Bình Hưng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu Him Lam và cầu Ông Lớn. Trường hợp xã Bình Hưng không thực hiện, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TPHCM xem xét, xử lý trách nhiệm, phê bình người đứng đầu của địa phương này”, ông Nguyễn Kiên Giang khẳng định.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 30/8, tại Hà Nội xảy ra vụ cháy điểm giữ xe ở dạ cầu Vĩnh Tuy, gây nguy hiểm cho kết cấu công trình. Do đó, ngày 2/9, Bộ Xây dựng có chỉ thị yêu cầu di dời tất cả điểm giữ xe ra khỏi dạ cầu.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng gầm cầu cạn làm điểm giữ xe trái phép trước 30/10.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 4/11, UBND xã Bình Hưng vẫn chưa dẹp điểm giữ xe ở gầm cầu Him Lam, tạo nên cảnh nhếch nhác. Trong khi ở bên kia cầu, phường Tân Hưng đã giải tỏa sạch sẽ, rào chắn, xây gờ bê tông để ngăn tình trạng trên tái diễn.