Bé gái 2 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành ở nhóm trẻ tư thục

Ngày 6/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) đã cho tạm dừng hoạt động nhóm trẻ tư thục A.L. (ấp 3, xã Gành Hào) để cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc một bé gái 2 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, nhóm trẻ tư thục A.L. do bà N.H.A.L. (39 tuổi) làm chủ. Nhóm có 14 trẻ theo học.

Ngày 28/10, phụ huynh của bé V.A.N. (2 tuổi) phát hiện bé bị bầm ở vùng mặt và lưng nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Vết bầm trên lưng của bé N. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gành Hào cùng lực lượng chức năng liên quan đã làm việc với chủ nhóm trẻ. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy bé N. có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo kết quả chẩn đoán của cơ quan y tế, bé bị chấn thương vùng má phải và vùng lưng có phù nề (nhiều vết bầm tím).

Theo gia đình bé N., bà A.L. là người trực tiếp nhận giữ bé. Từ khi bị bạo hành, bé bị ám ảnh, sốc, ngủ hay giật mình, sợ hãi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh V.Y.K. (cha bé N.) cho hay, gia đình đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ. "Con bị đánh như thế nào, đánh bao lâu, tôi mong muốn được làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định", anh K. nói.

Còn bà N.H.A.L., chủ nhóm trẻ tư thục A.L., cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nên không trao đổi gì thêm.

Theo UBND xã Gành Hào, sau khi có kết quả điều tra, tùy theo mức độ vi phạm sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Ban đầu, UBND xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bé N.. Đồng thời, đã chỉ đạo một trường mầm non hỗ trợ phụ huynh trong việc tạm thời sắp xếp, tiếp nhận các trẻ trong thời gian nhóm trẻ dừng hoạt động khi phụ huynh có nhu cầu.