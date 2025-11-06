Cục CSGT tạm cấm một đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để ứng phó bão số 13

Chiều 6/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dự báo bão số 13 (Kalmaegi) dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai lúc 19h cùng ngày, với sức gió mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16, gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

CSGT tuần lưu trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Cục CSGT).

Cảnh sát cho biết thời tiết xấu, gió giật mạnh có thể khiến cây xanh, bảng quảng cáo và hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc bị gãy đổ, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Để chủ động ứng phó với bão, Cục CSGT thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn từ km64 nút giao Tam Kỳ đến km131+500 nút giao Quảng Ngãi, bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.

Cục CSGT khuyến cáo người dân, lái xe và các phương tiện chủ động theo dõi thông tin thời tiết, điều chỉnh lộ trình di chuyển hợp lý, không dừng, đỗ hoặc trú bão trên tuyến cao tốc để tránh nguy cơ mất an toàn, đồng thời tìm nơi tránh, trú an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ, người dân, lái xe có thể liên hệ tới đường dây nóng của Cục CSGT qua số điện thoại: 1900.8099 để được hướng dẫn và trợ giúp kịp thời.