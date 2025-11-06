Thành trì Pokrovsk nóng rực, Nga nói lính Ukraine “tự nguyện ra hàng”

Binh sĩ Ukraine gần một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích của quân đội Nga ở tiền tuyến thuộc vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/11 cho biết các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt đã "tự nguyện đầu hàng" tại Pokrovsk, nơi Nga gọi là Krasnoarmeysk, thuộc tỉnh Donetsk.

"Các quân nhân từ Nhóm Tác chiến Trung tâm đã bắt giữ các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Biệt kích số 68 của Ukraine, đang bị bao vây tại Krasnoarmeysk thuộc Donetsk, làm tù binh”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Ukraine đã “tự nguyện đầu hàng quân đội Nga vì họ bị chỉ huy bỏ rơi và không thể chịu đựng được việc bị pháo binh và máy bay không người lái bắn phá”.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các binh sĩ Ukraine bị bắt giữ đã kể lại rằng số người bị thương trong thành phố Pokrovsk đang tăng lên từng ngày và việc hỗ trợ họ là bất khả thi do thiếu thuốc men.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong những tù binh Ukraine, Gennady Chernadchuk, đã ra đầu hàng trong tuyệt vọng vì đã trải qua 7 ngày không có thức ăn. Trong khi đó, Yury Dovganyuk, một đồng đội của Chernadchuk, thừa nhận rằng đầu hàng là cách duy nhất để sống sót.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, báo Bild (Đức) dẫn lời một số quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine giấu tên cho biết, các chỉ huy Ukraine thừa nhận rằng họ lo ngại về nguy cơ thất bại nghiêm trọng tại các thành phố Kupyansk và Pokrovsk, những nơi đang bị lực lượng Nga bao vây.

Theo báo Bild, trong khi Ukraine tiếp tục tuyên bố rằng họ đang kiểm soát hai thành phố này và quân đội Nga đang bị đẩy lùi, thì "các phân tích nội bộ lại cho thấy một câu chuyện khác".

Báo Đức đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với những lời chỉ trích nội bộ vì không ra lệnh rút quân khỏi các vị trí "đáng lẽ phải được quyết định từ lâu".

Một nhà ngoại giao Ukraine đã so sánh trận chiến ở Artyomovsk, nơi Ukraine gọi là Bakhmut, vào năm 2023, với tình hình chiến sự ở Kupyansk và Pokrovsk hiện nay.

“Chúng ta từng tự vệ một cách kiên cường, tuyên bố Nga đang ở trong tình thế tồi tệ hơn những gì họ nói, rồi sau đó chúng ta vẫn phải rút lui”, nhà ngoại giao Ukraine cho biết.

Một sĩ quan cấp cao của Ukraine nói với Bild rằng tình hình ở Kupyansk và Pokrovsk đã trở nên "vô cùng khó khăn", đồng thời cho biết hiện không rõ liệu Ukraine có thể ngăn chặn được một cuộc bao vây hay không.

"Tình hình vô cùng tồi tệ. Chúng tôi đã mất 80% thành phố, chúng tôi vẫn đang chiến đấu để giành lại 20%, nhưng chúng tôi cũng đang thua ở đó", một binh sĩ đóng quân gần Pokrovsk cho biết, đồng thời lưu ý rằng quân đội Ukraine ở phía nam thành phố "thực tế đã bị bao vây".

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Kupyansk thuộc vùng Kharkov và Pokrovsk thuộc vùng Donetsk đã bị lực lượng Moscow bao vây. Ông Putin kêu gọi Kiev đồng ý đầu hàng danh dự đối với các binh sĩ bị phong tỏa. Moscow ước tính có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại hai thành phố này.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho đến nay vẫn bác bỏ việc binh sĩ của họ bị bao vây ở Pokrovsk, nói rằng lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn binh sĩ Nga đào công sự, đồng thời tìm cách bảo vệ các tuyến hậu cần trong khu vực rộng hơn.

Tổng thống Zelensky hồi đầu tuần thừa nhận khu vực quanh Pokrovsk vẫn chịu áp lực nặng nề, nhưng quân đội Nga đã không đạt được tiến triển nào trong ngày qua, và chỉ còn khoảng 60 người tại thành phố Kupyansk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng ông Zelensky không nắm được tình hình, hoặc ông đang cố che giấu tình trạng nghiêm trọng của lực lượng Ukraine.

Pokrovsk là một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk. Moscow nói rằng việc chiếm Pokrovsk sẽ cho họ một bàn đạp để tiến lên phía bắc, hướng tới 2 thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk: Kramatorsk và Sloviansk.

Điều đó sẽ mang lại cho Moscow thắng lợi lãnh thổ quan trọng nhất bên trong Ukraine kể từ khi họ chiếm được thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024.