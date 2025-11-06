Tiết lộ bất ngờ của nam sinh Việt “mang A80 sang Hàn Quốc” gây sốt

Từ bài tập tiếng Hàn đến clip gây sốt mạng xã hội

Những giờ qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip một nam sinh người Việt tại Hàn Quốc thuyết trình về Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Bài thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Hàn, truyền tải trọn vẹn những hình ảnh diễu binh hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam trong hai sự kiện trọng đại A50 và A80, đồng thời giới thiệu những nét đẹp tinh hoa về văn hoá, ẩm thực, thiên nhiên cũng như sự trỗi dậy mạnh mẽ của thể thao Việt Nam.

Hình ảnh Hoàng Thành Đạt trên sân khấu thuyết trình về "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hơn 2.000 lượt chia sẻ và hơn 1.500 lượt bình luận đã để lại dưới clip, khen ngợi chàng trai Việt có giọng nói đầy truyền cảm và lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Một bình luận viết: “Bạn ấy đã mang không khí A80 sang Hàn Quốc”.

Chủ nhân đoạn clip gây sốt này là Hoàng Thành Đạt - sinh viên năm thứ nhất Đại học Catholic Hàn Quốc, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoá Hàn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Thành Đạt cho biết đoạn clip thực chất là bài dự thi trong một sân chơi tiếng Hàn dành cho các học sinh quốc tế tại trường đại học.

Sinh viên được chọn chủ đề tự do và Đạt đã chọn “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”, lấy cảm hứng từ hai sự kiện trọng đại là A50 (kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và A80 (kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh).

“Em từng nuối tiếc vì không được về nhà để hoà vào không khí A50 và A80. Thế là em nghĩ: Tại sao mình không mang bầu không khí ấy sang Hàn Quốc để các thầy cô và bạn bè ở đây cùng được tận hưởng?”, Đạt chia sẻ về ý tưởng của mình.

Trong video dài hơn 6 phút, Đạt không khó khăn trong việc chọn lọc những hình ảnh đẹp đẽ, hùng tráng nhất về Việt Nam ngày nay. Vướng mắc lớn nhất của nam sinh là việc chọn cách kết thúc câu chuyện. Đạt muốn đưa vào bài thuyết trình ca khúc Xin chào Việt Nam (Hello Vietnam) của Phạm Quỳnh Anh, nhưng bản nhạc này không có lời Hàn.

Nam sinh dành 2 đêm thức trắng để tập trung viết lời, nhờ giáo viên sửa từng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. Cuối cùng, với giọng hát "trời cho", nam sinh đã thuyết phục thầy cô và bạn bè bằng giai điệu xúc động về quê hương.

Khi đăng tải đoạn clip lên mạng, Đạt không nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm lớn như thế. Rất nhiều chú bác chưa từng quen biết cũng vào bình luận khen ngợi và cảm ơn nam sinh.

Khi đăng tải đoạn clip lên mạng, Đạt không nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm lớn như thế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây 2 ngày, khi Đạt lên lớp học môn văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc, em bất ngờ khi giáo sư đã mở sẵn bài thuyết trình của mình làm dẫn chứng. Đạt kể, giáo sư cho biết bà chưa từng đến Việt Nam cũng như nhiều giáo sư của trường, song khi xem clip của Đạt, họ đã nhìn Việt Nam bằng góc nhìn khác.

“Giáo sư cảm ơn em vì đã cho cô thấy một Việt Nam đầy hiện đại, tự tin và hội nhập”, Đạt chia sẻ.

Khi được hỏi nguồn cảm hứng để làm clip, Đạt kể ngay về bố - một người nông dân “ghiền lịch sử”. “Bố em ăn cơm cũng nói chuyện lịch sử. Ngày bé em thấy phiền, lớn lên mới hiểu đó là cách bố gieo cho em niềm tự hào dân tộc”, Đạt nói.

Rẽ ngang giữa ngã ba cuộc đời

Cách đây 4 năm, Hoàng Thành Đạt từng nuôi ước mơ trở thành bác sĩ Quân Y nhưng không đủ điểm đỗ. Em trúng tuyển vào ngành Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nhận kết quả trên hệ thống, Hoàng Thành Đạt từng nghĩ tương lai mình đã được định sẵn. Gia đình Đạt thuần nông, bố mẹ đều lớn tuổi, tằn tiện dành dụm từng đồng cho con trai học Y - nghề được xem là ổn định và có tiếng.

Thế nhưng càng học, Đạt càng thấy đó không phải con đường mình muốn đi. Sau hai năm, Đạt quyết định dừng lại, xin phép gia đình cho sang Hàn Quốc học và làm việc.

Đạt và giáo sư chủ nhiệm khoa của em tại Đại học Catholic, Hàn Quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ý định ban đầu là dùng việc du học để tranh thủ kiếm tiền, nhưng chỉ sau vài tháng học ở trung tâm ngôn ngữ, Đạt nhận ra điều mình thực sự yêu thích là tri thức.

Bố mẹ Đạt - những người làm nông cả đời - đã đồng ý đầu tư cho con trai tiếp tục con đường học tập. Hiện tại, Đạt vừa học tại Đại học Catholic, vừa làm thêm ở Văn phòng Giao lưu quốc tế của trường, nơi hỗ trợ sinh viên nước ngoài làm các thủ tục hành chính, giấy tờ và hoà nhập.

Dù được nhận học bổng 100% nhờ đạt thành tích tốt trong việc học tiếng, Đạt vẫn làm thêm buổi tối tại một nhà hàng nhằm rèn luyện giao tiếp và trau dồi kinh nghiệm. Một ngày của nam sinh bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc vào 12h đêm.

“Em coi đây là cơ hội cuối cùng để sống trọn vẹn với điều mình chọn”, Đạt nói.

Tuy mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, Đạt vẫn thấy tràn đầy năng lượng. Nam sinh quê Hưng Yên khâm phục sự hiếu học và được truyền lửa từ tinh thần học tập nỗ lực của người Hàn.

“Ở đây, ai cũng coi trọng tri thức. Các bạn sinh viên người Hàn học xuyên đêm ở quán cà phê, thư viện hay giảng đường. Những đợt ôn thi, có khi các bạn chỉ ngủ 2-3 tiếng/ngày. Người Hàn rất coi trọng bằng cấp, nên họ gia công học hành. Một điểm thú vị khác là người Hàn đề cao 3 loại chứng chỉ khi đi xin việc gồm ngoại ngữ, máy tính và lịch sử. Một nhân viên kỹ thuật nếu có chứng chỉ lịch sử cũng sẽ có ưu thế hơn khi tuyển dụng”, Đạt chia sẻ.

Trong tương lai, Đạt mong được làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc ngoại giao. Nam sinh yêu thích công việc làm cầu nối văn hoá, lịch sử giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.