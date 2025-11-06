Lái xe khách đi sai làn đường bị phạt 5 triệu đồng nói "ít xem mạng xã hội"

Chiều 6/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Trạm CSGT Cầu Nghìn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên vừa lập biên bản xử phạt với anh V.M.C. (SN 1983, trú tại tỉnh Hưng Yên) do có hành vi điều khiển xe khách đi sai làn đường (làn ngược chiều).

Hình ảnh tài xế C. điều khiển xe khách đi sai làn đường (làn đường ngược chiều) (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 8h53 ngày 29/10, tại km71 quốc lộ 39, địa bàn tỉnh Hưng Yên, ô tô khách biển số 17B-012.xx do anh C. điều khiển có hành vi đi sai làn đường (làn đường ngược chiều). Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Cầu Nghìn xác minh, mời lái xe vi phạm lên trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế xe khách vi phạm được xác định là anh V.M.C., nam tài xế cho biết bản thân ít theo dõi mạng xã hội nên không biết được thời gian gần đây, những vi phạm giao thông trên đường thường được người dân ghi nhận và chuyển đến lực lượng CSGT.