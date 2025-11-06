Triệt phá đường dây mua bán khí cười từ Quảng Ninh về Hà Nội

Thực hiện kế hoạch phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, shisha, thuốc lá điện tử, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép khí N2O (khí cười) với số lượng lớn.

Đối tượng và tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, lúc 22h30 ngày 3/11, sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đồng loạt triển khai các tổ công tác tại các phường Hồng Gai, Cao Xanh và Việt Hưng (Quảng Ninh), khống chế và triệu tập làm việc với 8 đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 819 bình “khí cười”, 19.000 vỏ bóng, 5 ôtô cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Bước đầu, nhóm này khai mua 800 bình khí N2O từ một người ở Móng Cái với giá 800.000 đồng mỗi bình, sau đó vận chuyển về Hà Nội bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.