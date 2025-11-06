Phương Oanh được khen diễn "đỉnh" trong tập phim hút hàng triệu lượt xem

Sau 3 tháng lên sóng, đây cũng là tập phim được khán giả nhận xét là kịch tính và hấp dẫn nhất của Gió ngang khoảng trời xanh.

Diễn xuất của diễn viên Phương Oanh trong vai Mỹ Anh cũng được đánh giá là một trong những màn thể hiện ấn tượng nhất.

Màn "đối đầu" kịch tính, hấp dẫn giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Linh (Lan Phương) trong tập 39 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: VFC).

Theo đó, tập 39 đánh dấu một bước ngoặt lớn, khi Mỹ Anh - người vợ sắc sảo, mạnh mẽ - cuối cùng cũng phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa chồng mình là Đăng (Doãn Quốc Đam) và cô đối tác tên Linh (Lan Phương đóng).

Câu chuyện bắt đầu từ những dấu hiệu đáng ngờ mà Mỹ Anh nhận ra. Sau lời cảnh báo từ bạn bè như Ngân (Việt Hoa), cô bắt đầu chú ý hơn đến thái độ lạ lùng của chồng.

Những bằng chứng dần lộ diện: Chiếc áo lạ trong vali của Đăng từ chuyến công tác Quảng Ninh, chữ ký quen thuộc trên thùng hải sản - món quà mà Linh gửi tặng, và đặc biệt là hành động thân mật giữa hai người.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một người phụ nữ thông minh, Mỹ Anh không vội vàng hành động.

Cô âm thầm lắp camera trong nhà và sắp xếp một cuộc gặp để kiểm chứng. Khi hình ảnh Linh chủ động ôm hôn chồng hiện lên trên màn hình, Mỹ Anh dường như sụp đổ. Tuy nhiên, thay vì mất kiểm soát, cô chọn cách đối diện trong bình tĩnh.

Người phụ nữ ấy bước vào nhà Linh, mở điện thoại cho xem đoạn ghi hình, nói chậm rãi: “Tôi cho cô 5 phút để trình bày”. Những lời thoại sắc bén của Mỹ Anh không chỉ khiến Linh xấu hổ mà còn làm khán giả phải vỗ tay thán phục.

Trích đoạn tập 39 với diễn xuất như "lên đồng" của Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh" (Video: VTV Giải trí).

Từng lời nói tiếp theo của Mỹ Anh đầy lý lẽ, nhẹ nhàng mà sâu cay, khiến khán giả phải nín thở: “Cô có thể làm thỏa mãn sự tò mò của chồng tôi nhưng cô không bao giờ có thể thay thế vị trí của một người vợ trong lòng anh ấy. Đàn ông họ khôn lắm, họ biết đâu là bến đỗ, đâu chỉ là hái hoa bên đường thôi.

Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô chật vật đi tìm một hơi ấm, tôi thấy thương hại thôi. Phụ nữ thông minh và bản lĩnh họ chọn cách xây tổ ấm cho riêng mình chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác. Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ từ đầu đến gót chân là một tay tôi tạo nên. Cảm ơn cô đã ngưỡng mộ thành quả của tôi".

Diễn xuất của Phương Oanh trong tập này nhận được nhiều lời khen của khán giả (Ảnh: VFC).

Không chỉ nội dung thoại ấn tượng, cách Phương Oanh thể hiện nội tâm nhân vật được xem là yếu tố khiến khán giả “nổi da gà”.

Gương mặt run rẩy, ánh mắt dồn nén nước mắt, giọng nói kìm nén vừa đủ - tất cả tạo nên hình ảnh người phụ nữ tổn thương nhưng không yếu đuối.

Cô không chọn cách trút giận bằng bạo lực hay ồn ào, mà khiến đối phương phải tự cảm thấy xấu hổ trước sự điềm tĩnh và kiêu hãnh của mình.

Trên fanpage VTV Giải trí, trích đoạn cuộc đối đầu giữa Mỹ Anh và Linh thu hút hơn 4 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải. NSND Công Lý viết ngắn gọn: “Quá hay!”. Diễn viên Hương Giang nhận xét: "Một tập phim quá xuất sắc".

Mạng xã hội tràn ngập lời khen ngợi dành cho Phương Oanh “diễn quá đỉnh”. Nhiều người xem còn nhận xét rằng, đây là phân cảnh hay nhất từ đầu phim tới nay, thậm chí là “cảnh phim để đời” của cô.

“Tập này Phương Oanh diễn quá hay luôn”; “Phương Oanh diễn tập này đỉnh thật, quá xuất sắc"; "Phương Oanh đóng tập 39 phải nói là không thể chê điểm gì luôn. Nếu ai nói Phương Oanh diễn dở có lẽ cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Cô ấy quá hợp với vai này"; "Thoại của Mỹ Anh quá hay, quá thấm, đã tai"; “Phương Oanh diễn quá đạt, 10 điểm không có nhưng”; “Phương Oanh diễn xuất quá chân thật, từng ánh mắt, cử chỉ đều khiến người xem nghẹt thở”... là những bình luận của khán giả.

Không chỉ diễn xuất, lời thoại trong cảnh phim cũng được đánh giá là “đinh” của Gió ngang khoảng trời xanh.

Thay vì bi kịch hóa câu chuyện, biên kịch và đạo diễn lựa chọn cách thể hiện mang tính nhân văn, khắc họa người phụ nữ biết tự trọng, biết bảo vệ hạnh phúc bằng trí tuệ và sự điềm đạm.

Điều đó khiến khán giả vừa hả hê vừa đồng cảm, vì hình ảnh ấy phản chiếu những gì rất đời thật trong nhiều gia đình hiện đại.

Trước đó, Phương Oanh cũng từng gây chú ý với phân đoạn Mỹ Anh bảo vệ con trai trong phim, thể hiện hình ảnh người mẹ mạnh mẽ và dám đứng lên chống lại bất công.

Cảnh Mỹ Anh nổi giận, tát thẳng tay người đã bắt nạt con trai hút hơn 6 triệu lượt xem, khiến khán giả bàn luận sôi nổi.

Đa số khán giả dành lời khen cho diễn xuất chân thật của Phương Oanh, cho rằng cô đã lột tả chính xác tâm trạng của một người mẹ khi chứng kiến con mình bị bắt nạt, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Gió ngang khoảng trời xanh xoay quanh cuộc sống của 3 người phụ nữ - Mỹ Anh, Trúc Lam và Châu Ngân - mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn, một cách đối diện với hôn nhân và tình yêu.

Bộ phim được làm lại từ tác phẩm nổi tiếng 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, nhưng đã được Việt hóa để gần gũi hơn với khán giả trong nước.

Sự kết hợp giữa dàn diễn viên quen thuộc như Phương Oanh, Lan Phương, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool… cùng kịch bản hấp dẫn giúp phim ngày càng thu hút lượng lớn người xem.

Nhiều khán giả bày tỏ mong phim sẽ có một cái kết tích cực hơn bản gốc Trung Quốc: “Hy vọng Mỹ Anh và chồng tìm lại được hạnh phúc”, “Thích cách phim thể hiện phụ nữ bản lĩnh mà không cực đoan”, “Cách xử lý của Mỹ Anh văn minh, đáng học hỏi”.

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Phương Oanh trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh trong một vai diễn nhiều áp lực. Không chỉ vì đây là bản remake (làm lại) được so sánh với bản gốc nổi tiếng, mà còn bởi khán giả kỳ vọng rất lớn sau hàng loạt vai diễn thành công trước đó của cô.

Tuy nhiên, với tập phim đang gây sốt, Phương Oanh đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Cô không chỉ tái xuất mà còn khẳng định phong độ diễn xuất ngày càng chín muồi.