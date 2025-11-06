Ca sĩ Vũ Hà nói ân hận khi đánh bạc tại khách sạn Pullman

Chiều 6/11, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội) kết thúc phần tranh luận.

Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội bước vào phần nghị án và dự kiến tuyên án vào 14h ngày 12/11.

Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) trình bày, bản thân vô cùng hối hận và day dứt. Khi vào đánh bạc tại câu lạc bộ King Club bị cáo đã suy nghĩ đơn giản, chưa đầy đủ về hành vi sai phạm của mình.

Ông Đức cho biết, sai phạm đã làm mất đi danh dự của bản thân, gia đình.

Thời gian qua bị cáo đã ăn năn, hối hận nên mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết trong vụ án để tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể chăm sóc gia đình.

Trước đó, bị cáo Ngô Ngọc Đức bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù (hình phạt bổ sung 40-50 triệu đồng) về tội Đánh bạc.

Trước bục khai báo bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ, nay là phường Gia Định, TPHCM) bày tỏ sự ân hận trước sai phạm của bản thân.

Ông Hà gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát khi đã xem xét đề nghị cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ông Hà bị Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 100 triệu đồng, hình phạt bổ sung 40-50 triệu đồng về tội Đánh bạc.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Theo cáo buộc, vào ngày 15/4/2022, ca sĩ Vũ Hà mở thẻ tại câu lạc bộ King Club. Ngày 18/5/2024, ông Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Nói lời sau cùng, bị cáo Shim Hawn Hee (quản lý chi nhánh câu lạc bộ King Club) là nữ bị cáo người Hàn Quốc duy nhất trong vụ án bật khóc trình bày: "Mỗi ngày qua bị cáo đều thấy trong lòng nặng trĩu. Bị cáo mong HĐXX xem xét thêm về hoàn cảnh của bị cáo khi đang mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Bị cáo rất hối hận, ăn năn và hứa sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật Việt Nam nữa".

Bị cáo Shim Hawn Hee bày tỏ mong muốn được sớm trở về với xã hội để chữa trị bệnh cũng như hoàn thành mơ ước kết hôn để có một gia đình.

Bị cáo Trần Ngọc Vinh (lao động tự do) cho biết, bản thân bị bệnh tim từng 3 lần tắc thở, may mắn được cứu chữa kịp thời.

Ông Vinh trình bày, bản thân sinh ra trong gia đình cách mạng có bố, mẹ được thưởng nhiều huân, huy chương. 15 năm công tác trong quân đội, ông Vinh được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng thưởng bằng khen.

Vì vậy việc phải đứng trước tòa và đưa những thành tích của gia đình, bản thân ra để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt khiến bị cáo cảm thấy vô cùng ăn năn, hối hận, xấu hổ.

"Bị cáo rất ân hận và thấy xấu hổ khi mang những huân, huy chương của bố mẹ và công trạng của bản thân ra để được hưởng khoan hồng, đấy là một sự tủi nhục. Bị cáo thấy rất xấu hổ về hành động, việc làm của mình", bị cáo Trần Ngọc Vinh trình bày và kính mong HĐXX xử phạt ở khung hình phạt nhẹ nhất bởi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, sức khỏe yếu.

Bị cáo Trần Ngọc Vinh bị Viện kiểm sát đề nghị xử phạt 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng về tội Đánh bạc.

Trong phần nói lời sau cùng, phần lớn các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, mong muốn được hưởng mức án khoan hồng nhất.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 14h ngày 12/11.