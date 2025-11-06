Hồng Kim Bảo hé lộ tình trạng sức khỏe, lý do ngồi xe lăn đến Việt Nam

Chiều 6/11, hai ngôi sao điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) - Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo - đã có buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong tại trạm Việt Nam.

Khoảng 14h30, Hồng Kim Bảo xuất hiện trên xe lăn, bên cạnh là Cổ Thiên Lạc. Khi thấy ống kính hướng về phía mình, nam diễn viên 73 tuổi vẫy tay chào mọi người rồi tự đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ ngồi.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc trong buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Dù sức khỏe có phần hạn chế, Hồng Kim Bảo vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc và cách trò chuyện hóm hỉnh, gần gũi. Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc lại gây ấn tượng bởi vẻ điềm tĩnh, ít nói nhưng thân thiện. Hai nghệ sĩ có phiên dịch viên hỗ trợ xuyên suốt buổi giao lưu.

Nhắc về Việt Nam, Hồng Kim Bảo kể, ông từng đến Đà Nẵng năm 2019, vào dịp Tết Nguyên đán để du lịch.

"Khi đó, đường phố khá vắng vẻ. Tôi bất ngờ khi nhiều hàng quán đều đóng cửa, nên không tìm được quán phở nào để ăn. Phở là một món ăn đặc biệt, tôi rất thích phở, đi châu Âu cũng tìm phở để thưởng thức. Lần này đến Việt Nam, điều đầu tiên tôi muốn làm là tìm ăn một tô phở thật ngon", ông chia sẻ.

Hồng Kim Bảo cho biết sức khỏe của ông khá ổn, chỉ gặp bất tiện ở chân (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc cho biết anh từng đến Việt Nam làm việc nhưng chưa có dịp tham quan nhiều nơi.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất là bánh mì, món ăn rất ngon và tiện lợi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc trực tiếp với khán giả Việt Nam. Tôi cảm nhận được sự nồng hậu, gần gũi của mọi người", nam diễn viên nói.

Cổ Thiên Lạc bày tỏ mong muốn dịp này sẽ giúp điện ảnh Hong Kong và điện ảnh Việt Nam tăng cường giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

"Tôi sẽ có những cuộc gặp gỡ với đạo diễn, diễn viên Việt Nam để tìm hiểu thêm về thị trường. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có dự án chung", anh chia sẻ.

Khi được hỏi về vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp (1995) và bạn diễn ăn ý Lý Nhược Đồng (vai Tiểu Long Nữ), Cổ Thiên Lạc đáp: "Tôi rất cảm ơn khán giả đã yêu thích vai diễn và luôn nhắc đến chúng tôi. Năm ngoái, tôi và Lý Nhược Đồng có dịp tái ngộ trong một quảng cáo, được mọi người ủng hộ nồng nhiệt, nhưng chuyện tái hợp trong phim thì hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể".

Vẻ ngoài phong độ của Cổ Thiên Lạc ở tuổi 55 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Về phần mình, Hồng Kim Bảo cho biết sức khỏe của ông hiện đã ổn định hơn sau nhiều năm đối mặt với bệnh tiểu đường và các chấn thương xương khớp.

"Tôi đã ngoài 70 tuổi, đầu gối có chút vấn đề nên việc di chuyển hơi bất tiện, nhưng chắc chắn tinh thần của tôi vẫn rất tốt. Tôi còn nhiều dự định và mong tiếp tục cống hiến cho khán giả yêu điện ảnh võ thuật", ông nói.

Kết thúc buổi giao lưu, hai huyền thoại điện ảnh Hong Kong sẽ tiếp tục tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong diễn ra trong tối cùng ngày. Sự kiện do Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á (AFAA) tổ chức.

Gala Điện ảnh Hong Kong gồm lễ khai mạc và 4 buổi chiếu phim, mở màn là tác phẩm Cửu Long thành trại: Vây thành (Twilight of the warriors: Walled in), tác phẩm hành động gây tiếng vang tại châu Á thời gian qua, do Trịnh Bảo Thụy đạo diễn, có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo.