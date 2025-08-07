Người mẫu ngồi xe lăn, cặp vợ chồng tí hon tự tin trình diễn thời trang

Mới đây, Vietnam Disability Fashion Show 2025 diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là buổi trình diễn thời trang không đóng khung bởi những tiêu chuẩn hình thể, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, gây chú ý khi có sự xuất hiện của dàn người mẫu khuyết tật.

Bộ sưu tập mở màn đêm diễn mang tên “Hoa nở giữa trời” là món quà tinh thần dành tặng những người phụ nữ khuyết tật - những đóa hoa mạnh mẽ vươn lên từ gian khó.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vượt bùn, hoa hướng dương hướng sáng, từng thiết kế là một lát cắt của sự sống, nơi vẻ đẹp không nằm ở đường nét hoàn hảo, mà ở bản lĩnh dám sống thật với chính mình.

Dưới bàn tay của các nhà thiết kế trẻ từ học viện thời trang trong nước, “Hoa nở giữa trời” không đơn thuần là trang phục, mà như bản giao hưởng sắc màu, nơi mỗi người phụ nữ đều được tôn vinh theo cách riêng biệt.

Những chi tiết thủ công tỉ mỉ, màu sắc trầm ấm xen lẫn tươi sáng thể hiện sự đối lập giữa thử thách và hy vọng. Đây là hai yếu tố luôn song hành trong hành trình sống của những người phụ nữ đặc biệt.

Đằng sau mỗi thiết kế là một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Sự khuyết thiếu về hình thể không thể che lấp trái tim khao khát được yêu thương và khẳng định giá trị bản thân.

Không dừng lại ở việc trình diễn, chương trình còn là nơi ươm mầm tài năng trẻ. “Blooming” - bộ sưu tập đến từ hai nhà thiết kế nhí khiếm thính - là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự dẫn dắt và sẻ chia.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên thời trang và sinh viên thực tập, những ý tưởng ngây thơ đã nở hoa thành trang phục nhẹ nhàng mà đầy sức sống.

Mỗi bộ đồ trong “Blooming” là kết tinh của cảm xúc thuần khiết và góc nhìn rất riêng, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu. Dòng chảy sáng tạo ấy cho thấy, chỉ cần có cơ hội, bất kỳ ai cũng có thể tạo nên cái đẹp, kể cả khi họ chưa từng được nghe thấy âm thanh của chính thế giới mà mình đang sống.

Điều đáng trân trọng là các em không thiết kế để “hòa nhập”, mà để thể hiện bản thân một cách chân thật. Và trên sàn diễn, sự khác biệt ấy đã thực sự “nở rộ”, đúng như tên gọi bộ sưu tập.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh bầu trời và áng mây, biểu tượng của tự do và sự biến hóa, bộ sưu tập “Bay cùng mây” mang đến góc nhìn mới về thời trang dành cho người khuyết tật.

Tất cả đều có thể mặc dễ dàng mà vẫn giữ phom dáng thời thượng. Chất liệu nhẹ, co giãn, không gây áp lực cơ thể, thể hiện rõ sự đồng cảm từ nhà thiết kế với người mặc.

Từ gam trắng tinh khôi, xanh hy vọng đến tím chiều sâu và đỏ đam mê, bảng màu của bộ sưu tập như một dải phổ cảm xúc, không bị giới hạn, cũng như tinh thần của những con người vượt lên chính mình để sống một cách trọn vẹn.

Một điểm nhấn không thể không nhắc đến trong chương trình là sự tham gia của 54 người mẫu đại diện cho 54 dân tộc, trong đó phần lớn là người khuyết tật.

Họ không chỉ trình diễn, mà còn lan tỏa thông điệp sống tích cực: Mỗi người đều có quyền được hiện diện, được yêu thương và được nhìn thấy như chính họ.

Không phải ánh đèn sân khấu hay những bộ cánh lộng lẫy, chính tinh thần của dàn người mẫu mới là thứ khiến đêm diễn trở nên đáng nhớ. Họ đã cho thấy thời trang là để thể hiện cả vết sẹo, nỗi đau hay niềm kiêu hãnh.

Đêm diễn khép lại bằng câu nói vang lên từ hậu trường: “Tôi không cần là ai khác. Tôi là tôi, tự do, dũng cảm, khác biệt. Và tôi đẹp theo cách của riêng mình”.

Đó không chỉ là lời nhắn gửi từ một nhà thiết kế, mà còn là tiếng lòng chung của những con người đã vượt qua giới hạn để đứng trên sân khấu cuộc đời.

Ảnh: Ban tổ chức