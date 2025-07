Kai, Jennie gây tranh cãi khi lăng xê mốt diện quần tụt lộ nội y

Trong bối cảnh thời trang ngày nay, những người có sức ảnh hưởng và nổi tiếng liên tục phá vỡ mọi giới hạn, không ngại thử nghiệm những phong cách độc đáo.

Gần đây, ca sĩ Kai (EXO) trở thành tâm điểm chú ý khi lựa chọn bộ đồ trình diễn táo bạo.

Trong phần kiểm tra âm thanh của buổi hòa nhạc, Kai mặc trang phục đen đơn giản, kết hợp áo hoodie (áo nỉ có mũ) lệch vai với quần jeans. Trong khi phong cách hoodie lệch vai là xu hướng được nhiều nam thần tượng ưa chuộng, cách phối đồ của Kai lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Lý do là phần cạp quần jeans của anh bị kéo xuống quá thấp so với vòng eo, lộ ra phần lớn nội y. Nhiều dân mạng cho rằng, hình ảnh này quá hở hang, khiếm nhã và không phù hợp với môi trường hòa nhạc có khán giả ở nhiều lứa tuổi. Việc chỉ để lộ phần cạp quần lót mang lại cảm giác khác hẳn so với việc lộ ra phần lớn khu vực nhạy cảm (Ảnh: Koreaboo).

Mặt khác, một số người hâm mộ quốc tế đã lên tiếng bênh vực cho nam ca sĩ người Hàn Quốc. Họ cho rằng, phong cách này phù hợp với bản sắc nghệ thuật đang phát triển của Kai, nhấn mạnh thêm sự sẵn sàng vượt qua giới hạn và trở nên táo bạo hơn theo tuổi tác và kinh nghiệm.

Họ lập luận, với 12 năm trong ngành, Kai có quyền tự do thể hiện bản thân trên sân khấu lẫn ngoài đời (Ảnh: Kbizoom).

Công thức phối hoodie với quần jeans ống rộng gợi nhớ đến thời kỳ phong cách thời trang đường phố của ca sĩ Justin Bieber.

Hồi tháng 2, giọng ca người Canada được nhìn thấy sải bước trên đường phố New York (Mỹ) trong bộ đồ rộng thùng thình. Chiếc áo khoác quá khổ trùm bên ngoài quần jeans cạp thấp. Đáng chú ý, cách diện đồ này mang cảm giác quần có thể rơi xuống bất cứ lúc nào (Ảnh: GGCG).

Từ giai đoạn đầu sự nghiệp vào thập niên 2010, phong cách quần tụt này (sagging) đã gắn liền với Justin Bieber. Không ít lần anh vấp phải sự chỉ trích vì cách diện quần tụt.

Mặc dù từng phản bác lại những lời chế giễu, Justin Bieber đã theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, cả lịch lãm lẫn thời trang đường phố (Ảnh: Star Max).

Sagging xuất hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau, từ đời thường đến những bức hình đăng tải trên mạng hay tạp chí thời trang. Không những vậy, trào lưu diện quần tụt này còn được phái nữ đón nhận.

Chẳng hạn, Jennie (Blackpink) từng diện phong cách này khi đi sự kiện thời trang hay tập nhảy (Ảnh: Instagram nhân vật).

Lisa của nhóm Blackpink (trái) và Jang Wonyoung (IVE) cũng tham gia vào trào lưu quần tụt. Lối diện đồ này mang đến sự thoải mái nhưng vẫn cá tính cho phụ nữ (Ảnh: Instagram nhân vật).

Không chỉ các ngôi sao, nhiều nhà mốt cũng tham gia vào trào lưu diện quần tụt. Trong buổi trình diễn bộ sưu tập Thu Đông 2025, thương hiệu Diesel đã trình làng loạt quần jeans và váy có cạp siêu thấp (Ảnh: Reuters).

Trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024, thương hiệu Miu Miu gây chú ý với loạt thiết kế chân váy hay quần ngắn bermuda (loại quần có độ dài đến đầu gối) (Ảnh: Essence).