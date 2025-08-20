Nam vương Thanh lịch Hà Nội: “Tôi chưa từng thất bại trong tình yêu”

Nguyễn Trọng Quân (SN 2005), sinh viên năm hai Trường Đại học Phương Đông, vừa đăng quang Nam vương Thanh lịch Hà Nội 2025. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, phong thái thời thượng và vóc dáng cân đối, Quân còn gây ấn tượng nhờ khả năng giao tiếp, thần thái tự tin và bảng thành tích học tập đáng nể.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trọng Quân cho biết, danh hiệu Nam vương không chỉ là vinh quang, mà còn đánh dấu một hành trình nỗ lực: “Sau khi đăng quang, tôi vừa vui, vừa xúc động. Tất cả những cố gắng đều được đền đáp. Tôi thấy may mắn khi cuộc sống thay đổi tích cực, nhiều người biết đến và quan tâm hơn”.

Với chàng trai sinh năm 2005, danh hiệu này không chỉ là chiếc vương miện danh giá, mà còn là dấu mốc khẳng định cho cả một hành trình nỗ lực bền bỉ, cân bằng giữa học tập, nghệ thuật và trách nhiệm cộng đồng.

Để đạt được danh hiệu Nam vương Thanh lịch Hà Nội 2025, Trọng Quân không chỉ dựa vào nhan sắc, mà còn trải qua nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật.

Nam vương Thanh lịch Hà Nội chia sẻ về hành trình vượt giới hạn bản thân (Video: Lê Phương Anh).

“Ban đầu, việc dung hòa giữa lịch học dày đặc và các hoạt động nghệ thuật không hề dễ dàng. Nhưng khi có đủ đam mê, tôi tự lập thời khóa biểu, sắp xếp mọi thứ sao cho hai bên hỗ trợ lẫn nhau”, Trọng Quân bộc bạch.

Trong hành trình chinh phục ngôi vị Nam vương, Trọng Quân chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. “Tôi luôn dồn hết tâm huyết, không lùi bước và có phần… “máu chiến”. Trước khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, tôi đều đặt mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hết mình”, anh tiết lộ.

Kỷ niệm đáng nhớ là khoảng thời gian gần một tháng sống cùng các thí sinh tại Nhà chung. Là người mới trong nghề mẫu, chỉ có khoảng 2 tháng kinh nghiệm, Quân coi đây là cơ hội học hỏi vô giá từ các đàn anh, đàn chị.

“Tôi được các anh chị hướng dẫn từng kỹ năng nhỏ, catwalk sao cho tự tin, tạo dáng trước ống kính, chỉnh thần thái trên sân khấu như thế nào cho ấn tượng. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự tận tình của mọi người, tôi ngày càng hoàn thiện”, anh kể.

Danh hiệu Nam vương không làm Quân tự mãn, ngược lại, chàng trai đã lên kế hoạch phát triển sự nghiệp lâu dài, kết hợp nghệ thuật và các dự án cộng đồng.

“Tôi muốn mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt ưu tiên thiện nguyện hỗ trợ trẻ em vùng cao. Với tôi, quan trọng không phải hợp tác với ai mà là sự đồng lòng và thiện chí để tạo ra giá trị tốt đẹp”, Trọng Quân bày tỏ.

Khi được hỏi về triết lý sống, Quân chia sẻ: “Triết lý sống của tôi là “Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy sự tử tế làm lẽ sống”. Tôi từng nghe MC Khánh Vy chia sẻ câu nói này và ấn tượng với cách cô luôn nhắc nhở bản thân hoàn thiện mỗi ngày, không chạy theo người khác”.

Đồng thời, Trọng Quân cũng cho biết MC Khánh Vy là hình mẫu người trẻ mà anh ngưỡng mộ.

Trọng Quân cũng cho biết, anh từng yêu thích phong cách thư sinh “thanh xuân vườn trường” khi còn học cấp 3. Dần dần, anh chuyển mình sang phong cách Hàn Quốc hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ nét trưởng thành, phù hợp với hình ảnh Nam vương và định hướng cá nhân.

Trọng Quân thường ưu tiên trang phục thoải mái, tối giản, vừa gọn gàng vừa tạo thiện cảm với người đối diện. “Ăn mặc chỉn chu cũng là một cách để tôn trọng bản thân. Tôi tin trang phục phù hợp giúp mình tự tin và gây ấn tượng tốt hơn trong công việc lẫn các mối quan hệ”, Quân nói.

Trong lĩnh vực thời trang, Nam vương không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Phạm Tuấn Ngọc, coi anh là hình mẫu để học hỏi về catwalk, tạo dáng và kinh nghiệm sân khấu.

Bên cạnh đó, Quân cũng trân trọng NTK Viết Bảo, Ivan Trần và nhiều gương mặt nổi bật khác trong làng thời trang. “Danh sách những người truyền cảm hứng cho tôi dài lắm, kể hết cũng không xong”, anh cười nói.

Về chuyện tình cảm, 20 tuổi, Nam vương Thanh lịch Hà Nội tiết lộ, bản thân chưa từng yêu đơn phương. “Từ trước đến giờ, khi tôi thích ai thì người đó cũng đáp lại, nên chưa trải qua cảm giác thất bại trong tình yêu. Tôi cũng không đặt hình mẫu lý tưởng cố định cho bạn gái, quan trọng là sự thấu hiểu và lan tỏa năng lượng tích cực cùng nhau phát triển”, Trọng Quân cho hay.

Danh hiệu Nam vương cùng nhiều thành tích học tập khiến Quân trở thành hình mẫu của giới trẻ. Anh thừa nhận đây vừa là áp lực, vừa là động lực để hoàn thiện bản thân.

Ngoài học tập và sân khấu, Quân còn tham gia truyền thông, thiện nguyện và hướng tới phát triển đa năng. “Tôi mong giữ ngọn lửa đam mê, nhận được sự yêu thương và đồng hành của khán giả trên từng chặng đường phía trước”, anh bày tỏ.