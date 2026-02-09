Mỹ nhân phá vỡ “luật hẹn hò” của Leonardo DiCaprio ngày càng thành công

Siêu mẫu Vittoria Ceretti vừa đảm nhiệm vai trò dẫn đầu nghi thức rước cờ tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 tại sân vận động San Siro (Milan, Italy). Đây là vinh dự lớn với chân dài thế hệ 9X.

Trong nghi thức trao quốc kỳ Italy cho đội danh dự Corazzieri thuộc lực lượng hiến binh Italy (Carabinieri), Vittoria Ceretti xuất hiện sau phần trình diễn của diva Mariah Carey. Siêu mẫu khoác lên mình thiết kế váy dài màu trắng thanh lịch của Armani Privé, với phần tay áo dài và cổ cao tạo điểm nhấn. Cô sải bước ở cuối đoàn người mẫu mặc trang phục mang 3 gam màu trắng, đỏ và xanh lá - tượng trưng cho quốc kỳ Italy.

Thế vận hội Mùa đông lần đầu được tổ chức vào năm 1924 và diễn ra 4 năm một lần. Kỳ Olympic năm 2026, còn được gọi là Olympic Milano - Cortina, diễn ra từ ngày 6/2 đến 22/2 với sự tham gia của khoảng 2.900 vận động viên đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội Mùa đông được tổ chức theo hình thức nhiều thành phố cùng đăng cai.

Lễ khai mạc diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mariah Carey, Andrea Bocelli, nghệ sĩ piano Lang Lang và nữ diễn viên Sabrina Impacciatore. Chương trình cũng dành phần tưởng nhớ nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani - biểu tượng thời trang gắn liền với thành phố Milan - người qua đời vào tháng 9/2025, hưởng thọ 91 tuổi.

Sự xuất hiện của siêu mẫu Vittoria Ceretti tại sự kiện nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và khán giả. MC chương trình giới thiệu cô là đại diện cho thế hệ người mẫu mới của Italy, đồng thời nhắc tới mối quan hệ tình cảm giữa cô và tài tử Leonardo DiCaprio - yếu tố khiến truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý.

Vittoria Ceretti (SN 1998) lớn lên tại Brescia (Italy). Cô được phát hiện thông qua cuộc thi Elite Model Look năm 2012 và ra mắt sàn diễn tại Tuần lễ thời trang Milan cho nhà mốt Kristina Ti.

Hơn 10 năm hoạt động, Ceretti trở thành một trong những siêu mẫu đắt giá của làng mốt, thường xuyên hợp tác với các thương hiệu lớn như Chanel, Prada, Fendi, Valentino, Armani, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Tiffany’s.

Người đẹp nhiều lần xuất hiện trên trang bìa Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, trong đó có bìa kỷ niệm 125 năm của Vogue Mỹ. Hiện cô được quản lý bởi Elite Model Management và The Society Management tại New York (Mỹ), sở hữu gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Giới thời trang ưu ái gọi Ceretti là “viên ngọc trai của Italy”, với đôi mắt xanh ngọc bích được mô tả là “biết nói”.

Về đời sống cá nhân, Vittoria Ceretti và Leonardo DiCaprio lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 9/2023 tại Ibiza. Người đẹp nhanh chóng được truyền thông gọi là “ngoại lệ” của nam tài tử khi phá vỡ “giới hạn tuổi tác” vốn gắn liền với lịch sử tình trường của anh.

Cặp đôi gắn bó từ năm 2023, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch và sự kiện, dù hiếm khi chụp ảnh chung trên thảm đỏ. Trong quá khứ, tài tử nổi tiếng với việc chỉ yêu các người đẹp trẻ trung, nhiều lần chia tay bạn gái sau khi họ bước qua tuổi 26. Do đó, Ceretti được cho là ngoại lệ của anh vì cô đã gần 30 tuổi.

Nguồn tin thân cận cho biết DiCaprio coi trọng mối quan hệ hiện tại, hai bên đã ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ. Trước đó, Vittoria Ceretti từng kết hôn với DJ người Italy Matteo Milleri vào năm 2020 và ly hôn vào năm 2023.

Theo The Sun, Ceretti được mô tả là “khác với những cô gái trước đây”, ấn tượng hơn, mang tính cách Italy và có kỳ vọng rõ ràng. Siêu mẫu cũng nhanh chóng xây dựng quan hệ thân thiết với mẹ DiCaprio, đồng thời sở hữu lịch làm việc dày đặc và cuộc sống dịch chuyển liên tục. Nhờ sự ủng hộ của mẹ Leonardo, Vittoria Ceretti và tài tử Titanic gắn bó dài lâu.

Chia sẻ về tình yêu, Ceretti thừa nhận việc hẹn hò với một người nổi tiếng đòi hỏi sự thích nghi, nhưng cô tin rằng khi cảm xúc là thật và hai người hiểu rõ nhau, tình yêu sẽ mang lại cảm giác an toàn và vững tâm.

