Bộ Y tế: Phạt tiền đến 3 triệu đồng với hành vi bán thức ăn đường phố bẩn

Ngày 9/2, Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị siết chặt quản lý thức ăn đường phố, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo cơ quan này, thời gian qua, các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố đã tuân thủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố như quán cơm, tiệm phở, nhà hàng, nhất là ở các khu du lịch, phố ẩm thực ngày càng ngăn nắp hơn; bàn ghế, bát đũa, dụng cụ sạch sẽ; nhân viên chế biến, bếp ăn và phục vụ mang bảo hộ lao động, mũ trùm, khẩu trang đúng cách; khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến thức ăn được sắp xếp, bố trí gọn gàng, hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, một số cơ sở chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, bán hàng rong bên hè phố, người bán thực phẩm hoạt động tại các điểm công cộng hoặc bày bán tại các sự kiện, lễ hội khi thiếu nước sạch, nơi rửa bát đũa không có chỗ xả bỏ nước bẩn, việc thu gom rác thải không hợp vệ sinh...

Nhân viên chế biến, phục vụ không có bảo hộ lao động phù hợp, vệ sinh cá nhân không đáp ứng yêu cầu, không được tập huấn kiến thức; thường mua nguyên liệu giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn; các sản phẩm sau chế biến như pa-tê, riêu cua, thịt nguội, thức ăn tồn dư… không được bảo quản đúng cách, để lưu cữu, quá hạn… tiềm ẩn nhiều mối nguy, gây mất an toàn thực phẩm.

Tại một số địa phương trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc thức ăn đường phố tập thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, gây dư luận bất an trong xã hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về các giải pháp phù hợp, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, các cơ quan chức năng tập trung triển khai một số nội dung.

Theo quy định, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc, như người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố xác nhận.

Người trực tiếp chế biến thức ăn không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo quy định, thức ăn đường phố bày bán cần có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại... (Ảnh minh họa: Tú Anh).

Thức ăn đường phố phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh;

Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm;

Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại...

Về nguồn nguyên liệu và phụ gia thực phẩm phải sử dụng các loại được phép sử dụng theo quy định.

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến nơi cung cấp nguyên liệu, thực phẩm để phục vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, theo quy định phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ theo quy định để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn; Người trực tiếp chế biến thức ăn đang mắc các bệnh truyền nhiễm nêu trên.

Sử dụng phụ gia thực phẩm sang chia, san chiết không phù hợp quy định; Sử dụng nước không bảo đảm quy chuẩn để chế biến, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ; Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm sử dụng phụ gia thực phẩm sang chia, san chiết không phù hợp quy định.

UBND các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn theo quy định của pháp luật.