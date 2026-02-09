NSƯT Quách Thu Phương đóng cùng Hồng Đăng: "Chúng tôi có cảnh nóng"

Sau gần 4 năm vắng bóng, diễn viên Hồng Đăng chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai khách mời trong phim Đồng hồ đếm ngược, phát sóng khung giờ vàng trên VTV.

Hồng Đăng (trái) và NSƯT Quách Thu Phương trong phim "Đồng hồ đếm ngược" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong phim Hồng Đăng đóng vai Khang, một luật sư có vẻ ngoài lịch thiệp, trí thức nhưng mang bản chất đào hoa, thực dụng.

Nhân vật này vừa muốn dựa dẫm vào tiền bạc của người yêu, vừa không từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài. Khi bị phát hiện, Khang tìm cách xoay chuyển tình thế bằng những lời lẽ ngọt ngào, thao túng tâm lý đối phương.

Đóng cặp với Hồng Đăng trong phim là Quách Thu Phương (vai Tuyết) - một người phụ nữ lớn tuổi có điều kiện. Trong phim, 2 người đang bàn mưu, tính kế để chiếm đoạt tài sản mà bố của Chi (Hoàng Hà thủ vai) để lại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Quách Thu Phương cho biết, khi mới diễn, chị và Hồng Đăng cũng "khớp" nhau một chút vì nam diễn viên nghỉ đóng phim gần 4 năm, cần thời gian để hoà nhập cùng đồng nghiệp.

"Cũng như tôi, nghỉ đóng phim một thời gian dài, khi quay lại làm phim truyền hình, tôi cũng lúng túng một chút. Nhưng chỉ một vài cảnh diễn, Hồng Đăng đã bắt nhịp được cùng đồng nghiệp.

Hồng Đăng là một diễn viên tài năng, có thể đóng được chính diện và phản diện. Khi đóng cảnh yêu Tuyết, Hồng Đăng cũng thể hiện bản lĩnh diễn xuất của mình", Quách Thu Phương chia sẻ.

NSƯT Quách Thu Phương cho hay, chị và Hồng Đăng có cảnh thân mật nhưng cũng rất nhẹ nhàng, vừa đủ để khán giả hình dung ra tính cách, mối quan hệ của cặp đôi Khang - Tuyết.

Chị kể: "Tôi và Hồng Đăng cũng có chút cảnh "nóng", nhưng cảnh này gọi là cảnh thân mật thì đúng hơn. Ở hậu trường chúng tôi cũng trò chuyện để cho không khí thoải mái hơn. Trước cảnh quay, tôi và Đăng cũng bàn nhau xem diễn thế nào cho đúng với tính cách nhân vật...".

Khi được hỏi: "Chị thường xuyên được đóng cùng dàn trai đẹp của VTV như: Hồng Đăng, Mạnh Trường, Thanh Sơn, Hoàng Anh Vũ... Có bao giờ chị thấy "say nắng" bạn diễn?".

NSƯT Quách Thu Phương cho biết, chị thường vào vai mẹ của các nam thần phim VTV, chị thấy các nam diễn viên rất đáng yêu, tài giỏi nhưng không có việc "say nắng" vì chị nhìn họ như đồng nghiệp.

"Tôi chưa bao giờ say nắng bạn diễn, tôi thường phân biệt rõ đâu là vai diễn, đâu là đời sống. Tôi từng đóng với các đàn anh nhưng chưa có mối tình nào trong nghề", nữ diễn viên tâm sự.

Khi đọc kịch bản phim, Quách Thu Phương thấy thích vì muốn thay đổi, làm mới bản thân ở nhiều dạng vai, với các thể loại phim khác nhau.

"Diễn viên đóng chính diện nhận được nhiều cảm tình, còn đóng phản diện thường bị "ném đá", thậm chí họ còn ghét lây ra ngoài đời sống. Điều này là một áp lực lớn nhưng đó cũng là một thử thách đáng để thử sức. Tôi thích sự mạo hiểm này nên khi đạo diễn Bùi Tiến Huy mời diễn, tôi tham gia ngay...", Quách Thu Phương nói.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm rằng, khi nhận được những bình luận trái chiều về vai diễn, chị thường bình tĩnh và mỉm cười vì ít nhất, khán giả đã để ý đến vai mình diễn. Thứ hai, khi ghét nhân vật, khán giả thường chê diễn viên ở tạo hình, nếu khán giả chê cách diễn thì mới là vấn đề cần xem xét.

Ngoài Đồng hồ đếm ngược, Quách Thu Phương còn tham gia một phim truyền hình dài hơn 30 tập, lên sóng mùng 7 Tết trên VTV với câu chuyện phim thú vị, hấp dẫn.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt đài các, hiền hậu. Chị được nhiều người xem là "mỹ nhân màn ảnh nhỏ". Ở tuổi gần 50, chị vẫn giữ được sự tươi trẻ nhờ lối sống tích cực, chăm tập yoga.

Quách Thu Phương muốn đóng nhiều dạng vai trong phim truyền hình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên sân khấu kịch, chị từng là gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuổi trẻ với nhiều vở kịch: Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan...

Chị cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình: Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46, Tết này ai đến xông nhà…

Gần đây nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình của VFC, vào vai những bà mẹ có ngoại hình đẹp, sang chảnh như: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đừng nói khi yêu, Đấu trí, Đồng hồ đếm ngược…