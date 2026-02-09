Xuân Son bị từ chối bàn thắng, CLB Nam Định đánh rơi điểm ở V-League

CLB Nam Định tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 13 V-League diễn ra vào tối 9/2 với quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng.

Percy Tau mở tỷ số cho đội chủ nhà Nam Định chỉ sau 4 phút bóng lăn (Ảnh: Quang Đương).

Ngay phút thứ 4, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số khi Percy Tau tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội khách dứt điểm tung lưới thủ thành Thanh Tùng.

Phút 14, từ quả phạt góc của Percy Tau, Dương Thanh Hào đánh đầu nối để Lucas vô lê nhưng thủ thành Thanh Tùng có phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Xuân Son có ngày thi đấu đầy cố gắng nhưng thiếu may mắn để ghi bàn vào lưới HL Hà Tĩnh (Ảnh: Quang Đương).

Sau quãng thời gian đầu bị dồn ép, các cầu thủ HL Hà Tĩnh đã dần lấy lại thế trận để mở ra các đợt phản công. Phút 33, Victor Le thử tài Nguyên Mạnh với pha dứt điểm từ xa nhưng không thành công.

Trong những phút cuối của hiệp 1, đội chủ nhà cũng tạo ra không ít cơ hội nhưng tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Bước sang hiệp 2, tiền đạo Xuân Son đã làm tung lưới thủ thành Thanh Tùng ở phút 54 nhưng bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác nhận đã có lỗi việt vị trước đó của Percy Tau.

Những phút tiếp theo, thế trận tiếp tục nghiêng về đội chủ nhà nhưng Xuân Son và Percy Tau đều tận dụng không thành công khi các pha dứt điểm đều thiếu chính xác.

Xuân Son không thể ghi bàn khiến Nam Định đánh rơi điểm đáng tiếc ở phút bù giờ (Ảnh: Quang Đương).

Phút 84, các cầu thủ HL Hà Tĩnh khiếu nại cầu thủ Nam Định để bóng chạm tay trong vòng cấm, tuy nhiên sau khi kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài xác định đội khách đã mắc lỗi việt vị trước đó.

Tưởng như đội chủ nhà Nam Định đã giành được chiến thắng thì ở phút bù giờ 90+7, Tiến Đạt đã có pha dứt điểm đập xà ngang và rồi Onoja có pha đánh đầu bồi gỡ hòa 1-1 cho HL Hà Tĩnh.

Bàn thắng của Onoja khiến CLB Nam Định đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước HL Hà Tĩnh, qua đó đứng ở ở vị trí thứ 12, trong khi đội khách xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 sau 13 vòng đấu.

Đội hình xuất phát

CLB Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas, Hồng Duy, Caio, Tuấn Anh, Văn Kiên, Xuân Son, Văn Vĩ, Percy Tau, Hoàng Anh.

HL Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Duy Thường, Helerson, Mạnh Hưng, Sỹ Hoàng, Onoja, Trọng Hoàng, Viktor Lê, Atshimene, Đức Việt.

Kết quả vòng 13 V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF).