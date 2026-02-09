Ngắm cặp diễn viên trẻ đẹp diện áo dài đỏ rực đón lễ tình nhân

Cặp diễn viên trẻ gợi ý áo dài đôi sắc đỏ cho mùa Valentine (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Ngày lễ tình nhân - Valentine không chỉ gắn với hoa hồng hay những buổi hẹn hò lãng mạn, mà còn là dịp để các cặp đôi tìm cách thể hiện tình cảm theo dấu ấn riêng. Trong dòng chảy đó, áo dài đôi dần được lựa chọn như một hình thức biểu đạt mới, vừa mang tinh thần lãng mạn của ngày lễ tình yêu, vừa tạo sự kết nối về hình ảnh và cảm xúc.

Nhân dịp Valentine, diễn viên Lê Như Nguyên Thành (trái) và Bùi Hoàng Mai thực hiện bộ ảnh áo dài đôi do nhà thiết kế Dũng Nguyễn thực hiện. Các thiết kế được xây dựng theo tinh thần đồng nhất về màu sắc và chất liệu, tạo sự gắn kết thị giác giữa hai nhân vật, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu và sự đồng điệu.

Được biết, Lê Như Nguyên Thành là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim Có anh nơi ấy bình yên, Những ngôi sao lấp lánh và phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương. Trong khi đó, Bùi Hoàng Mai ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh.

Không đi theo những tông màu nhẹ nhàng thường thấy, cặp đôi lựa chọn sắc đỏ làm điểm nhấn chính, mang theo cảm xúc mãnh liệt và nguồn năng lượng tích cực của mùa lễ hội.

Theo quan niệm Á Đông, màu đỏ còn tượng trưng cho may mắn, vượng khí và sự khởi đầu tốt đẹp. Việc lựa chọn áo dài đỏ vì thế không chỉ phù hợp với tinh thần của ngày lễ mà còn gửi gắm mong muốn về một mối quan hệ bền chặt, lâu dài.

Từ quan niệm đó, thiết kế áo dài dành cho Bùi Hoàng Mai được lựa chọn theo hướng mềm mại, tôn dáng nhưng không cầu kỳ. Trang phục sử dụng chất liệu ren kết hợp lụa, tạo cảm giác nhẹ nhàng, giúp tổng thể giữ được sự thanh thoát. Phom áo ôm vừa phải, nhấn nhẹ ở phần eo, tôn đường nét cơ thể nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo, đúng tinh thần áo dài truyền thống.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần cổ cao được xử lý gọn gàng, kết hợp chi tiết hoa vải cùng tông màu đỏ, vừa tạo chiều sâu cho trang phục vừa hạn chế cảm giác nặng nề, không cần sử dụng thêm nhiều phụ kiện đi kèm.

Bùi Hoàng Mai cũng lựa chọn những phụ kiện nhỏ gọn như khuyên tai ngọc trai đính đá và một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản.

Theo nữ diễn viên, khi diện áo dài đỏ, việc trang điểm cũng cần được tiết chế, chỉ nên tạo điểm nhấn ở môi hoặc mắt nhằm tránh cảm giác nặng nề.

Chia sẻ kinh nghiệm chọn trang phục dịp Valentine, nữ diễn viên cho rằng sắc đỏ giúp người mặc trở nên nổi bật và giàu cảm xúc, tuy nhiên đòi hỏi sự cân nhắc trong thiết kế và phụ kiện.

“Nếu tiết chế đúng mức, màu đỏ vẫn giữ được sự hài hòa và thanh lịch cần có của áo dài”, Bùi Hoàng Mai nói.

Bàn về việc lựa chọn áo dài đỏ, Bùi Hoàng Mai cho rằng sắc màu này gắn liền với cảm xúc mạnh mẽ, sự ấm áp và nguồn năng lượng tích cực, song nếu không được xử lý khéo léo sẽ dễ tạo cảm giác nặng nề.

“Khi mặc áo dài đỏ, điều quan trọng nhất là chọn được sắc độ và chất liệu phù hợp để màu đỏ không bị quá gắt, vẫn giữ được nét thanh lịch cần có của tà áo dài”, cô nói thêm.

Với áo dài nam, thiết kế dành cho Lê Như Nguyên Thành được tạo dáng phom đứng, sử dụng chất liệu gấm dày dặn với họa tiết chìm. Nhờ cách xử lý này, trang phục giữ được dáng áo gọn gàng, tôn vẻ nam tính, đồng thời giúp che bớt những khuyết điểm hình thể, mang lại sự tự tin cho người mặc.

Phần họa tiết được tiết chế ở mức vừa phải, không quá lớn hay cầu kỳ nhằm giữ trọn nét lịch lãm của áo dài nam. Điểm nhấn nằm ở chi tiết nút thắt đồng tâm mang yếu tố truyền thống, kết hợp cùng tua rua đỏ đặt lệch bên ngực trái, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa tinh thần cổ điển và hơi thở hiện đại.

Ở phần phối đồ, Lê Như Nguyên Thành lựa chọn quần âu tối màu kết hợp giày da đen, giúp tổng thể trang phục giữ được sự cân đối, gọn gàng và lịch sự.

Nam diễn viên cho rằng, khi áo dài đã có điểm nhấn về màu sắc hoặc họa tiết, cách phối đi kèm cần được tiết chế để tạo cảm giác hài hòa và phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.

Kiểu tóc của nam diễn viên cũng được lựa chọn theo hướng giản lược. Mái tóc được Nguyên Thành tạo phồng nhẹ, uốn vừa phải, mang đến sự nam tính.

“Tôi không chọn những kiểu tóc phá cách vì muốn tổng thể diện mạo giữ được sự cân đối, qua đó làm nổi bật trang phục áo dài một cách tự nhiên”, nam diễn viên nói thêm.

Với Lê Như Nguyên Thành và Bùi Hoàng Mai, sự đồng điệu của áo dài đôi không nằm ở việc thêm thắt nhiều chi tiết, mà ở cách lựa chọn và sắp đặt vừa đủ. Khi thiết kế đã mang sắc đỏ và phom dáng rõ nét, việc giản lược phụ kiện giúp tổng thể trở nên gọn gàng, tạo sự thống nhất giữa hai người.

Trong dịp Valentine và những ngày du xuân sắp tới, hình ảnh các cặp đôi sánh bước trong tà áo dài đỏ không chỉ góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống mà còn gửi gắm lời chúc về một tình yêu bền chặt, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam