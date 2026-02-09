NSND Quốc Anh tuổi 64: Có ít tiền gửi tiết kiệm, sống trong căn hộ 150m2

NSND Quốc Anh đón tiếp phóng viên Dân trí tại nơi ở riêng.

“Ở tuổi này, tôi đi diễn không phải để kiếm tiền”

Từ khi nghỉ hưu đến nay, cuộc sống của NSND Quốc Anh thay đổi ra sao?

- Tôi nghỉ hưu đến nay đã sang năm thứ 5. Từ khi thôi công tác quản lý, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ngược lại, công việc nghề nghiệp lại bận rộn hơn. Tôi đi diễn, tham gia diễn hài, làm giám khảo một số chương trình như Hát tình ca, biểu diễn tại các sự kiện của doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất là tôi được làm những gì mình thích và cũng chọn lọc hơn. Riêng năm nay, tôi đã từ chối khoảng 3 bộ phim.

Với tôi, ở độ tuổi này, nếu kịch bản không đủ hay, yếu, sẽ khéo léo từ chối. Bởi tôi không cho phép mình dễ dãi trong nghề và không muốn người xem phải thất vọng. Bản thân cũng không đặt nặng vai chính hay phụ, chỉ cần đó là vai diễn tốt, có giá trị và để lại ấn tượng đẹp với khán giả.

Năm nay, tôi tham gia phim Buông của đạo diễn Mai Long, vào vai một ông tổng giám đốc, tuy ít đất diễn nhưng giàu tính nhân văn. Tôi cũng nhận lời dự án Mâm cỗ tất niên vì thấy nội dung kịch bản ý nghĩa.

Bên cạnh diễn xuất, thời gian qua, tôi còn tham gia ca hát, thử sức với dòng nhạc bolero. May mắn là những thử nghiệm ấy vẫn nhận được sự đón nhận của khán giả. Năng khiếu hát, với tôi, là món quà trời cho.

NSND Quốc Anh chia sẻ về công việc, cuộc sống ở tuổi 64.

Vậy với nghệ thuật truyền thống, NSND Quốc Anh đang ấp ủ những dự định gì trong thời gian tới?

- Hiện tại, tôi ấp ủ một dự án về chèo cổ, chỉ hát chèo gốc, lời cổ. Tôi muốn thu âm lại những vốn liếng mà các bậc tiền bối để lại để lưu giữ và truyền cho thế hệ sau. Dự kiến tôi sẽ hát cùng những nghệ sĩ có giọng phù hợp, chẳng hạn như NSND Thùy Linh.

Đây là điều tôi mong muốn đã lâu, nhưng trước đây vì bận công tác quản lý và nhiều việc khác nên chưa thực hiện được.

Nhiều khán giả ưu ái gọi ông là “vua hề chèo”, “vua hài đất Bắc”, NSND Quốc Anh có từng nghĩ tới việc thực hiện một chương trình - liveshow về chèo kết hợp cùng các nghệ sĩ Xuân Hinh, Tự Long?

- Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là "vua hề chèo", bản thân chỉ nghĩ mình là người học hỏi và lưu truyền lại những gì các cụ để lại.

Tuy vậy, chúng tôi cũng đang ấp ủ một chương trình tôn vinh văn hóa dân tộc. Nếu có sự tham gia của Xuân Hinh, Tự Long và tôi, đó sẽ là một dấu ấn đẹp, với cả hề chèo áo ngắn và hề chèo áo dài.

Chèo là hồn cốt của người Việt. Chúng tôi muốn giới thiệu những cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc và vốn liếng cha ông để lại, để thế hệ trẻ hiểu, yêu và trân trọng hơn.

Theo ông, chỗ đứng của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hiện đại như thế nào?

- Mới đây, trong chương trình Tết vạn lộc, khi tôi hát văn bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, khán giả đón nhận rất nồng nhiệt.

Dù chương trình có nhiều ca khúc bolero và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, phần trình diễn nghệ thuật truyền thống vẫn không bị lép vế. Điều đó cho thấy nghệ thuật truyền thống luôn có chỗ đứng, ngay cả trên những sân khấu đại chúng.

Thế giới càng phẳng, chúng ta càng cần khoe ra những giá trị nguồn cội. Khán giả ngày nay rất tinh tế, họ có thể rơi nước mắt trước những câu hát, câu ngâm giàu cảm xúc, có chiều sâu.

Nếu truyền tải tốt, công chúng sẽ luôn trân trọng những bộ môn như hát văn, chèo hay cải lương.

"Bản thân luôn tin rằng, khi làm việc bằng cái tâm và tình người, mình sẽ được trả lại bằng sự trân trọng xứng đáng". NSND Quốc Anh

Vấn đề cát-xê với NSND Quốc Anh thì sao? Có lúc nào ông vẫn sẵn sàng đi diễn mà không lấy tiền như trước đây?

- Từ trước đến nay, kể cả khi ở thời kỳ còn phong độ, tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay đặt nặng cát-xê, mà để tùy vào sự cảm nhận và trân trọng của người mời.

Ở tuổi này, tôi đi diễn không phải để kiếm tiền, mà bởi yêu nghề và giữ tình cảm của khán giả. Có những buổi tôi về quê diễn cho bạn bè, đơn giản chỉ vì cái tình.

Với nghệ sĩ trẻ hay sinh viên mới ra trường cần tác phẩm thực tập, tôi sẵn sàng hỗ trợ, không đòi hỏi tiền bạc.

Nghệ thuật chèo hiện nay vẫn nhiều khó khăn, để bán vé phải quảng bá nhiều tuần mới mong kín rạp. Các bạn trẻ còn yêu nghề càng cần được động viên, để không “đứng núi này trông núi nọ”.

Bản thân luôn tin rằng, khi làm việc bằng cái tâm và tình người, mình sẽ được trả lại bằng sự trân trọng xứng đáng.

Bên trong căn hộ rộng 150m2 của NSND Quốc Anh và vợ.

Thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng

Đã nghỉ hưu và ở tuổi 64, vì sao NSND Quốc Anh vẫn miệt mài đi diễn, thay vì dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống an nhàn?

- Thú thật, tôi không đam mê du lịch, nhưng bà xã lại thích, nên hai vợ chồng luôn cố gắng dung hòa.

Càng có tuổi, tôi càng thích sự tĩnh và chỉ mong cuộc sống bình lặng, không ồn ào, không xáo trộn.

Sức khỏe của NSND Quốc Anh hiện ra sao?

- Sức khỏe của tôi ở mức bình thường. Tôi cố gắng đi bộ, tập thể dục đều đặn. Mỗi tuổi, sức khỏe lại khác. Quan trọng là hiểu cơ địa của mình và giữ chế độ ăn uống, làm việc phù hợp.

Trong tương lai, ông có từng nghĩ tới việc chuyển ra xa thành phố, làm một ngôi nhà vườn để an hưởng tuổi già?

- Tôi có mua vài mảnh đất ở quê để làm nhà thờ họ. Thật lòng, tôi không thích ở biệt thự hay nhà vườn, mà thích sống ở chung cư hơn.

Căn hộ hiện tại của vợ chồng tôi rộng khoảng 150m2, khá thoải mái. Các con riêng của vợ cũng sống xung quanh, trong cùng tòa nhà, thi thoảng con cháu sang chơi là vui rồi.

Nếu ra xa thành phố, hai ông bà ở với nhau sẽ buồn. Ở đây vừa tiện nghi, vừa có không khí gia đình.

Ảnh ghi dấu vai diễn và cúp tôn vinh được NSND Quốc Anh trân trọng bài trí trong không gian căn hộ.

Còn trong đời sống gia đình, NSND Quốc Anh nhìn nhận thế nào về chuyện tiền bạc, tích lũy và sự đủ đầy của mình hiện tại?

- Cuộc sống của tôi bây giờ rất bình yên và cảm thấy mãn nguyện.

Thời đỉnh cao, có những đêm tôi chạy 2-3 huyện biểu diễn, nhưng mình không có tư duy tích góp để mua đất hay trữ vàng. Tuy nhiên, khi đó, tôi cũng làm được nhiều việc, giúp đỡ được nhiều người khó khăn, nên thấy rất vui và trọn vẹn.

Từ khi nghỉ hưu, tôi có một khoản tài chính nhất định, một ít tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng để lo cho tuổi già, đi chơi, du lịch. Căn hộ bên Khu đô thị Việt Hưng - Long Biên, tôi cho cháu ở, không cho thuê.

Hiện lương hưu của tôi khoảng 9,7 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm thu nhập đi diễn, trung bình khoảng 30 triệu đồng, thoải mái cho 2 vợ chồng.

Buổi sáng, tôi đọc kịch bản, xem ti-vi, rồi tranh thủ dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để đi bộ, tập thể dục. Khi rảnh rỗi, tôi lại ngồi nghĩ thêm ý tưởng cho kịch bản.

NSND Quốc Anh có từng đối đối diện với thị phi?

- Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều tiếng gì về mình, mà nếu có, cũng không để tâm.

Ở tuổi này, bản thân không cho phép mình nói “giá như” và học được chữ “buông”, mình cứ sống đúng, tử tế thì lòng tự khắc nhẹ nhõm, an yên. Tôi cũng hạn chế ồn ào, rất ít dùng mạng xã hội, vì đó là môi trường phức tạp, cần sự chắt lọc.

NSND Quốc Anh: "Cuộc sống của tôi bây giờ rất bình yên và cảm thấy mãn nguyện".

“Vợ tôi là người đảm đang, thật thà”

Người ta nói sợi dây gắn kết giữa vợ chồng chính là những đứa con, nhưng NSND Quốc Anh lại khác. Bí quyết nào để giữ lửa hôn nhân bao năm qua dù cả hai không có con chung?

- Với tôi, bí quyết vẫn là ở sự thấu hiểu. Ở tuổi này, quý nhất là có ông có bà bên cạnh. Các cụ nói không sai: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”.

Vợ chồng hiểu nhau thì tự nhiên biết trân trọng, cũng chẳng mơ mộng gì xa xôi. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi cùng đi bộ, tập thể dục, vừa đi vừa thủ thỉ tâm sự, thế đã là hạnh phúc rồi.

Trên sân khấu tôi thường vào những vai quan huyện đào hoa, hám gái, nhưng ngoài đời bản thân sống chỉn chu, nghiêm túc, nên bà xã cũng chẳng có lý do gì để ghen tuông.

Điều gì ở bà xã khiến NSND Quốc Anh quý trọng nhất?

- Chúng tôi sống bên nhau đến nay đã 25 năm. Vợ tôi là người đảm đang, thật thà, chân thành, đôi khi thật thà đến mức ngây ngô. Bà ấy cũng rất gọn gàng, sạch sẽ.

Suốt mấy chục năm chung sống, vợ chưa bao giờ hỏi đến tiền của tôi. Chỉ khi có việc lớn, vợ chồng mới cùng bàn bạc. Trên đời chẳng ai hoàn hảo, nên tôi luôn tự nhủ phải trân trọng và giữ gìn tổ ấm này.

Nghệ sĩ gạo cội chia sẻ rằng, dịp Tết dù có những hợp đồng biểu diễn trả cát-xê cao, ông cũng từ chối để về quê với mẹ.

Mối quan hệ giữa NSND Quốc Anh và các con riêng của vợ hiện nay thế nào?

- Rất tốt. Các con đều gọi tôi là ba. Tôi quan niệm, sức mạnh lớn nhất của người đàn ông là sự vị tha, không ích kỷ. Bản thân đối xử với các con bằng sự chân thành thì các con cũng sẽ thấu hiểu và yêu quý mình.

Các cụ nói “máu loãng còn hơn nước lã”, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cách mình cư xử.

Tết đang đến rất gần, cảm xúc của NSND Quốc Anh khi nhìn lại quãng thời gian và tuổi tác của mình?

- Không biết người khác thế nào, chứ ở tuổi này, tôi bắt đầu thấy... sợ Tết. Vì Tết đồng nghĩa với việc lại thêm một tuổi. Dù vậy, bản thân vẫn giữ nếp sống truyền thống: Bận đến đâu cũng phải về quê thăm mẹ.

Mẹ tôi năm nay đã 95 tuổi, bà vẫn khỏe mạnh, đó chính là hồng phúc lớn nhất của gia đình. Dịp Tết, tôi thường có những hợp đồng biểu diễn với cát-xê rất cao nhưng đều gác lại tất cả.

Với tôi lúc này, không tiền bạc nào quý bằng những ngày còn được ở bên mẹ.

Cảm ơn NSND Quốc Anh vì những chia sẻ!

NSND Quốc Anh sinh năm 1962 tại Thanh Hóa. Ông nổi danh là gương mặt gạo cội của làng chèo Việt Nam với nhiều giải thưởng danh giá. Trong lĩnh vực hài kịch, Quốc Anh cũng ghi dấu với các vai lý trưởng hoặc quan huyện tham lam, mê gái. Sự dí dỏm, duyên dáng và những câu nói bất hủ như "thường thôi!" của ông chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Bên cạnh nghệ sĩ, NSND Quốc Anh cũng phát huy rất tốt vai trò của người lãnh đạo. Sau khi rời Nhà hát Chèo Việt Nam, ông được mời về Nhà hát Chèo Hà Nội và giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát. Năm 2018, sau khi NSND Thúy Mùi nghỉ hưu, nghệ sĩ Quốc Anh được UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Ông chính thức nhận quyết định về hưu vào tháng 8/2022.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam