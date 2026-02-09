Vợ Kanye West chụp ảnh táo bạo, lần đầu nói về màn cởi đồ sốc tại Grammy

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vanity Fair, Bianca Censori (31 tuổi) chia sẻ về quá trình trưởng thành tại Australia, con đường sự nghiệp và mối quan hệ với Kanye West.

Ngay đầu buổi phỏng vấn, cô khẳng định việc kết hôn không xuất phát từ mong muốn nổi tiếng. “Tôi không cưới chồng mình để tìm kiếm danh tiếng hay sự chú ý. Tôi cưới vì tôi yêu anh ấy. Nghe có vẻ sến sẩm, nhưng đó là sự thật”, Bianca nói.

Bianca Censori từng gây sốc trên thảm đỏ Grammy 2025 với bộ trang phục trong veo (Ảnh: Getty).

Nữ kiến trúc sư cho biết cô thường xuyên bị gắn mác “nepo wife” - người nổi tiếng nhờ hôn nhân. Bianca thừa nhận không quá bận tâm, song đôi lúc cảm thấy buồn khi hình ảnh cá nhân bị giản lược chỉ còn mối quan hệ với chồng.

Theo Bianca, việc cô liên tục trở thành tâm điểm truyền thông bắt nguồn từ phong cách thời trang táo bạo. Năm 2025, Bianca Censori gây tranh cãi khi xuất hiện trên thảm đỏ Grammy trong trang phục xuyên thấu. Tại sự kiện, cô cởi bỏ áo khoác lông bên ngoài, để lộ bộ đồ mỏng, khiến dư luận dậy sóng và kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Dữ liệu từ Google Metrics cho thấy, cụm từ “trang phục của Bianca Censori” ghi nhận khoảng 5 triệu lượt tìm kiếm chỉ trong ngày diễn ra lễ trao giải Grammy 2025, vượt qua cả từ khóa liên quan đến người chiến thắng. Một số nguồn tin cho rằng Kanye West là người đứng sau màn xuất hiện gây sốc này.

Bianca Censori luôn xuất hiện với phong cách thời trang "không giống ai" xuống phố (Ảnh: Page Six).

Trước những đồn đoán, Bianca Censori bác bỏ quan điểm cho rằng cô bị chồng kiểm soát. “Tôi sẽ không làm điều gì nếu bản thân không muốn. Tôi và chồng luôn cùng nhau thảo luận về trang phục. Đó là sự hợp tác, không phải ép buộc”, cô nhấn mạnh.

Bianca Censori thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế kể từ khi trở thành vợ của Kanye West. Hình ảnh cô diện những bộ đồ gợi cảm, gần như trong suốt, sải bước bên cạnh rapper đình đám tại các sự kiện công cộng khiến công chúng liên tục tranh luận về ranh giới giữa táo bạo và phản cảm.

Trước khi nổi tiếng, Bianca sinh ra tại Melbourne (Australia), lớn lên trong một gia đình khá giả. Cô theo học trường tư thục Carey Baptist Grammar và tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Melbourne.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 2020, Bianca gia nhập Yeezy - thương hiệu do Kanye West sáng lập - với vai trò kiến trúc sư. Trước đó, cô từng kinh doanh trang sức và được nhận xét là người thông minh, yêu thời trang.

Bianca Censori chụp ảnh bán khoả thân trên tạp chí Vanity Fair (Ảnh: Vanity Fair).

Cuộc sống của Bianca bước sang trang mới khi cô kết hôn với Kanye West - rapper hơn cô 18 tuổi - vào cuối năm 2022, chỉ một tháng sau khi anh hoàn tất thủ tục ly hôn với Kim Kardashian. Kể từ đó, Bianca liên tục đối mặt với những tranh cãi liên quan đến hình ảnh cá nhân và đời sống hôn nhân.

Theo Daily Mail, một số bạn bè cũ cho biết họ không còn giữ liên lạc với Bianca sau khi cô kết hôn. Phong cách ăn mặc khi xuống phố của Bianca cũng nhiều lần bị cho là vượt quá chuẩn mực thẩm mỹ và có nguy cơ vi phạm quy định nơi công cộng tại Mỹ.

Tuy vậy, với Bianca Censori, mối quan hệ với Kanye West mang ý nghĩa đặc biệt. Cô cho biết cả hai gặp nhau lần đầu sau khi Kanye chú ý đến một bài đăng nghệ thuật của cô trên Instagram.

Sau đó, ê-kíp của nam rapper liên hệ và hai người gặp nhau tại Thụy Sĩ trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Bianca dần đảm nhiệm vai trò trưởng bộ phận kiến trúc của Yeezy, trước khi nảy sinh tình cảm với Kanye.

“Chúng tôi ở cạnh nhau gần như mọi lúc, liên tục trò chuyện và làm việc cùng nhau. Bạn phải tận mắt chứng kiến mới hiểu được. Chúng tôi rất giống nhau”, Bianca chia sẻ.

Bianca Censori khẳng định đến với Kanye West vì tình yêu, không phải vì tiền hay sự nổi tiếng của anh (Ảnh: VF).

Cặp đôi hẹn hò từ năm 2022 và kết hôn cuối năm đó. Cuộc hôn nhân từng nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, được cho là liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần của Kanye West.

Trong cuộc phỏng vấn, Bianca cho biết cô luôn ở bên, hỗ trợ chồng trong giai đoạn điều trị tâm lý. “Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Chúng tôi giống như một thể thống nhất. Năm vừa rồi giống như việc phải làm hồi sức tim phổi suốt nhiều tháng”, cô nói.

Đầu năm ngoái, Kanye West công khai thừa nhận mắc rối loạn lưỡng cực và từng phải điều trị tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Thụy Sĩ. Nam rapper cho biết anh đang hướng tới “tình yêu và sự tích cực”.

Song song với việc đồng hành cùng chồng, Bianca Censori cũng từng bước xây dựng sự nghiệp riêng. Năm ngoái, cô ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân mang tên Bianca và tổ chức triển lãm lấy cảm hứng từ dụng cụ y khoa.

Sau hơn 3 năm bên cạnh Kanye West, Bianca Censori vẫn là nhân vật khiến dư luận không ngừng tranh cãi, mỗi lần xuất hiện đều làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo, táo bạo và phản cảm.