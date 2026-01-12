Leonardo DiCaprio bị “ghẹo” vì tiêu chuẩn chọn bạn gái dưới 25 tuổi

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 đã diễn ra tại Mỹ vào sáng 12/1 (giờ Việt Nam) nhằm vinh danh những tác phẩm, nghệ sĩ có đóng góp tiêu biểu trong năm qua trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.

Leonardo DiCaprio là một trong những nhân vật gây chú ý vì nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim giành tới 9 đề cử tại mùa giải năm nay - One Battle After Another.

Trên sân khấu, MC Nikki Glaser đã hướng sự chú ý về phía nam tài tử khi nói đùa: “Leonardo, anh đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Vô số vai diễn kinh điển, làm việc với những đạo diễn vĩ đại nhất… Và điều ấn tượng nhất là anh đã đạt được tất cả những điều đó trước khi bạn gái anh bước sang tuổi 30”.

Phản ứng của Leonardo DiCaprio khi bị MC Nikki Glaser ghẹo vì chuyện hẹn hò (Ảnh: Vogue).

Câu nói khiến cả khán phòng ồ lên. Ngay sau đó, Nikki Glaser tiếp tục pha trò: “Tôi xin lỗi vì câu đùa đó, nó hơi rẻ tiền. Tôi đã cố gắng không nói, nhưng thật sự chúng ta chẳng biết gì khác về anh. Ý tôi là anh nên cởi mở hơn. Tôi đã tìm hiểu rồi. Cuộc phỏng vấn sâu nhất của anh là trên tạp chí Teen Beat từ năm 1991. Món ăn yêu thích của anh vẫn là mì Ý, mì Ý và… rất nhiều mì Ý nữa phải không?”.

Dưới hàng ghế khán giả, Leonardo DiCaprio chỉ biết mỉm cười trước màn châm biếm quen thuộc. Đây không phải lần đầu nam diễn viên Hollywood trở thành đề tài bàn tán vì thói quen hẹn hò.

Trong quá khứ, anh thường gắn bó với những người đẹp dưới 25 tuổi. Danh sách bạn gái của DiCaprio chủ yếu là các người mẫu, diễn viên nổi tiếng và quyến rũ.

Hai năm gần đây, tài tử sinh năm 1974 hẹn hò với người mẫu Vittoria Ceretti (SN 1998). Cô nhanh chóng được truyền thông gọi là “ngoại lệ” của DiCaprio, bởi khi cả hai bắt đầu gắn bó khi Ceretti đã qua tuổi 25 và từng kết hôn.

Leonardo DiCaprio đang hẹn hò với người mẫu Vittoria Ceretti (Ảnh: News).

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti lần đầu bị phát hiện hẹn hò vào tháng 9/2023, khi xuất hiện cùng nhau tại một hộp đêm ở Ibiza. Dù chưa tiến tới hôn nhân, mối quan hệ của cặp đôi được cho là ổn định. Hai người đã ra mắt gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Leonardo DiCaprio thừa nhận quan điểm sống và các mối quan hệ của anh đã thay đổi theo thời gian. Trò chuyện với tờ Times, tài tử 52 tuổi cho biết anh muốn sống chân thành hơn, không lãng phí thời gian và có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân.

Đầu năm nay, DiCaprio cùng bạn gái nghỉ dưỡng tại đảo St. Barts. Theo bạn bè thân thiết, nam diễn viên tỏ ra nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại.

Nguồn tin cho biết, trong 2 năm qua, cặp đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn các chuyến du lịch. Vittoria Ceretti nhiều lần bị bắt gặp đeo nhẫn ở ngón áp út, song các nguồn tin khẳng định hai người chưa đính hôn.

Leonardo DiCaprio luôn đưa mẹ đi dự giải cùng (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2026, Leonardo DiCaprio không xuất hiện cùng bạn gái mà sánh đôi với mẹ ruột - bà Irmelin Indenbirken. Mẹ của nam tài tử gây chú ý với vẻ ngoài thanh lịch trong chiếc đầm trắng khi cùng con trai tiến vào khán phòng. Leonardo DiCaprio nhiều lần khẳng định mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của anh.

Trước đó không lâu, tại lễ trao giải Critics’ Choice 2026, Leonardo DiCaprio cũng trở thành tâm điểm khi bị MC Chelsea Handler bóng gió châm biếm lối sống xa hoa, trái ngược với hình ảnh “chiến binh môi trường”.

Trong bài phát biểu mở màn, Chelsea Handler nói đùa: “Ơn trời, suýt nữa Leo đã không thể đến đây tối nay vì bị kẹt trên một chiếc thuyền ở St. Barts”.

Chưa dừng lại, nữ MC tiếp tục khiến khán phòng bật cười khi so sánh: “Giống như vụ chìm tàu Titanic vậy, nhưng còn tệ hơn vì trên thuyền có tỷ phú Jeff Bezos”.

Leonardo DiCaprio tuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Quả cầu vàng 2026 (Ảnh: Getty).

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là một trong số ít ngôi sao Hollywood duy trì phong độ ổn định suốt hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Năm 2016, anh giành tượng vàng Oscar với vai diễn trong The Revenant (2015). Hiện tại, DiCaprio tập trung vào vai trò nhà sản xuất và dành nhiều thời gian hơn cho đời sống cá nhân.

Dù bản thân tuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Quả cầu vàng 2026, Leonardo DiCaprio vẫn hạnh phúc khi bộ phim có sự góp mặt của anh - One Battle After Another - thắng lớn với 4 giải trên tổng cộng 9 đề cử.

Tài tử 52 tuổi vẫn được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký tại lễ trao giải Oscar với dự án One Battle After Another (2025). Tạp chí Time cũng bình chọn anh là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025.