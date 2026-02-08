Khoảnh khắc Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt tham gia showbiz" gây sốt

Mới đây, loạt video ghi lại tình huống tương tác giữa nghệ sĩ Trường Giang và cầu thủ Đình Bắc tại một sự kiện giải trí ở TPHCM tối 7/2 nhận được sự chú ý của khán giả.

Tại sự kiện, Trường Giang tham dự với tư cách khách mời trao giải, còn Đình Bắc được đề cử. Cùng ngồi hàng ghế VIP, cầu thủ Đình Bắc lễ phép chào đàn anh, chụp ảnh kỷ niệm, sau đó Trường Giang cũng cởi mở bắt chuyện.

Trong clip, Trường Giang bày tỏ quan điểm rằng Đình Bắc nên ưu tiên tập trung cho bóng đá, không nên tham gia các hoạt động sự kiện giải trí vì showbiz có nhiều cám dỗ. Sau đó, cầu thủ gốc Nghệ An giải thích anh cũng không quá hào hứng tham dự lễ trao giải, nhưng anh vẫn xuất hiện tại sự kiện này vì yêu cầu của đội bóng.

Trường Giang khuyên Đình Bắc nên hạn chế tham gia sự kiện giải trí để tập trung cho chuyên môn về bóng đá (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc tương tác giữa Đình Bắc và Trường Giang hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến đồng tình với nghệ sĩ Trường Giang, cho rằng anh dành lời khuyên hợp lý đối với ngôi sao tuyển U23 Việt Nam. Cách trả lời điềm đạm, thái độ lễ phép của Đình Bắc cũng nhận được nhiều thiện cảm đối với người hâm mộ.

Một số bình luận: "Trường Giang có lời khuyên rất chân thành. Đình Bắc nên tiếp thu để tập trung phát triển chuyên môn sự nghiệp", "Cảm ơn Trường Giang trong trường hợp này. Giữ gìn sự khiêm tốn, tỉnh táo cho các cầu thủ cũng là giữ gìn nhân tài cho đất nước"; "Trường Giang là người ở trong giới showbiz phức tạp lâu năm nên hiểu được những cám dỗ, phức tạp. Đình Bắc nên nhìn tấm gương của các cầu thủ đi trước để tránh đi vào vết xe đổ"...

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Trường Giang có phần... kém tinh tế trong lời khuyên dành cho Đình Bắc. "Đình Bắc được đề cử, đến lễ trao giải để nhận giải thưởng chứ không phải vì ham hào quang showbiz. Trường Giang nói vậy như tạt gáo nước lạnh đối với đàn em", một khán giả nêu.

Đình Bắc được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Việt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, tên tuổi Đình Bắc liên tục gây sốt sau thành tích tại vòng chung kết giải U23 châu Á. Tiền đạo sinh năm 2004 hiện có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 533.000 người theo dõi trên Facebook.

Hôm 3/2, Đình Bắc tung đoạn clip dài ghi lại khoảnh khắc thân thiết bên ca sĩ Quân A.P, cùng hòa giọng trong ca khúc Yêu lại từ đầu. Video hút hàng triệu lượt xem với phản ứng tích cực từ khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cổ vũ Đình Bắc trở thành "thần tượng mới của giới trẻ", cũng có nhiều luồng tranh luận trái chiều khi nam cầu thủ bắt đầu xuất hiện ở nhiều sự kiện giải trí, tham gia quảng cáo thương mại.

Cách đây không lâu, video quảng áo kem chống nắng của Đình Bắc trở thành đề tài tranh luận. Khán giả nhận xét anh có biểu cảm thiếu tự nhiên, lời thoại cứng nhắc, chưa phù hợp để làm người mẫu quảng cáo mỹ phẩm. Sau đó, đoạn video đã được ẩn khỏi kênh của Đình Bắc.