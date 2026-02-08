Thiên thần nội y khiến tỷ phú kém tuổi si mê, làm bạn văn minh với người cũ

Từ thiên thần nội y trở thành nữ doanh nhân thành đạt

Miranda Kerr là một trong những siêu mẫu thành công nhất của Australia, đồng thời là biểu tượng hiếm hoi chuyển mình bền vững từ sàn catwalk sang lĩnh vực kinh doanh.

Từ cô gái sinh ra tại thị trấn nhỏ ở bang New South Wales, Miranda Kerr vươn lên trở thành thiên thần Victoria’s Secret đầu tiên của Australia và sau đó xây dựng đế chế mỹ phẩm mang tên KORA Organics, được giới đầu tư định giá hàng trăm triệu USD.

Sinh năm 1983, Miranda Kerr bước vào làng thời trang từ năm 13 tuổi sau khi chiến thắng một cuộc thi người mẫu. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, chiều cao nổi bật và phong thái tự nhiên, cô nhanh chóng được các hãng thời trang quốc tế chú ý.

Miranda Kerr từng là thiên thần Victoria’s Secret (Ảnh: Getty).

Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp người mẫu của Miranda Kerr đến vào năm 2007, khi cô trở thành thiên thần Victoria’s Secret - danh hiệu đưa tên tuổi cô lên hàng siêu sao toàn cầu.

Khác với nhiều người mẫu cùng thời, Miranda Kerr không lựa chọn dừng lại ở hào quang sàn diễn thời trang. Từ năm 2009, cô bắt đầu ấp ủ ý tưởng xây dựng thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ, xuất phát từ niềm tin vào lối sống lành mạnh và chăm sóc bản thân từ bên trong. Đến năm 2011, thương hiệu mỹ phẩm KORA Organics chính thức ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình lập nghiệp của Miranda Kerr với vai trò doanh nhân.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, KORA Organics trở thành thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ toàn cầu, có mặt tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và châu Á. Năm 2023, Miranda Kerr bán phần lớn cổ phần công ty cho tập đoàn mỹ phẩm quốc tế, đưa giá trị thương hiệu lên hàng trăm triệu USD, đồng thời khẳng định vị thế của cô không chỉ là siêu mẫu mà còn là nữ doanh nhân thành đạt.

Miranda Kerr sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nóng bỏng (Ảnh: Getty).

Hiện tại, Miranda Kerr vẫn hoạt động trong ngành thời trang, kinh doanh và được xem là hình mẫu phụ nữ hiện đại. Sự thành công của cô xuất phát từ quan điểm sống độc lập, kỷ luật và biết cách xây dựng giá trị lâu dài.

Khi được hỏi về giá trị của bản thân, siêu mẫu tóc vàng nói: “Thành công không chỉ là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn sống đúng với giá trị của mình đến mức nào”, “Vẻ đẹp thực sự bắt đầu từ cách bạn đối xử với bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi luôn tin rằng nếu bạn làm việc bằng trái tim và sự chân thành, thành quả sẽ đến vào đúng thời điểm”.

Cuộc hôn nhân như mơ với tỷ phú công nghệ điển trai kém tuổi

Miranda Kerr hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng - tỷ phú công nghệ Evan Spiegel, nhà sáng lập Snapchat - cùng các con. Chuyện tình của siêu mẫu người Australia và doanh nhân công nghệ trẻ tuổi được xem là một trong những mối quan hệ bền vững, kín tiếng và truyền cảm hứng của giới giải trí - công nghệ quốc tế. Không phô trương hay ồn ào, họ lựa chọn đồng hành bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và chung triết lý sống.

Miranda Kerr và chồng, tỷ phú công nghệ Evan Spiegel (Ảnh: People).

Miranda Kerr và Evan Spiegel gặp nhau lần đầu vào năm 2014 tại một bữa tiệc do thương hiệu cao cấp Louis Vuitton tổ chức. Khi đó, Miranda Kerr đã là siêu mẫu nổi tiếng toàn cầu, còn Evan Spiegel là nhà sáng lập Snapchat, kém cô 7 tuổi và vừa bước vào hàng ngũ tỷ phú công nghệ. Sự chênh lệch tuổi tác và xuất thân không ngăn cản họ tìm thấy điểm chung ở lối sống kỷ luật, tinh thần cầu tiến và mong muốn xây dựng một gia đình bền vững.

Sau thời gian hẹn hò kín đáo, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2015. Miranda Kerr từng chia sẻ, chính sự chín chắn, điềm tĩnh và tư duy sâu sắc của Evan Spiegel khiến cô cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Ngược lại, Evan Spiegel cho biết anh bị thu hút bởi năng lượng tích cực, sự điềm đạm và cách Miranda Kerr luôn ưu tiên gia đình.

Tháng 5/2017, Miranda Kerr và Evan Spiegel tổ chức lễ cưới riêng tư tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) với sự tham dự của khoảng 50 khách mời thân thiết. Không váy cưới cầu kỳ, không tiệc xa hoa, đám cưới của họ phản ánh đúng tinh thần sống tối giản, đề cao giá trị cá nhân mà cả hai theo đuổi.

Miranda Kerr và Evan Spiegel kết hôn từ năm 2017 (Ảnh: Getty).

Sau khi kết hôn, Miranda Kerr dần rút khỏi các hoạt động giải trí ồn ào để tập trung cho gia đình và phát triển thương hiệu mỹ phẩm KORA Organics. Evan Spiegel được cho là luôn ủng hộ vợ trong sự nghiệp kinh doanh, đồng thời dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình dù bận rộn điều hành tập đoàn công nghệ. Theo Forbes, tính đến tháng 1, Evan Spiegel sở hữu khối tài sản gần 2,3 tỷ USD, trong khi Miranda Kerr cũng xây dựng sự nghiệp kinh doanh độc lập và thành công.

Cặp đôi hiện có 3 con chung. Miranda Kerr nhiều lần nhấn mạnh gia đình là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Trong mắt siêu mẫu sinh năm 1983, chồng cô là người đàn ông chín chắn, giản dị và luôn biết cách động viên vợ. Đáng chú ý, Evan Spiegel cũng rất tôn trọng mối quan hệ giữa Miranda Kerr và chồng cũ Orlando Bloom, điều khiến nữ siêu mẫu đặc biệt trân trọng.

Trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Miranda Kerr cho biết hôn nhân của cô và Evan Spiegel được xây dựng trên sự giao tiếp thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau và cùng trưởng thành.

Miranda Kerr có sự nghiệp và một tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi đều có công việc bận rộn và cùng chăm sóc con cái, nhưng điều quan trọng là luôn cố gắng dành thời gian riêng cho nhau. Chúng tôi thường hẹn hò ít nhất một lần mỗi tuần. Chồng tôi có công việc kinh doanh của anh ấy, tôi cũng đang phát triển công ty của mình. May mắn, chúng tôi đều là những người yêu tổ ấm gia đình, thích ở nhà bên những người thân yêu”, cô chia sẻ.

Dù sở hữu sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ, Miranda Kerr thừa nhận vai trò làm mẹ mang lại cho cô nhiều niềm vui nhất ở hiện tại. “Tôi thích nhìn thế giới qua con mắt của các con. Mỗi đứa trẻ đều có cách cảm nhận riêng và tôi học được rất nhiều điều từ đó”, cô nói.

Mối quan hệ văn minh với người cũ

Sau khi ly hôn vào năm 2013, Miranda Kerr và chồng cũ - nam diễn viên Orlando Bloom - đã chuyển từ mối quan hệ tình cảm sang tình bạn. Cả hai lựa chọn cách ứng xử văn minh vì con trai chung.

Nữ siêu mẫu từng chia sẻ: “Kể từ khi chia tay, tôi và Orlando đã trở thành những người bạn rất thân. Điều đó thực sự rất tốt. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy và anh ấy cũng vậy với tôi”.

Miranda Kerr và chồng cũ, Orlando Bloom, vẫn giữ quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con chung (Ảnh: Getty).

Gần đây, khi xuất hiện trên podcast We Need to Talk của Paul C Brunson, Miranda Kerr tiếp tục nhắc đến mối quan hệ với chồng cũ. Cô khẳng định cả hai vẫn giữ tình bạn tốt đẹp và cùng nhau nuôi dạy con trai.

Lần đầu tiên, siêu mẫu 43 tuổi cũng thẳng thắn lý giải về sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Theo Miranda Kerr, cô và Orlando Bloom sớm nhận ra mối quan hệ không còn giúp cả hai trở nên tốt hơn.

“Khi đưa ra quyết định chia tay, tôi đã nói với anh ấy rằng: “Chúng ta hãy luôn đặt nhu cầu của Flynn (con trai của Miranda và Orlando) lên hàng đầu. Đừng biến chuyện ly hôn thành vấn đề cá nhân của hai người. Hãy coi đây là điều tốt nhất cho con, đồng thời chúng ta cần tha thứ và làm hòa với nhau””, cô chia sẻ.

Dù đã đi thêm bước nữa trong hôn nhân, Miranda Kerr cho biết Orlando Bloom vẫn sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của cô. “Khi bạn có con với một người nào đó, họ sẽ mãi mãi là cha hoặc mẹ của đứa trẻ. Sẽ có những lúc bạn buộc phải trò chuyện, dù muốn hay không. Vậy tại sao không khiến mọi thứ trở nên bình yên hơn?”, cô bày tỏ.

Miranda Kerr luôn ưu tiên sự phát triển và hạnh phúc của 4 đứa con (Ảnh: Vogue).

Miranda Kerr cho rằng việc lựa chọn tha thứ đã giúp cô và chồng cũ cùng nuôi dạy con một cách hòa bình. Theo nữ người mẫu, việc giữ “thù hận” chỉ vì đối phương không đáp ứng được kỳ vọng cá nhân là điều mệt mỏi và không cần thiết.

Cô cũng tiết lộ, chính chồng hiện tại - Evan Spiegel - đã giúp cô thiết lập ranh giới rõ ràng hơn trong mối quan hệ với Orlando Bloom. Spiegel cũng lớn lên trong một gia đình ly hôn nên không muốn con trai riêng của vợ phải trải qua những tổn thương tương tự. “Anh ấy cố gắng sống hòa bình và tử tế. Anh ấy biết tôi yêu anh ấy và biết rằng anh ấy là người đàn ông dành cho tôi”, Miranda Kerr nói.

Miranda Kerr không phải là người duy nhất trong giới giải trí lựa chọn cách ứng xử văn minh với người cũ. Nhiều nghệ sĩ khác cũng từng chia sẻ quan điểm tương tự trong việc cùng nhau nuôi dạy con sau ly hôn.

Nữ diễn viên Kristin Cavallari nói với Business Insider vào năm 2020 rằng cô luôn đặt con cái lên hàng đầu sau khi chia tay chồng cũ Jay Cutler. “Chúng là điều duy nhất tôi quan tâm lúc này. Tôi gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân để nghĩ cho các con”, cô nhấn mạnh.

Trong một podcast năm 2022, Kim Kardashian cũng chia sẻ về những thách thức khi cùng nuôi dạy con với Ye (trước đây là Kanye West). Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh của chồng cũ trước mặt các con. “Một ngày nào đó, các con tôi sẽ cảm ơn tôi vì đã không ngồi đó chỉ trích bố chúng”, Kim Kardashian nói.