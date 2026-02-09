Cuộc sống làm dâu hào môn khắc nghiệt của “Tình Nhi đẹp nhất màn ảnh”

Sở hữu vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng, Vương Diễm từng được khán giả đánh giá là mỹ nhân cổ trang nổi bật nhất trong dàn diễn viên Hoàn Châu cách cách. Gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to ngây thơ và diễn xuất chắc tay giúp nữ diễn viên nổi tiếng dù chỉ đóng vai phụ trong phim.

Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như: Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Huyện lệnh vô địch…, từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Vương Diễm đảm nhiệm vai Tình Nhi trong "Hoàn Châu cách cách" (Ảnh: Sina).

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Vương Diễm bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí, khiến không ít khán giả tiếc nuối. Năm 1997, cô quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tiến tới hôn nhân với doanh nhân Vương Chí Tài, người hơn cô 11 tuổi.

Theo Sina, chồng cô sở hữu khối tài sản lên tới hàng tỷ USD và từng có một đời vợ trước đó. Ông được cho là đã theo đuổi Vương Diễm gần 4 năm trước khi hai người chính thức kết hôn.

Tháng 10/2000, cặp đôi tổ chức lễ cưới kín đáo. Vương Diễm chấp nhận lui về làm nội trợ, sinh con trai Vương Hoằng Khâm (biệt danh Cầu Cầu) vào năm 2006.

Trong nhiều năm, truyền thông Hoa ngữ từng mô tả cuộc sống xa hoa của nữ diễn viên khi sống tại khu biệt thự Vương Phủ Tỉnh Thế Kỷ, gần Tử Cấm Thành, với đầy đủ tiện nghi cao cấp và đội ngũ vệ sĩ, lái xe riêng.

Vương Diễm và chồng, Vương Chí Tài, ít khi xuất hiện bên nhau (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cuộc sống hôn nhân của Vương Diễm không chỉ toàn màu hồng. Gia đình chồng cô thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, coi trọng nghi lễ và gia phong.

Mẹ chồng Vương Diễm - hậu duệ hoàng tộc - được cho là người nghiêm khắc, yêu cầu con dâu tuân thủ nhiều nghi thức truyền thống. Buổi sáng, nữ diễn viên phải dậy sớm thưa hỏi theo lễ, buổi tối quỳ gối dâng nước nóng rửa chân, xoa bóp và chăm sóc mẹ chồng. Không chỉ với mẹ chồng, cô còn phải giữ thái độ cung kính với các thành viên khác trong gia đình, sinh hoạt và ứng xử theo khuôn phép nghiêm ngặt.

Chồng cô từng công khai thừa nhận: “Mẹ tôi là lão phật gia, rất khó tính”. Để giữ gìn hòa khí gia đình, Vương Diễm nhiều lần hủy lịch quay, chấp nhận hy sinh sự nghiệp để chăm sóc mẹ chồng. Trong khi đó, thời gian cô được ở bên chồng không nhiều do ông bận rộn công việc.

Gia đình chồng cũng yêu cầu Vương Diễm hạn chế chia sẻ đời sống hôn nhân trên truyền thông. Trước những đồn đoán, nữ diễn viên gần như luôn giữ im lặng.

Vương Diễm và con trai từng tham gia chương trình truyền hình thực tế trước đây (Ảnh: Sohu).

Con trai Vương Diễm được nuông chiều từ nhỏ. Năm 2014, khi mới khoảng 8 tuổi, cậu bé từng gây tranh cãi khi có hành động thiếu chuẩn mực với mẹ ngay trên sóng truyền hình.

Vương Diễm từng bật khóc chia sẻ rằng, con trai không gọi cô là mẹ, chỉ gọi bằng tên, khiến cô vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Cầu Cầu dần thay đổi, thể hiện sự yêu thương và thấu hiểu mẹ.

Năm 2025, hình ảnh Cầu Cầu ở tuổi trưởng thành gây chú ý với ngoại hình cao lớn, thể thao, được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh nhờ thành tích bóng rổ. Cậu công khai chia sẻ hình ảnh bên mẹ, khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước sự trưởng thành của con trai nữ diễn viên.

Vài năm trở lại đây, những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nhân Vương Chí Tài bắt đầu xuất hiện. Năm 2019, ông bị khách sạn Marina Bay Sands (Singapore) cáo buộc thua bạc khoảng 14 triệu SGD (gần 286 tỷ đồng) trong nhiều năm nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Không dừng lại ở đó, việc làm ăn của doanh nhân họ Vương được cho là liên tiếp gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng bị hạn chế chi tiêu. Năm 2022, căn biệt phủ nhìn ra Tử Cấm Thành của vợ chồng nữ diễn viên Vương Diễm được rao bán với giá khởi điểm hơn 156 triệu USD.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong 3 năm gần đây, Vương Chí Tài bị đưa vào danh sách “thất tín”, bị cấm tiêu dùng xa xỉ và sống tách biệt với gia đình.

Vương Diễm trở lại hoạt động nghệ thuật trong những năm gần đây (Ảnh: Weibo).

Nguồn tin từ Sina cho biết, vợ chồng Vương Diễm đã không sống cùng nhau trong thời gian dài. Chồng cô sinh sống tại một khu bất động sản khác, trong khi nữ diễn viên một mình gánh vác gia đình. Vương Diễm từng nghẹn ngào chia sẻ: “Nhìn chồng người khác yêu chiều vợ, tôi sinh con cũng chỉ có một mình”.

Năm 2025, mẹ chồng qua đời, con trai vào đại học, cuộc sống của Vương Diễm cũng có nhiều thay đổi. Cô dần quay trở lại làng giải trí từ năm 2022. Nữ diễn viên xinh đẹp chấp nhận đóng vai phụ, làm nội dung trên các nền tảng cá nhân, quay video đời sống để trang trải cuộc sống, tích cực livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên vẫn giữ được nét đẹp thanh thoát, song lựa chọn sống kín tiếng. Vương Diễm vướng tin đồn ly hôn chồng đại gia từ năm 2019 nhưng cô chọn cách im lặng. Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ rằng hạnh phúc là được sống độc lập, tự tin theo đuổi con đường mình chọn.