"Cha đẻ" Bắc Bling và ký ức tuổi thơ không trọn vẹn

Sự lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc Bắc Bling do Hòa Minzy thể hiện đã giúp Tuấn Cry được công chúng chú ý hơn. Anh là người đảm nhận vai trò sáng tác cho ca khúc này.

Thời gian qua, Tuấn Cry nhiều lần xuất hiện cùng Hòa Minzy trên các sân khấu trao giải để nhận những giải thưởng liên quan đến thành công của bài hát.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận giải, Tuấn Cry ví cảm xúc ấy với lần đầu được mẹ dắt đi hội Lim khi còn nhỏ.

"Ngày ấy, đứng giữa dòng người tấp nập, tôi ngơ ngác vì mọi thứ quá rực rỡ. Bây giờ cũng vậy. Sân khấu lớn khiến tôi thấy mình bé lại, ngơ ngác trước phần thưởng cho những nỗ lực suốt bao năm", anh nói.

Hòa Minzy và Tuấn Cry nhận giải tại Làn sóng xanh 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai biết trước khi được nhắc tên rộng rãi, Tuấn Cry từng trải qua quãng thời gian nhiều biến động. Bố mất sớm, mẹ vào TPHCM mưu sinh nên đã để anh lại cho ông bà ngoại chăm sóc.

"Có những đợt 2-3 năm mẹ mới về một lần. Người ta bảo mẹ về đấy, nhưng mình nhìn mẹ mà thấy như người lạ. Khoảng cách địa lý và thời gian tạo nên một tuổi thơ thiếu vắng, để lại nhiều trăn trở với tôi", nhạc sĩ chia sẻ.

Kinh tế gia đình khó khăn khiến Tuấn Cry sớm ý thức về chuyện mưu sinh. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau như bưng bê, khuân vác, chạy xe… song song với việc hát hội chợ và làm nhạc.

Có thời điểm, một clip chế Người lạ ơi của anh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, mang lại sự chú ý nhất định. Tuy nhiên, như chính anh thừa nhận, đó chỉ là sự nổi tiếng ngắn hạn. "Nổi tiếng ảo nhưng bụng vẫn đói", Tuấn Cry chia sẻ.

Trong quá trình theo đuổi hướng đi khai thác chất liệu văn hóa dân gian, Tuấn Cry cũng ý thức rõ những rủi ro. Theo anh, việc làm mới văn hóa truyền thống luôn là "con dao hai lưỡi". Nếu xử lý hời hợt có thể phản tác dụng, còn quá đà dễ làm mất bản sắc.

"Mình mượn chất liệu của cha ông thì phải trả lại bằng sản phẩm tử tế", anh chia sẻ. Quan điểm này phần nào lý giải cách anh tiếp cận âm nhạc, dung hòa giữa yếu tố hiện đại và tinh thần truyền thống, dù vẫn còn nhiều tranh luận xung quanh việc làm mới dân gian trong bối cảnh thị trường.

Tuấn Cry từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thành công của Bắc Bling, Tuấn Cry cho biết đang chuẩn bị phát hành album gồm 10 ca khúc do anh sáng tác. Dự án có sự tham gia của một số nghệ sĩ như Double 2T, ca nương Kiều Anh… với chủ đề xoay quanh quê hương, con người Việt Nam.

Dù vậy, áp lực sau một bản hit được lan tỏa mạnh mẽ cũng đặt ra bài toán khó cho Tuấn Cry về việc vượt qua cái bóng của chính mình.

Tuấn Cry nói anh muốn tiếp tục con đường hiện tại nhưng đi sâu và tĩnh lặng hơn. Anh ví âm nhạc của mình như một dòng sông, có lúc ồn ào, có lúc lặng lẽ, nhưng hướng đến việc bồi đắp giá trị văn hóa.