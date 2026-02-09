Nghệ sĩ Trường Giang: “Có nỗi đau, tôi tưởng mình không vượt qua được”

Sau 5 năm vắng bóng màn ảnh Việt, nghệ sĩ Trường Giang chính thức tái xuất với Nhà ba tôi một phòng khởi chiếu dịp Tết Bính Ngọ.

Làm khách mời của chương trình Showbiz 8, Trường Giang chia sẻ những khoảng lặng sau 20 năm làm nghề. Đó là hành trình anh đi qua nghèo khó, những ngày bươn chải mưu sinh, đối mặt thị phi, đứng dậy từ những sai lầm để trở thành người đàn ông chín chắn, vững vàng hơn và là chỗ dựa đáng tin cậy của diễn viên Nhã Phương cùng các con.

Trường Giang nói gì khi đối đầu Trấn Thành trong mùa phim Tết này? Được khán giả và người thân tha thứ sau những sai lầm quá khứ, còn Trường Giang soi chiếu bản thân ra sao?

Nghệ sĩ Trường Giang: "Có lỗi lầm tôi không thể tha thứ cho chính mình" (Video: Nhóm PV).

