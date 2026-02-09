Lý do NSND Quốc Khánh vắng mặt trong buổi gặp cuối năm của Nhà hát kịch

Mới đây, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện thường niên của nhà hát nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ đã làm nên những vở kịch, tạo nên thương hiệu nghệ thuật cho đơn vị này.

Dàn nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Kịch Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ trẻ trong ngày gặp mặt (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam).

Tại sự kiện, các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Doãn Châu, NSND Trung Anh, NSND Tuấn Hải, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Thuý Phương... đều có mặt. Tuy nhiên, NSND Quốc Khánh đã vắng mặt tại sự kiện.

Trên một số diễn đàn về phim ảnh, khán giả thắc mắc về sự thiếu vắng của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trong buổi hội ngộ cuối năm.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, thời gian gần đây, NSND Quốc Khánh có tham gia một bộ phim liên quan đến Táo quân nên cũng khá bận rộn. Trong tác phẩm mới này, anh đóng cùng Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi... hứa hẹn sẽ có những tình tiết hài hước khiến khán giả bật cười.

"Anh Quốc Khánh đã ngoài 60 tuổi, như những người ở tuổi này, anh cũng có lúc ốm, lúc khoẻ. Cũng có lúc đến bệnh viện để khám định kỳ, dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ để chủ động cho sức khoẻ của mình.

Khi Nhà hát Kịch Việt Nam mời gặp mặt các cán bộ hưu trí, anh ấy muốn đi nhưng vì bận công việc cá nhân nên anh đã lỡ hẹn trong lần hội ngộ này", nguồn tin cho biết.

NSND Lan Hương - một đồng nghiệp thân thiết của NSND Quốc Khánh - tiết lộ thêm rằng, sau nhiều năm sống tại căn nhà có diện tích 10m2 do cha mẹ để lại ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội), mới đây "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh đã chuyển sang Gia Lâm, ở nhà một người em thân thiết.

Không khí ở ngoại thành khiến nam nghệ sĩ thấy phấn chấn, khoẻ mạnh hơn. Hằng ngày, anh có người giúp việc hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà của nam nghệ sĩ hiện giao cho chị ruột trông nom, chăm sóc.

"Ai cũng có lúc ốm đau, tôi và Quốc Khánh cũng vậy, đến tuổi này rồi không tránh được lúc ho sốt, mệt mỏi, đau chân... nhưng không nghiêm trọng như nhiều tin đồn thổi.

Tôi mới tới thăm Quốc Khánh, thấy cậu ấy vẫn khoẻ mạnh, người em kia cũng dễ chịu nên Quốc Khánh ở đó rất thoải mái. Nhà có người giúp việc nên NSND Quốc Khánh thảnh thơi hơn. Khánh tính rất nghệ sĩ, vô tư nên được bạn bè quý mến", NSND Lan Hương nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, thời Quốc Khánh còn trẻ, nhiều lần chị khuyên bạn mình kết hôn, lập gia đình nhưng có thể do Quốc Khánh không thấy hợp với ai nên đến giờ vẫn sống một mình.

Thời gian qua, ngoài NSND Lan Hương, nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Chí Trung, Quốc Quân, Hồ Liên... cùng nhiều đạo diễn, nghệ sĩ của VTV cũng tới thăm, động viên Quốc Khánh sau tin đồn bị bệnh nặng.

Cuối năm 2022, NSND Quốc Khánh đã có quyết định nghỉ hưu sau hơn 40 năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nam nghệ sĩ cho biết, trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, anh không có điều gì tiếc nuối và ân hận.

“Cuộc đời nghệ sĩ có rất nhiều dấu mốc. Có những vở kịch diễn xong rồi lại mong đêm sau diễn tốt hơn, có những bộ phim đóng máy rồi cũng ước nếu được quay lại mình sẽ diễn tốt hơn. Tôi đã có quãng thời gian sống hết mình cùng nghệ thuật nên không tiếc gì cả”, NSND Quốc Khánh nói.

Quốc Khánh cho biết, sau khi nghỉ hưu, nhiều nghệ sĩ tham gia vào công tác giảng dạy ở một số trường nghệ thuật nhưng anh thì không như vậy.

Với anh, nếu đứng trên bục giảng được thì cũng phải có quá trình được đào tạo về chuyên môn mới có kiến thức vững vàng, truyền dạy cho học sinh.

"Tôi diễn được thôi chứ không thể dạy được. Ông Trời cho ai nghề nào thì mình nhận nghề đó. Tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng với các bạn trẻ khi diễn phải thế này, thế kia thôi chứ lên giáo trình là tôi không thể", anh cho hay.

NSND Quốc Khánh trong một sự kiện của Nhà hát Kịch Việt Nam trước đây (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ Quốc Khánh (SN 1962) là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.

Ngày ấy cùng học với anh gồm một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, anh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…

Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (năm 2007), NSND Quốc Khánh Quốc Khánh giành giải Bông sen vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.

Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Vào tháng 3/2024, anh được trao danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).