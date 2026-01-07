10 người giàu nhất hành tinh, mở mắt là có thêm hàng tỷ USD

Năm tài chính 2025 đã khép lại bằng một nghịch lý thú vị, đó là trong khi nền kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, giới siêu giàu lại có một năm "bội thu" chưa từng thấy. Theo số liệu mới nhất từ Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, chỉ riêng 10 người giàu nhất hành tinh đã bỏ túi thêm 579 tỷ USD trong năm qua.

Con số này đẩy tổng tài sản ròng của nhóm top 10 lên mức hơn 2.500 tỷ USD, vượt qua cả giá trị vốn hóa của Amazon. Để dễ hình dung, Amazon là một quốc gia thu nhỏ với 1,5 triệu nhân viên và doanh thu 600 tỷ USD mỗi năm, nhưng sức mạnh tài chính của "gã khổng lồ" này giờ đây vẫn phải chào thua túi tiền của 10 cá nhân xuất sắc nhất.

Động lực cho sự bùng nổ đó không gì khác ngoài làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), thứ đã kích hoạt lòng tham và sự hưng phấn tột độ của phố Wall.

Elon Musk và Jeff Bezos nằm trong nhóm những người gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới năm 2025 (Ảnh: Bloomberg).

Elon Musk: Khi 100 tỷ USD chỉ là số lẻ

Trong câu lạc bộ những người giàu nhất, Elon Musk không chỉ dẫn đầu, ông đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, vị CEO của Tesla và SpaceX đã biến năm 2025 thành sân khấu độc diễn khi tài sản ròng tăng thêm tới 215 tỷ USD, chốt năm ở mức 647 tỷ USD. Trong khi đó, Forbes đưa ra ước tính còn cao hơn, cho rằng tài sản của Musk đã vượt mốc 700 tỷ USD.

Sự giàu lên khủng khiếp này đến từ định giá "trên trời" của SpaceX - công ty hàng không vũ trụ tư nhân hiện được định giá tới 800 tỷ USD (tăng từ 350 tỷ USD), cộng hưởng với mức tăng 11% của cổ phiếu Tesla.

Thậm chí, ngay khi năm 2026 vừa gõ cửa, Musk tiếp tục khiến giới quan sát choáng váng. Chỉ sau 2 phiên giao dịch đầu năm, ông đã bỏ túi thêm 24 tỷ USD. Dù cổ phiếu Tesla gần như đi ngang, khối tài sản của ông vẫn phình to, cho thấy mức độ chi phối khủng khiếp của tỷ phú này.

Hiện tại, Musk giàu gấp đôi người đứng thứ 2 là Larry Page. Một mình ông nắm giữ 17% tổng tài sản của nhóm 18 người giàu nhất thế giới (nhóm có trên 100 tỷ USD).

Cuộc "đảo chính" của phe AI

Nếu Elon Musk là ngoại lệ, thì phần còn lại của bảng xếp hạng là minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của cơn sốt AI. Năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của "phe Google".

Hai nhà đồng sáng lập Alphabet, Larry Page và Sergey Brin, đã thực hiện cú nước rút ngoạn mục. Nhờ cổ phiếu Alphabet tăng tới 65%, Larry Page đã kiếm thêm 101 tỷ USD để leo lên vị trí thứ 2, đẩy ông chủ Amazon Jeff Bezos xuống hạng 3. Sergey Brin cũng không kém cạnh khi chiếm vị trí thứ 4.

Song cũng không thể không nhắc đến Jensen Huang, CEO của Nvidia. Việc các con chip của Nvidia trở thành xương sống cho hạ tầng AI toàn cầu đã giúp ông nhảy vọt từ hạng 12 vào Top 9, với tài sản tăng thêm 40 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, dù vẫn giàu lên hàng chục tỷ USD, nhưng Jeff Bezos (Amazon) và Mark Zuckerberg (Meta) đành chấp nhận tụt hạng vì tốc độ tăng trưởng tài sản không theo kịp đà phi mã của nhóm dẫn đầu về AI. Đáng chú ý nhất là Bill Gates, người đã tụt xuống vị trí thứ 16 - mức giảm sâu nhất trong nhóm, một phần do các điều chỉnh kỹ thuật về tính toán tài sản từ thiện.

Bong bóng hay bình minh của kỷ nguyên mới?

Tổng cộng, thế giới hiện có 18 cá nhân sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD (Centibillionaire). Nhóm này đang nắm giữ 3.600 tỷ USD, tương đương giá trị của cả Tập đoàn Microsoft. Sự tập trung của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu công nghệ như Alphabet, Oracle hay Nvidia cho thấy khẩu vị rủi ro của giới đầu tư đang đặt cược tất tay vào tương lai của AI.

Tuy nhiên, sự gia tăng tài sản chóng mặt đó cũng để lại những lo ngại. Giới chuyên gia tài chính đang chia rẽ sâu sắc. Một bên tin rằng AI là cuộc cách mạng thực sự như Internet thập niên 1990. Bên còn lại cảnh báo về một bong bóng đầu cơ đang bị thổi phồng quá mức, nơi sự giàu có của các tỷ phú chỉ là những con số trên giấy có thể bốc hơi bất cứ lúc nào nếu kỳ vọng không được đáp ứng.

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, các tỷ phú công nghệ vẫn đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn nhất lịch sử tài chính thế giới.