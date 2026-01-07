Một đại gia đề nghị mua lại Phúc Sơn, cam kết bồi thường gần 7.000 tỷ đồng

Sáng 7/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 (Hà Nội) tiếp tục xét hỏi các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại về phần dân sự trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc nhận chuyển nhượng trái phép 63ha đất quốc phòng tại khu vực đường ven biển Nha Trang.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX triệu tập một đại gia tên Nguyễn Duy Kiên với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Kiên không trực tiếp có mặt mà ủy quyền cho người đại diện tham gia trả lời xét hỏi.

Đại gia “cam kết bồi thường đến cùng”

Trả lời HĐXX, người đại diện cho biết ông Kiên, bị cáo Hậu cùng các cổ đông của Phúc Sơn đã thảo luận và đi đến thống nhất về việc Phúc Sơn chuyển nhượng cổ phần cho ông Kiên. Theo vị này, ông Kiên đã cam kết thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã nộp tiền mua đất tại dự án ở Nha Trang.

“Công ty đã chuyển cam kết này cho tòa để xem xét”, người đại diện trình bày.

Cũng theo lời đại diện, ông Kiên đã làm việc với Ngân hàng Quân đội (MB) để phát hành chứng thư bảo lãnh gửi tới tòa án.

Đặt câu hỏi về tính pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chủ tọa phiên tòa hỏi: “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này có đảm bảo tính pháp lý không?”.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Nam Hải).

Người đại diện trả lời rằng trong quá trình thỏa thuận và lập hợp đồng, các bên đã nghiên cứu quy định pháp luật, đồng thời xin ý kiến từ các cơ quan tố tụng và được các cơ quan này đánh giá việc chuyển nhượng cổ phần là được phép. Các thủ tục liên quan cũng đã được thực hiện nên hợp đồng đảm bảo tính pháp lý.

Sau đó, đại diện MB trình bày ngân hàng đã phát hành chứng thư bảo lãnh cho ông Kiên theo Luật Các tổ chức tín dụng và các thông tư, nghị định liên quan. Giá trị bảo lãnh tối đa theo chứng thư là gần 7.000 tỷ đồng.

Khi HĐXX hỏi về quá trình thẩm định để phát hành chứng thư, đại diện MB cho hay ngân hàng đã thực hiện đúng quy định pháp luật và đúng quy trình nội bộ.

“MB đã dự liệu những rủi ro liên quan việc phát hành chứng từ này chưa?”, chủ tọa tiếp tục chất vấn.

Vị đại diện tái khẳng định MB đã làm đúng quy trình, đánh giá khách hàng theo nghiệp vụ của ngân hàng. Tuy nhiên, đối với các nội dung nghiệp vụ chi tiết, đại diện xin phép không trả lời.

Trước các thông tin trên, HĐXX yêu cầu MB và các bên liên quan trong hợp đồng khẩn trương cung cấp tài liệu bổ sung để tòa xem xét liệu có thể chấp nhận thỏa thuận giữa ông Kiên và Phúc Sơn hay không.

Triệu tập 656 người nộp tiền mua đất, chỉ khoảng 60 người có mặt

Theo HĐXX, để phục vụ xét xử, tòa đã triệu tập 656 người nộp tiền cho Phúc Sơn để mua đất ở dự án Nha Trang với tư cách bị hại. Tuy nhiên, tại phiên xét hỏi chỉ có khoảng 60 người đến tham dự.

Tại tòa, HĐXX công bố danh sách các bị hại, kèm số hiệu thửa đất và số tiền đã nộp cho Phúc Sơn. Bị hại chia hai luồng quan điểm, người kêu thiệt hại nặng, người nói “tự nguyện, không bị lừa”.

Ở nhóm thứ nhất, nhiều người khẳng định mình là bị hại, cho rằng đã chịu thiệt hại nặng nề từ hành vi mà họ gọi là lừa đảo. Các bị hại này trình bày họ biết đến dự án thông qua các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, được giới thiệu rằng dự án uy tín, đầy đủ pháp lý.

Một số người cho biết họ là người cao tuổi, khoản tiền mua đất là tiền vay mượn hoặc tích cóp cả đời, với mong muốn sở hữu một mảnh đất gần biển để an cư khi về già.

“Chúng tôi đặt niềm tin vì họ quảng cáo rầm rộ, nói pháp lý đầy đủ. Giờ tiền đã nộp, đất không có, gia đình khốn đốn”, một bị hại nêu quan điểm và đề nghị tòa bảo vệ quyền lợi.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nam Hải).

Ngược lại, ở nhóm thứ hai, một nam bị hại trình bày việc nộp tiền cho Phúc Sơn là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hay bị lừa dối. Người này cho hay đã ký hợp đồng trị giá 3 tỷ đồng với công ty và đã nộp theo tiến trình khoảng 70% (tương đương hơn 2 tỷ đồng) sau khi tìm hiểu và biết dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

“Tôi ký hợp đồng tiến trình chuyển nhượng vì muốn đồng hành với Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện trách nhiệm, để sau này dự án đi lên và mở lại thì chúng tôi cũng được hưởng quyền lợi”, người này nói tại tòa.

Đáng chú ý, nam bị hại còn đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh đối với những người đang bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm ông Hậu, bà Hằng (chị gái ông Hậu) và bị cáo Định. Theo người này, anh không thấy dấu hiệu nào cho thấy Phúc Sơn hay bất kỳ ai lừa đảo mình.

“Tôi đề nghị tòa tuyên các hợp đồng vẫn có hiệu lực vì tôi nộp tiền vào Phúc Sơn, dự án có thật, công ty có thật và vẫn hoạt động. Nếu sau này Phúc Sơn vẫn làm dự án thì quyền lợi của tôi vẫn gắn với công ty”, người này trình bày.

Liên quan đề xuất của ông Nguyễn Duy Kiên về việc mua lại cổ phần Phúc Sơn và bỏ tiền bồi thường thay, một số bị hại đề nghị HĐXX xem xét kỹ tính pháp lý và bảo đảm quyền lợi cho người mua đất.

Một số người cho rằng họ mua đất với nhu cầu sử dụng thật, hiện vẫn mong được nhận lại đất thay vì nhận lại tiền. Những người này đề nghị được làm việc và trực tiếp thỏa thuận với ông Kiên về phương án bồi thường, nhất là hình thức bồi thường cụ thể.

Trước các ý kiến trái chiều, HĐXX cho hay tòa mới đang xem xét tính pháp lý của thỏa thuận, chưa đưa ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận.