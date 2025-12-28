Mỹ nhân "Lật mặt" Trâm Anh: Trên phim lam lũ, ngoài đời gợi cảm bất ngờ

Trâm Anh (SN 1998) từng đoạt Á quân Gương mặt điện ảnh năm 2023. Trước đó, cô được khán giả biết đến qua vai diễn trong Anh thám tử - phim chiếu mạng đạt hàng triệu lượt xem, gây sốt năm 2020.

Năm 2024, cô tham gia Lật mặt 7: Một điều ước, đóng vai Năm Thảo, là người con thứ tư của bà Hai (nghệ sĩ Thanh Hiền thủ vai). Dịp 30/4, cô xuất hiện trong một vai phụ trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Gần đây, Trâm Anh thu hút sự chú ý khi đóng vai nữ chính Mai trong phim kinh dị Nhà hai chủ.

Tác phẩm kể về vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải). Sau khi chuyển đến sinh sống trong ngôi nhà mới, vợ chồng Mai và Lâm gặp nhiều hiện tượng bất thường, rơi vào vòng xoáy của những biến cố ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng các con.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trâm Anh cho biết, vai Mai trong Nhà hai chủ là vai diễn mang lại cho cô nhiều áp lực nhất từ trước đến nay. Lần đầu đảm nhận vai nữ chính xuyên suốt bộ phim, lại hóa thân hình tượng người mẹ của ba con nhỏ, nữ diễn viên đối mặt không ít khó khăn, thử thách.

“Nhân vật Mai là người mẹ trưởng thành, mạnh mẽ, có chiều sâu tâm lý. Tính cách nhân vật khác hẳn so với tôi. Ngoài đời tôi là người ồn ào, dễ bộc lộ cảm xúc. Có thời điểm tôi nghĩ mình cần thêm vài năm trải nghiệm nữa mới đủ "chín" để nhận một vai như vậy. Tôi lo lắng mình sẽ làm gì để khán giả tin tôi là người mẹ ba con trầm lắng, sống khép kín trên màn ảnh.

Nhưng khi đã vượt qua vòng thử vai và được ê-kíp tin tưởng, tôi tự hỏi nếu cơ hội đến mà mình từ chối thì có uổng phí không. Cuối cùng, tôi quyết định thử bước ra khỏi vòng an toàn, "đặt cược" mọi thứ vào bộ phim này”, Trâm Anh nói.

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Mai, Trâm Anh dành hơn 2 tháng cho giai đoạn tiền kỳ, chủ động sống chậm lại, hạn chế giao tiếp để tạo cảm giác cô độc. Cô cũng tìm gặp nguyên mẫu nhân vật ngoài đời để lắng nghe, quan sát và tích lũy trải nghiệm.

Trong phim, Trâm Anh cũng phải thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm như lội sông, rượt đuổi, đứng giữa đám cháy. Ê-kíp có diễn viên đóng thế hỗ trợ, nữ diễn viên vẫn xin tự thực hiện hầu hết các phân đoạn.

"Khi quay cảnh căn nhà bị cháy, tôi mặc chiếc áo ướt, chân giẫm trực tiếp lên đất ẩm. Mặc dù lửa bùng lên rất nóng, tôi không bị bỏng vì ê-kíp đã tính toán các yếu tố an toàn. Có thể tôi liều lĩnh nhưng tôi muốn có cảm xúc chân thật, sống đúng với tâm lý nhân vật”, cô chia sẻ.

Nhìn lại hành trình làm nghề hơn 7 năm, Trâm Anh thừa nhận cô có xuất phát điểm không mấy thuận lợi, con đường đi trải qua nhiều khó khăn hơn nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Trước đây, cô bén duyên với nghệ thuật khi theo học một khóa diễn xuất kịch, sau đó tham gia đóng vai quần chúng, các clip quảng cáo, MV...

Xuất thân từ gia đình bình dân, không ai theo nghệ thuật, nữ diễn viên từng đối mặt với áp lực cơm áo, thu nhập bấp bênh. Giai đoạn đầu theo nghề, cô tự tìm kiếm từng cơ hội, không được ai dẫn dắt, hỗ trợ. Có thời điểm, sự nghiệp trắc trở khiến Trâm Anh đặt ra cột mốc 25 tuổi sẽ đổi nghề nếu không đạt được thành tựu nào đáng kể.

"Cha mẹ thấy tôi vất vả, khuyên tôi nên tìm công việc ổn định hơn. Tôi từng hứa với gia đình nếu đến 25 tuổi mà không đạt được kết quả nào thì sẽ đổi nghề, lui về hậu trường làm công việc nào đó. Nhưng rồi cơ duyên đến với phim Lật mặt 7 và tôi quyết định tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Hiện tại, tôi cố gắng từng ngày để lo cho bản thân và cha mẹ đã lớn tuổi. Ngoài diễn xuất, tôi không có nghề tay trái. Những lúc không có dự án, tôi nhận đóng cameo (vai diễn khách mời - PV), livestream để duy trì thu nhập. Tôi vẫn tự nhủ mỗi ngày cố gắng hơn. Có thể mình đi chậm, nhưng tôi tin chỉ cần không bỏ cuộc, đến lúc nào đó tôi cũng sẽ thành công", Trâm Anh chia sẻ.

Ở tuổi 27, Trâm Anh được khán giả nhận xét có màn lột xác về ngoại hình, ngày một mặn mà, quyến rũ hơn. Để phù hợp với hình ảnh người mẹ trong Nhà hai chủ, cô cũng tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, giảm xuống còn 49kg.

So với hình tượng lam lũ trong phim, ngoài đời, nữ diễn viên có vẻ ngoài tươi tắn, ưa chuộng phong cách thoải mái, năng động.

Về chuyện tình cảm, Trâm Anh cho biết cô chưa có người yêu. Theo người đẹp gen Z, điều quan trọng nhất về hình mẫu bạn trai cô hướng tới là sự đồng điệu về cảm xúc và năng lượng.

Nói về những tin đồn "phim giả tình thật", Trâm Anh cho biết mối quan hệ giữa cô và các bạn diễn nam hoàn toàn là tình anh em, đồng nghiệp.

Khi tham gia Lật mặt 7: Một điều ước, cô có nhiều cảnh diễn chung với Thanh Thức. Nữ diễn viên cho biết, thời gian đầu làm việc cùng đàn anh, cô khá ngại ngùng, ít nói. Cô biết ơn vì đàn anh chủ động trò chuyện, tạo không khí thoải mái, giúp cô cởi mở hơn.

Với Trần Kim Hải trong phim Nhà hai chủ, Trâm Anh cho biết cả hai đã quen biết từ trước khi cùng tham gia Gương mặt điện ảnh. Việc từng làm việc chung với đạo diễn và ê-kíp quen thuộc khiến quá trình hợp tác diễn ra khá thoải mái. "Anh Hải động viên tôi rất nhiều, giúp tôi vượt qua những lo lắng trong lần đầu đóng vai nữ chính", cô nói.

Ảnh: Facebook nhân vật