Mỹ nhân "Lật mặt" tăng hơn 10kg, lần đầu hé lộ bị trầm cảm và xuống tóc

Sau thời gian im ắng, Tú Tri - nữ diễn viên từng để lại dấu ấn trong phim Lật Mặt 6 - khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh với đầu cạo trọc. Sự thay đổi về ngoại hình, cùng với việc nữ diễn viên vắng bóng trên màn ảnh gần một năm qua, khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về cuộc sống hiện tại của cô.

Trong buổi casting (thử vai) phim Linh trạm của đạo diễn Cang Nguyễn, Tú Tri trải lòng với phóng viên Dân trí về quãng thời gian khó khăn mà cô vừa trải qua.

Diện mạo khác lạ của Tú Tri tại buổi casting phim (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo Tú Tri, từ tháng 3 năm nay, cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Tình trạng mất ngủ kéo dài, rối loạn cảm xúc khiến cô rơi vào trạng thái lo lắng, bất lực và khó kiểm soát bản thân. Sau khi được gia đình đưa đi thăm khám, Tú Tri được bác sĩ chẩn đoán mắc trầm cảm.

"Tôi mất ngủ liên tục suốt gần hai tháng, lúc nào cũng căng thẳng, áp lực và không làm chủ được cảm xúc. Khi gia đình phát hiện những dấu hiệu bất thường và đưa tôi đi khám, tôi mới biết mình bị trầm cảm", diễn viên chia sẻ.

Việc cạo đầu diễn ra trong giai đoạn tâm lý của Tú Tri chưa ổn định. Cô cho biết đó là quyết định xuất phát từ sự hoảng loạn và mong muốn buông bỏ mọi thứ.

"Khi đó, tôi chỉ muốn xuống tóc chứ không quy y. Tôi tìm đến Phật pháp để tịnh tâm hơn. Đến nay tóc tôi vẫn còn rất ngắn và phải đội thêm tóc giả khi đi làm", cô nói.

Vẻ ngoài rạng rỡ của Tú Tri trước khi bị trầm cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đây, Tú Tri vốn là người năng động, giàu năng lượng. Tuy nhiên, bệnh trầm cảm ập đến, khiến sinh hoạt, ăn uống và tinh thần của cô bị đảo lộn nghiêm trọng.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của con gái, bố mẹ Tú Tri quyết định đưa cô về quê dưỡng bệnh. Nữ diễn viên đã ở quê khoảng 3 tháng và chỉ mới quay lại TPHCM trong thời gian gần đây.

Tú Tri cho biết, cô không trải qua cú sốc lớn nào về tình cảm hay cuộc sống. Theo cô, nguyên nhân có thể đến từ việc sống một mình quá lâu, thiếu sự chia sẻ và sinh hoạt không điều độ.

"Tôi nghĩ do tôi ở một mình quá lâu nên dễ rơi vào cảm giác bế tắc. Mọi thứ dồn nén lại mà chính tôi cũng không nhận ra", cô bộc bạch.

Trong quá trình điều trị, Tú Tri tăng cân đáng kể. Hiện tại, cô nặng khoảng 64kg, mức cân cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 10kg so với thời điểm trước khi phát bệnh. Điều này khiến nữ diễn viên không tránh khỏi áp lực, nhất là với nghề nghiệp đòi hỏi ngoại hình.

"Tôi vẫn đang trong lộ trình điều trị. Bác sĩ nói có thể phải uống thuốc lâu dài, thậm chí là cả đời", Tú Tri chia sẻ.

Dàn giám khảo tại buổi casting phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau thời gian ở quê, Tú Tri quyết định trở lại TPHCM để dần làm quen lại với nhịp sống và công việc. Hiện tại, Tú Tri bắt đầu đi casting trở lại dù tâm lý vẫn còn e dè.

"Đôi lúc tôi khá ngại khi xuất hiện trước đồng nghiệp, khán giả. Có người còn không nhận ra khi tôi trông mũm mĩm hơn trước", cô nói.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm sau khi chia tay người yêu đồng giới, Tú Tri cho biết cô đón nhận mọi thứ khá bình thản. Thời điểm này, nữ diễn viên ưu tiên chăm sóc bản thân và gia đình hơn là nghĩ đến chuyện yêu đương.

"Tôi biết xác suất được nhận vai lúc này không cao, nhưng vẫn muốn đi casting để tinh thần thoải mái hơn. Tôi đang cố gắng ăn uống, tập luyện trở lại để từng bước lấy lại vóc dáng và năng lượng cho công việc", Tú Tri chia sẻ.

Ngoài diễn viên Tú Tri, buổi casting phim Linh trạm còn có hơn 1.500 hồ sơ đăng ký. Đạo diễn Cang Nguyễn cho biết phim dự kiến bấm máy vào đầu năm 2026, khai thác chủ đề nhân quả và hành trình con người đi tìm ánh sáng trong vòng lặp của cuộc sống.

Ngoài Tú Tri còn có nhiều gương mặt quen thuộc như Võ Huy (Thế hệ kỳ tích), Ray Nguyễn (Tử chiến trên không), Hà Linh, Anh Tú, Dustin Nguyễn... Buổi thử vai còn có sự góp mặt của NSND Bạch Tuyết và NSND Hồng Vân. NSND Bạch Tuyết đã thị phạm cách phát âm và hành động để lấy nước mắt khán giả. Còn NSND Hồng Vân thì đưa ra những nhận xét về cách biểu đạt tâm lý từng tình huống.