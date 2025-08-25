Mũi trưởng Long bắn rap, ngại ngùng bên Hậu Hoàng gây sốt 20.000 khán giả

Tối 24/8, concert Sao nhập ngũ diễn ra tại Công viên Sáng tạo (phường An Khánh, TPHCM), thu hút 20.000 khán giả.

20.000 khán giả "cháy" cùng dàn nghệ sĩ tại concert "Sao nhập ngũ" (Video: Bích Phương).

Đây là chương trình hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, được lấy cảm hứng từ chính tinh thần của chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ - hành trình nghệ sĩ khoác áo lính để trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành.

Chương trình bắt đầu từ 19h30, nhưng từ buổi chiều, hàng ngàn khán giả đổ về khu vực Công viên Sáng tạo để đổi vòng tay, tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, thực hiện các trò chơi mang đậm chất quân đội.

Đêm nhạc được chia làm 4 chương, với 40 tiết mục được dàn dựng công phu, từ sân khấu, biên đạo múa và kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Phần mở màn tạo ấn tượng mạnh mẽ với màn xuất hiện của hàng trăm chiến sĩ từ lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Biên phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ở chương một Khúc quân hành, các nghệ sĩ mang đến cho khán giả loạt ca khúc cách mạng hào hùng như Hát mãi khúc quân hành, Bước chân trên dải Trường Sơn...

Hàng chục ngàn người đắm chìm trong không khí rực lửa, nơi âm nhạc làm sống dậy những năm tháng, những khoảnh khắc hào hùng trên mỗi bước đi, mỗi chặng đường của cuộc kháng chiến gian khổ nhưng vĩ đại.

Ở chương 2 Tình yêu nơi chiến tuyến, concert Sao nhập ngũ truyền tải thông điệp âm nhạc giao thoa lịch sử, đan xen câu chuyện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, đồng đội và lứa đôi.

SOOBIN gây xúc động với liên khúc Trở về và Dancing in the dark. Sân khấu được đầu tư như vở kịch công phu, kể câu chuyện người lính hành quân về thăm nhà, thăm mẹ già và người yêu thương.

Những ca khúc như Phép màu, Tuổi mộng mơ, Xuân chiến khu... mang đến giây phút lắng đọng, gợi nhắc về tinh thần lạc quan trong những năm tháng tại chiến trường.

Dàn nghệ sĩ nữ như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Hương Giang, Trang Pháp... gây sốt với tiết mục Cô gái mở đường - bản anh hùng ca về những Thanh niên xung phong quả cảm do nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác.

Một trong những màn trình diễn gây ấn tượng nhất chương 2 là ca khúc Còn gì đẹp hơn - nhạc phim Mưa đỏ - do Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng (nhóm MAYDAYs) thể hiện. Những hình ảnh trong bộ phim cũng được trình chiếu, kết hợp cùng giọng ca da diết của các ca sĩ khiến hàng ngàn khán giả rưng rưng xúc động.

Tiết mục Xe anh đến đâu em theo đến đó của Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng... ở chương 2 cũng là màn trình diễn gây thích thú đối với khán giả khi có sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - Mũi trưởng Long (Thiếu tá Nguyễn Việt Long).

Hình ảnh Mũi trưởng Long và Hậu Hoàng trao nhau ánh mắt tình cảm xen lẫn ngại ngùng khi đứng chung sân khấu gây sốt mạng xã hội. Vị chỉ huy nổi tiếng của chương trình Sao nhập ngũ cũng thể hiện một đoạn rap trong bài hát, nhận tràng vỗ tay tán thưởng từ nhiều khán giả.

Bước sang chương 3 Đỉnh cao lặng thầm, đêm nhạc đưa cảm xúc của khán giả lên cao trào. Loạt tiết mục như Nếu một mai tôi bay lên trời, Đã đến lúc, Người Việt - Dậy mà đi hay Nối vòng tay lớn... giúp nghệ sĩ và khán giả cùng kết nối mạnh mẽ, nơi sức mạnh đoàn kết, tinh thần yêu nước được thể hiện rõ rệt bằng âm nhạc.

Với loạt tiết mục hào hùng, âm nhạc trở thành cầu nối để thế hệ trẻ viết tiếp trang sử hào hùng, để con người Việt Nam đi đâu cũng có thể tự hào về dân tộc, cội nguồn.

Đêm nhạc khép lại với chương cuối mang tên Còn đất nước, còn đi. Ở phần này, các nghệ sĩ không chỉ hát lên những ca khúc ca ngợi quê hương, Tổ quốc, mà còn kết hợp những bản hit đầy trẻ trung, tươi mới.

Đại hợp xướng Mãi là người Việt Nam và Khát vọng tuổi trẻ - tiết mục toàn bộ nghệ sĩ và khán giả cùng hòa giọng - đã để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng hàng chục ngàn người có mặt tại Công viên Sáng tạo.

Sau khi concert kết thúc, khoảnh khắc Hòa Minzy, Trang Pháp, Kỳ Duyên... cất giọng trong bộ quân phục hay áo bà ba trở thành hình ảnh đẹp gây sốt mạng xã hội.

Nhiều khán giả nhận xét, concert Sao nhập ngũ có kịch bản chặt chẽ, các tiết mục dàn dựng hoành tráng. Không chỉ đầu tư phần nghe, show còn chú trọng phần hình ảnh, nhấn mạnh nhiều chi tiết gắn liền với cuộc sống người lính, lá cờ Tổ quốc...

Những thước phim tư liệu về chiến sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng... lấy nước mắt người xem vì khắc họa chân thực sự hy sinh, mất mát to lớn và tinh thần yêu nước bất khuất của thế hệ đi trước.

Đạo diễn bởi Đinh Hà Uyên Thư và phần âm nhạc do SlimV đảm nhận, concert được nhận xét là chương trình giải trí nhưng đã khơi gợi tinh thần dân tộc, mang thông điệp sâu sắc về lý tưởng sống, là nơi nghệ sĩ và khán giả cùng hòa nhịp trong khí thế chung: "Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên".

Tuy nhiên, đêm nhạc cũng có một số điểm trừ về một số tiết mục khá lạc nhịp ở từng chương. Có ý kiến cho rằng những ca khúc ở chương 3 phù hợp để kết show và góp ý về thứ tự trình diễn các bài hát.

