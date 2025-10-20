“Búp bê Thái” Lisa thổi bùng tranh cãi về vũ đạo 18+, trang phục bỏng mắt

Blackpink vừa tổ chức hai đêm diễn tại Sân vận động Cao Hùng (Đài Loan), điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tại châu Á trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Deadline. Hơn 100.000 khán giả đã tham dự các đêm nhạc này.

Các thành viên của Blackpink mở màn đêm nhạc với Kill This Love, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Tiếp theo, nhóm gửi tặng người hâm mộ những ca khúc nổi tiếng như: Pink Venom, How You Like That, Playing With Fire… Các thành viên cũng mang đến những tiết mục cá nhân mới mẻ chưa từng biểu diễn trước đó.

Các thành viên của Blackpink vừa thực hiện 2 đêm diễn tại Cao Hùng, Đài Loan (Ảnh: Chụp màn hình).

Điểm gây tranh cãi của đêm nhạc tại Đài Loan là vũ đạo và bộ đồ diễn táo bạo của “em út” Lisa. Khi trình diễn ca khúc Rockstar, nữ ca sĩ người Thái Lan diện trang phục cắt xẻ gợi cảm, kết hợp với loạt động tác vũ đạo nóng bỏng.

Một số khán giả cho rằng ê-kíp đã phải cắt hoặc làm mờ một số khung hình khi Lisa cúi người, vì lo ngại trang phục quá hở. Cũng có ý kiến nhận xét, sự kết hợp giữa trang phục gợi cảm và vũ đạo có phần vượt quá giới hạn của Lisa không phù hợp với hình ảnh mà nhóm nhạc xứ Hàn từng xây dựng.

“Lisa là nghệ sĩ quốc tế, cô ấy có quyền thể hiện cá tính, nhưng cũng cần cân nhắc về độ tuổi của người hâm mộ và sức ảnh hưởng của mình”, một khán giả chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ người Thái Lan, cho rằng Lisa là một nghệ sĩ trưởng thành, không còn bó buộc trong khuôn khổ của hình tượng “nữ thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc)” truyền thống.

Lisa xuất hiện trên sân khấu với trang phục cắt xẻ táo bạo (Ảnh: Instagram).

“Lisa có quyền thử nghiệm và phá cách. Cô ấy đang theo đuổi con đường nghệ thuật riêng, tách khỏi giới hạn của Blackpink. Việc thể hiện hình ảnh táo bạo là điều không thể tránh khỏi”, một khán giả chia sẻ.

Từ khi rời YG Entertainment và thành lập công ty riêng vào cuối năm 2023, Lisa có sự chuyển hướng rõ rệt về âm nhạc lẫn phong cách. Cô theo đuổi hình ảnh cá tính, táo bạo, gần với xu hướng Âu - Mỹ.

Trong gần 2 năm qua, Lisa không ít lần gây bão trên truyền thông quốc tế và châu Á vì trang phục biểu diễn. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn như Met Gala 2025, Coachella 2025, VMAs 2024... với những bộ trang phục gợi cảm và biểu diễn bốc lửa. Đặc biệt, tại sự kiện thời trang danh tiếng Met Gala, cô gây xôn xao với chiếc áo khoác ren xuyên thấu, kết hợp nội y và tất da chân.

Vũ đạo bỏng mắt của Lisa trên sân khấu tại Cao Hùng làm thổi bùng tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Có ý kiến cho rằng, nữ thần tượng ngày càng "tình dục hóa" các động tác vũ đạo trên sân khấu. Những động tác bò trườn, lắc giật ngập tràn ở các tiết mục của Lisa bị khán giả châu Á nhận xét phản cảm, đôi khi trở nên dung tục.

Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ thế hệ 9X đang lạm dụng ngoại hình và vũ đạo để gây chú ý thay vì tập trung vào chất lượng âm nhạc. Trước những ý kiến trái chiều, Lisa vẫn kiên quyết theo đuổi phong cách riêng.

Ngôi sao ca nhạc gốc Thái Lan bày tỏ: “Tôi luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn có những bình luận tiêu cực. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng thích mình, nhưng một số nhận xét thực sự khiến tôi tự hỏi: “Hay mình chưa đủ tốt?”. Mọi người không thể tưởng tượng tôi phải chịu nhiều áp lực thế nào. Tôi đã quen với việc đó. Bây giờ, tôi tự tin hơn khi biểu diễn”.

Lisa đang theo đuổi phong cách gợi cảm và táo bạo (Ảnh: Chosun).

Trong môi trường có nhiều quy chuẩn như Kpop, những nghệ sĩ như Lisa đã và đang vấp phải những chỉ trích vì lựa chọn phong cách khác biệt hay dám liều mình bước qua vùng an toàn. Sự chuyển mình táo bạo đặt "búp bê Thái" vào tâm điểm tranh luận giữa cá tính nghệ thuật và ranh giới của thuần phong mỹ tục trong văn hóa giải trí châu Á.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Nữ ca sĩ cùng các chị em đã đưa Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ toàn cầu, trở thành một trong những niềm tự hào của Kpop trên thị trường âm nhạc thế giới.

Ngoài âm nhạc, cô còn là biểu tượng thời trang với hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram. Từ năm 2024, Lisa liên tục góp mặt tại các sân khấu quốc tế.

Lisa được cho là đang hẹn hò với doanh nhân Frédéric Arnault. Sự hậu thuẫn của Frédéric Arnault có tác động lớn tới sự phát triển sự nghiệp của Lisa tại thị trường quốc tế.