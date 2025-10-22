Brooklyn Beckham cắt đứt với gia đình, phớt lờ tâm thư hàn gắn của mẹ

Theo nguồn tin của Us Weekly, Brooklyn Beckham và vợ không quan tâm đến việc hòa giải với gia đình Beckham, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Cả hai muốn tập trung cho sự nghiệp và cuộc sống riêng, không để tâm đến những căng thẳng gia đình.

“Brooklyn hiện không có hứng thú hàn gắn. Anh ấy chỉ muốn sống cuộc sống yên bình bên Nicola, cùng xây dựng thế giới riêng. Cả hai hài lòng với hiện tại. Họ muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì cố gắng sửa chữa những căng thẳng”, nguồn tin cho biết.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không bận tâm tới nỗ lực hàn gắn của Victoria Beckham (Ảnh: Getty Images).

Người này cũng tiết lộ, Brooklyn và Nicola thực sự có xung đột với gia đình. Cặp đôi được cho là cắt đứt liên lạc với cha mẹ, các em gần nửa năm qua. “Các mối quan hệ vẫn còn căng thẳng”, nguồn tin nói thêm. Đại diện của Brooklyn và Nicola hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.

Brooklyn từ chối nhắc đến mẹ tại sự kiện công khai

Ngày 17/10, Brooklyn đã tham dự sự kiện ẩm thực Blue Moon Burger Bash 2.0 tại New York (Mỹ). Khi được hỏi về bộ phim tài liệu mới của mẹ, nhà thiết kế Victoria Beckham, anh lập tức quay lưng và rời đi, từ chối trả lời.

Trước đó, Brooklyn và Nicola cũng không xuất hiện tại buổi công chiếu phim tài liệu Victoria Beckham tại Mỹ. Tại sự kiện, tất cả các thành viên trong gia đình, kể cả bạn gái của Cruz - Jackie Apostel, đều có mặt để ủng hộ cựu thành viên nhóm Spice Girls. Cặp đôi cũng không có bất kỳ động thái chúc mừng hay ủng hộ dự án cá nhân của Victoria.

Brooklyn Beckham hiện chỉ quan tâm tới vợ và tập trung xây dựng cuộc sống hạnh phúc cùng cô (Ảnh: Instagram).

Dù vậy, trong bài phát biểu tại buổi ra mắt phim, Victoria vẫn nhắc đến con trai. Bộ phim tài liệu Victoria Beckham kể về hành trình sự nghiệp từ ca sĩ đến nhà thiết kế thời trang của cô, đồng thời hé lộ một phần đời sống gia đình của ngôi sao người Anh.

Tuy nhiên, hình ảnh Brooklyn trong phim khá mờ nhạt. Ngoài những hình ảnh lúc còn bé, Brooklyn và Nicola chỉ xuất hiện thoáng qua ở tập cuối, khi cả hai đến dự buổi ra mắt tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) của thương hiệu Victoria Beckham.

Mâu thuẫn gia đình kéo dài và ngày càng sâu sắc

Từ tháng 5, truyền thông quốc tế đã đặt nghi vấn về mối quan hệ lạnh nhạt giữa Brooklyn - Nicola và gia đình Beckham. Cặp đôi thường xuyên vắng mặt trong các sự kiện gia đình, không gửi lời chúc mừng cha mẹ trong các dịp đặc biệt.

Tháng 8 vừa qua, Brooklyn và Nicola tổ chức tiệc cưới lại tại Mỹ nhưng không mời bất kỳ thành viên nào bên nhà Beckham tham dự. Hành động này khiến David và Victoria Beckham thêm đau lòng và lo sợ mất con trai vĩnh viễn.

Gia đình Beckham thực sự đau lòng trước thái độ lạnh nhạt của Brooklyn và Nicola (Ảnh: Instagram).

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Tuy nhiên, đáp lại, Brooklyn hoàn toàn không ngó ngàng đến cha mẹ, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho vợ và gia đình vợ.

Theo tờ Heat World, trong tháng 10, nhân dịp ra mắt phim tài liệu, Victoria Beckham đã chủ động tìm cách làm lành với vợ chồng con trai cả. Nguồn tin cho biết, bà mẹ 4 con rất buồn khi mối quan hệ với con trai cả đi quá xa và cho rằng cách duy nhất để hàn gắn là chủ động kết nối với con dâu Nicola.

“Victoria cho rằng thuyết phục Nicola đứng về phía mình là cách để giành lại con trai. Cô ấy không dễ gạt bỏ lòng tự trọng nhưng lần này Victoria đã gửi cho con dâu một lá thư viết tay và đề nghị các con trò chuyện như trước. Cô ấy hiểu đây là cơ hội duy nhất để hàn gắn gia đình”, nguồn tin cho hay.