"Đạo diễn trăm tỷ" Thu Trang công bố phim Tết, tạo hình khác lạ gây chú ý

Tác phẩm điện ảnh thứ hai của "đạo diễn trăm tỷ" Thu Trang mang tên Ai thương ai mến. Nữ nghệ sĩ cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu.

Sau phim Nụ hôn bạc tỷ cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán, Thu Trang tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, chủ động hơn trong việc làm phim.

Trong poster vừa được hé lộ, Thu Trang cũng xuất hiện với vai trò diễn viên. Cô gây bất ngờ với hình ảnh tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt đượm buồn.

Nhiều khán giả nhận xét Thu Trang có sự thay đổi ấn tượng, khác biệt so với những vai diễn hài trước đây.

Diễn viên Thu Trang mang tạo hình khác lạ trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Phim lấy bối cảnh sông nước miền Tây Nam Bộ thập niên 1960, khắc họa chân dung con người nơi đây, mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng chiều sâu tình cảm. Trong quá trình sản xuất, Thu Trang cũng dày công nghiên cứu bối cảnh, phục dựng hình ảnh tấp nập, náo nhiệt của một khu phố sầm uất miền Tây xưa.

Về vai diễn trong phim, Thu Trang chia sẻ, cô phải hóa thân qua nhiều giai đoạn khác nhau để khắc họa những chuyển biến tinh tế trong tâm lý nhân vật. Nội dung phim chưa được ê-kíp hé lộ cụ thể, song nữ đạo diễn cho biết tác phẩm khai thác mối quan hệ tình cảm chị em - dấu ấn quen thuộc và mang đậm màu sắc riêng của Thu Trang.

Diễn viên Trâm Anh trở lại màn ảnh sau "Tử chiến trên không" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bộ phim cũng công bố một số hình ảnh của dàn diễn viên gồm: Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào...

Sau khi gây chú ý với vai không tặc gai góc trong Tử chiến trên không, Võ Điền Gia Huy trở lại với hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Anh vào vai chàng trai miền quê chân chất, hiền lành.

Phim cũng đánh dấu màn tái hợp thú vị giữa Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh (vai nữ tiếp viên) sau Tử chiến trên không. Khán giả tò mò về câu chuyện của hai diễn viên, đồng thời khen ngợi vẻ đẹp trong trẻo của Trâm Anh trong tạo hình thập niên xưa.

Ai thương ai mến dự kiến ra rạp tháng 1/2026.