Váy corset khó thở của Hailey Bieber: Khi cơ thể là ngôn ngữ thời trang

Hailey Bieber và chiếc váy "khó thở" trên thảm xanh

Mới đây, Hailey Bieber đã tham dự Gala Bảo tàng Điện ảnh (Academy Museum Gala 2025). Cô xuất hiện ấn tượng trong chiếc váy corset thuộc dòng cao cấp của nhà mốt Schiaparelli. Thiết kế táo bạo giúp người mẫu thu hút mọi ánh nhìn trên thảm xanh, nổi bật giữa dàn sao hạng A.

Chiếc váy được tạo điểm nhấn bằng phần corset (nịt ngực) màu nude cùng đường xẻ đùi cao, đính pha lê tinh xảo. Phần thân dưới mang sắc nâu espresso, kết hợp chân váy cạp trễ và áo ngực không dây. Corset ôm sát cơ thể, phô bày vóc dáng thanh mảnh, phần đệm hông tạo hiệu ứng thị giác đầy tinh tế.

Hailey phối hợp bộ cánh với giày cao gót sáng màu và bộ móng tay màu nâu đồng điệu. Sau sự kiện, nghệ sĩ làm móng nổi tiếng Zola Ganzorigt hé lộ kiểu móng “mắt mèo” màu sô cô la được cô gọi là “kiểu móng mùa thu tuyệt đỉnh”, dành riêng cho Hailey.

Zola Ganzorigt cho biết, cô bắt đầu với một lớp sơn gel trộn của OPI với lớp sơn phủ của thương hiệu này, sau đó trộn các lớp sơn này với một chút phấn mắt mèo cho lớp sơn thứ hai.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của bộ váy không đi kèm với sự thoải mái. Hailey Bieber thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân sau sự kiện, cô gần như không thể ngồi bình thường, do phần corset ôm chặt, khiến việc thở cũng trở nên khó khăn. Trái ngược với vẻ ngoài tựa tượng tạc trên thảm đỏ là sự bất tiện phía sau hậu trường

Dù vậy, Hailey vẫn lạc quan đăng tải trên mạng xã hội: “Luôn là một đêm tuyệt vời tại Academy Museum”. Lời tâm sự của Hailey lập tức thu hút sự quan tâm của những người theo dõi. Chi tiết váy siết eo khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự đánh đổi giữa thời trang và sức khỏe, đặc biệt khi xu hướng “đau để đẹp” đang quay trở lại mạnh mẽ trên các sàn diễn và thảm đỏ.

Thời trang không dành cho sự thoải mái

Hailey Bieber không phải là sao nữ duy nhất hy sinh sự thoải mái cho một thiết kế ấn tượng từ Schiaparelli. Tại lễ trao giải Oscar 2025, ca sĩ Ariana Grande từng gây chú ý với chiếc váy corset thiết kế riêng từ nhà mốt này.

Phần trên corset cúp ngực đan dây tôn dáng, trong khi phần dưới là lớp vải xuyên thấu lấp lánh, chân váy xòe rộng giúp nữ ca sĩ trông thướt tha, thanh mảnh khi đứng nhưng lại gây trở ngại lớn trong việc di chuyển và ngồi.

Tương tự, tại Quả cầu vàng 2024, ca sĩ Dua Lipa cũng chọn váy dạ hội đen ôm sát từ Schiaparelli. Thiết kế cúp ngực, phom dáng bó chặt giúp tôn vinh đường cong nhưng trở thành thử thách thực sự với Dua trong suốt lễ trao giải.

Trên trang cá nhân, Dua Lipa hài hước đăng video hậu trường cùng dòng trạng thái: “Cảm ơn Quả cầu vàng vì một đêm tuyệt vời. Thứ thiếu sót duy nhất là một chiếc ghế ngả”. Bài đăng của nữ ca sĩ nhận về hàng triệu lượt thích từ người theo dõi.

Khi cơ thể trở thành ngôn ngữ thời trang

Thương hiệu Schiaparelli được sáng lập bởi Elsa Schiaparelli, nhà thiết kế thời trang người Italy, đối thủ đáng gờm của Coco Chanel và là bạn thân của các nghệ sĩ siêu thực như Salvador Dalí và Man Ray.

Elsa là người đi tiên phong trong việc đưa nghệ thuật siêu thực vào thời trang. Bà tuyên bố mạnh mẽ: “Trang phục không chỉ được tạo ra dựa trên cơ thể người phụ nữ, mà cơ thể ấy cũng được tạo nên dựa trên hình dáng của chiếc váy”.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc đầy khuôn phép và từng bị trêu chọc vì ngoại hình, Elsa từng nuốt hạt giống hoa với hy vọng sẽ “nở thành một đóa hoa xinh đẹp”. Tuổi thơ bị giễu cợt vì vẻ ngoài trở thành động lực để bà tạo nên những thiết kế táo bạo, phản kháng lại mọi chuẩn mực truyền thống về cái đẹp và sự nữ tính.

Elsa Schiaparelli thách thức các tiêu chuẩn, tạo nên các thiết kế hóm hỉnh, hài hước và có phần nổi loạn. Thay vì che giấu cơ thể, Elsa Schiaparelli tôn vinh hình thể người phụ nữ như một phần của tác phẩm nghệ thuật, với cấu trúc tạo hình mạnh mẽ, đôi khi gây tranh cãi.

Với triết lý độc đáo, Elsa Schiaparelli đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thiết kế. Ngày nay, những chiếc váy của Schiaparelli vẫn là lựa chọn hàng đầu của loạt sao hạng A tại Hollywood như Lady Gaga, Beyoncé, Jennifer Lopez, Kim Kardashian. Họ không ngần ngại để cơ thể mình trở thành những chiếc “khung sống” cho thời trang đỉnh cao.

Dù phải hy sinh sự thoải mái, các thiết kế của Schiaparelli đã cho thấy, thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là tuyên ngôn về cái tôi, bản sắc và cả sự dũng cảm.

