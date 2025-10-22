Sau đêm diễn gây tranh cãi, Lisa bí mật hẹn hò bạn trai tỷ phú tại Đài Loan

Theo truyền thông Đài Loan, Lisa rời sân bay quốc tế Cao Hùng vào sáng 21/10 và được đưa bằng phi cơ riêng đến sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc). Các nguồn tin cho biết, doanh nhân trẻ Frédéric Arnault cũng có mặt trên chuyến bay. Một người hâm mộ đã ghi lại hình ảnh được cho là của Arnault tại Đài Loan.

Sau 2 đêm diễn cùng nhóm Blackpink tại Cao Hùng hôm 20/10, Lisa không trở về Hàn Quốc cùng các thành viên Rose, Jisoo và Jennie. Thay vào đó, cô được cho là tranh thủ thời gian nghỉ để gặp gỡ bạn trai tại Đài Bắc.

Lisa vừa kết thúc 2 đêm diễn thành công tại Đài Loan (Ảnh: Instagram).

Tin đồn hẹn hò giữa Lisa và Frédéric Arnault bắt đầu rộ lên từ tháng 7/2023, sau khi cả hai bị bắt gặp dùng bữa tối cùng nhau tại một nhà hàng sang trọng ở Paris (Pháp). Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, dù chưa một lần xác nhận mối quan hệ với truyền thông hay người hâm mộ.

Tháng 2 vừa rồi, Frédéric Arnault có mặt tại Thái Lan để ủng hộ Lisa tại sự kiện công chiếu phim bộ phim truyền hình The White Lotus vào đúng ngày Valentine. Lisa có vai diễn đầu tay trong The White Lotus mùa 3.

Nam doanh nhân tham gia cùng ê-kíp tháp tùng nữ ca sĩ và được cho là đồng hành trong các hoạt động hậu trường. Trước đó, vào đêm giao thừa năm 2024, Frédéric Arnault cũng được bắt gặp đón năm mới tại quê nhà của Lisa.

Frédéric Arnault thường không sánh đôi cùng bạn gái trên thảm đỏ nhưng luôn âm thầm theo bước và ủng hộ cô trong mọi hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, anh cũng có mặt tại buổi diễn của Lisa tại câu lạc bộ thoát y ở Paris (Pháp).

Lisa vướng tin hẹn hò với Frédéric Arnault suốt 2 năm qua (Ảnh: News).

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hồi tháng 3/2025, khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, Lisa chia sẻ: "Tôi không muốn nói về điều đó ở đây. Tôi cũng muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không ai muốn người khác biết mọi điều về mình. Tôi nghĩ mình không cần phải chia sẻ quá nhiều với mọi người".

Frédéric Arnault (30 tuổi) là con trai của tỷ phú Bernard Arnault - người đứng đầu đế chế thời trang LVMH và là một trong những người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính 223 tỷ USD. Mẹ anh là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Hélène Mercier.

Không chỉ thừa kế tài sản, Frédéric còn sở hữu sự nghiệp riêng khi đảm nhận vị trí giám đốc mảng đồng hồ cao cấp của LVMH, trực tiếp giám sát 3 thương hiệu mang về doanh thu 1,5 tỷ bảng Anh (hơn 46.500 tỷ đồng) vào năm 2023, theo Financial Times.

Mối quan hệ tình cảm với Frédéric Arnault được cho là đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp toàn cầu của Lisa, giúp cô mở rộng ảnh hưởng tại thị trường Âu - Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh.

Lisa ngày càng thành công và có sức ảnh hưởng lớn (Ảnh: Getty Images).

Là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của Blackpink, Lisa đến từ Thái Lan và hiện là một trong những nữ nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) nổi tiếng nhất toàn cầu, với hơn 106 triệu người theo dõi trên Instagram và 23,7 triệu trên TikTok.

Cuối năm 2023, cô chính thức kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment và thành lập công ty riêng.

Lisa chuyển hướng hoạt động sang thị trường Âu - Mỹ, phát hành album solo đầu tay Alter Ego, hợp tác với loạt tên tuổi đình đám như Doja Cat, RAYE, Future, Tyla và Megan Thee Stallion. Các đĩa đơn Born Again và Priceless của cô cũng nhận được phản hồi tích cực.

Hiện tại, Lisa cùng Blackpink thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên Deadline, khởi động từ tháng 7 tại Hàn Quốc. Gần đây, nhóm đã biểu diễn 2 đêm tại Cao Hùng (Đài Loan), thu hút hơn 100.000 khán giả - một con số kỷ lục cho một nhóm nhạc Kpop tại địa điểm biểu diễn này.

Cùng với thành công về con số của đêm diễn, Lisa cũng trở thành chủ đề tranh cãi khi diện những bộ trang phục táo bạo và thực hiện các động tác vũ đạo khiêu khích trong các phần trình diễn gần đây.

Lisa đang đi lưu diễn toàn cầu cùng nhóm Blackpink (Ảnh: Instagram).

Một số ý kiến cho rằng, phong cách mới này nhằm khẳng định hình ảnh trưởng thành và độc lập của cô sau khi rời Công ty giải trí YG Entertainment. Trong khi đó, không ít người lo ngại về sự vượt ngưỡng an toàn trong biểu tượng nghệ sĩ Kpop mà Lisa là đại diện tiêu biểu.

Bất chấp những tranh cãi, nữ ca sĩ người Thái Lan vẫn khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở lĩnh vực thời trang và điện ảnh.

Sự xuất hiện của cô tại các sự kiện như Oscar, Grammy, show diễn của Victoria’s Secret Show đang cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của “búp bê Thái” trong ngành công nghiệp giải trí quốc tế.