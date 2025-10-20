Tài tử Việt "sáu múi" đóng cảnh tắm, được bạn diễn nữ khen như phim Hàn

Hình ảnh Lương Gia Huy diễn cảnh tắm trong phim Bịt mắt bắt nai đang nhận được hàng nghìn lượt tương tác và khoảng 500 bình luận, đa phần là khen ngợi vóc dáng cùng sự nam tính của anh.

Đáng chú ý, nhiều bạn bè nghệ sĩ cũng bày tỏ sự khích lệ với hình ảnh gợi cảm của nam diễn viên, trong đó có hai nữ diễn viên từng đóng chung phim Mưa đỏ với Lương gia Huy là Đinh Thị Thúy Hà và Thân Thúy Hà.

Diễn viên Đinh Thị Thúy Hà khen ngợi hình ảnh của Lương Gia Huy đẹp như trên phim Hàn Quốc.

Cảnh tắm trên phim của Lương Gia Huy nhận được nhiều lời khen (Ảnh: Nhà sản xuất).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lương Gia Huy cho biết, để đạt được hình thể đẹp, anh tuân thủ chế độ ăn giàu đạm, cắt gần như hoàn toàn đường và rượu bia, đồng thời đảm bảo ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

Lương Gia Huy duy trì chế độ luyện tập cường độ cao xuyên suốt cả tuần khi không đóng phim. Anh cũng có chế độ ăn uống linh hoạt theo nguyên tắc 80/20 (80% khắt khe, 20% thoải mái).

Anh tin vào việc duy trì phong độ dài hạn hơn là tập luyện dồn dập trong giai đoạn ngắn.

Khi nhận được những lời khen ngợi từ đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt là hai diễn viên tiền bối Đinh Thị Thúy Hà và Thân Thúy Hà, Lương Gia Huy bày tỏ: "Tôi vô cùng trân quý mọi lời nhận xét, đặc biệt là sự ghi nhận từ các đồng nghiệp nữ. Đó là tín hiệu cho thấy cảnh quay này đã được xử lý một cách an toàn, có giới hạn và đạt được tính thẩm mỹ".

Lương Gia Huy từng khoe hình thể "sáu múi" trên phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảnh tắm trong phim được diễn viên Lương Gia Huy chia sẻ trong bối cảnh gần đây dư luận bàn luận khá nhiều về cảnh diễn của Doãn Quốc Đam trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Điều này không khỏi dẫn đến sự so sánh của khán giả.

Đối với chủ đề này, diễn viên Lương Gia Huy cho biết: "Tôi không có thói quen so sánh công việc của mình với bất kỳ ai. Mỗi bộ phim, mỗi dự án đều có một ngôn ngữ kể chuyện và mục tiêu khác nhau.

Điều duy nhất tôi quan tâm là cảnh quay của mình có trung thực với nhân vật, có phục vụ cho câu chuyện và có tôn trọng khán giả hay không. Phần còn lại, tôi luôn lắng nghe với một tinh thần cầu thị".

Lương Gia Huy cho biết, để chuẩn bị cho các cảnh diễn trong phim điện ảnh Bịt mắt bắt nai, đặc biệt là cảnh cần khoe vóc dáng, anh đã có một quá trình rèn luyện khá nghiêm ngặt, bắt đầu từ khoảng 3 năm trước.

Cảnh tắm trong phim được thực hiện trong một bối cảnh hoàn toàn khép kín, chỉ có ê-kíp được tối giản hết mức để đảm bảo sự riêng tư và tập trung cho diễn viên, bao gồm: đạo diễn bộ phim, đạo diễn hình ảnh, tổ trưởng ánh sáng và một vài trợ lý.

Lương Gia Huy từng là người mẫu trước khi trở thành diễn viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễn viên và đạo diễn Hoàng Thơ đã thống nhất cốt lõi là cảnh quay phải phục vụ cho câu chuyện và chiều sâu tâm lý nhân vật, không dùng để gây sốc. Đạo diễn cũng đã trò chuyện với Lương Gia Huy về quá trình chuẩn bị thể chất và tâm lý cho cảnh quay này.

Nam diễn viên khẳng định: "Chúng tôi trao đổi rất kỹ về giới hạn, những điều không được phép làm và cách dùng góc máy, ánh sáng để hình ảnh gợi cảm chứ không phô, trọng tâm là khai thác chấn thương tâm lý của nhân vật, không phải dùng hình thể để câu khách".

Gia Huy nói rằng, mục tiêu của anh khi đóng cảnh tắm trên phim không đơn thuần là "khoe cơ bắp", mà muốn dùng hình thể để định hình ngôn ngữ cho nhân vật trong phim là một con người tham vọng, lạnh lùng và luôn muốn kiểm soát mọi thứ.

"Với tôi, cơ thể chỉ là một công cụ phụ trợ cho tâm lý nhân vật", anh nói.

Theo Lương Gia Huy, diễn xuất nội tâm mới là cốt lõi để cảnh nóng trở nên nghệ thuật. Nếu nội tâm của diễn viên không "phát điện", hình ảnh rất dễ trở nên trần trụi và phản cảm.

Nam diễn viên cho rằng vóc dáng đẹp là một lợi thế trong nghề diễn viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên thừa nhận, việc cởi bỏ trang phục trước ống kính tạo áp lực cho anh, nhưng với anh đó là một bài kiểm tra về bản lĩnh nghề nghiệp.

Lương Gia Huy coi việc thể hiện cảnh khoe hình thể là sự kết hợp của sự dấn thân vì nghệ thuật và trách nhiệm của một diễn viên chuyên nghiệp.

Về định hướng tương lai, Lương Gia Huy chia sẻ: "Vóc dáng đẹp là một lợi thế, nhưng điểm đến cuối cùng của tôi là diễn xuất. Tôi muốn khán giả nhớ đến Lương Gia Huy là một diễn viên có khả năng biến hóa, có chiều sâu, chứ không bị đóng khung trong bất kỳ hình tượng nào".