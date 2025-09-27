"Mưa đỏ" không kể khổ lấy nước mắt, vì sao khán giả rung động?

Vì sao "Mưa đỏ" chạm đến trái tim khán giả?

Sau hơn 1 tháng chiếu rạp, phim điện ảnh Mưa đỏ đã tạo nên những kỷ lục về doanh thu cũng như gặt hái được tình cảm của đông đảo khán giả cả nước. Theo Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã vượt mốc doanh thu 700 tỷ đồng, trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất tại Việt Nam từ trước tới nay.

Bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất sẽ chính thức rời rạp từ ngày 29/9.

Nhiều độc giả của Dân trí đã bày tỏ sự xúc động khi xem phim Mưa đỏ. Độc giả Hoàng Thịnh chia sẻ: "Cả gia đình tôi đi xem phim và ai cũng khóc vì thương các chiến sĩ. Tôi để ý mọi người trong rạp đều rơi nước mắt hoặc ít hoặc nhiều. Bộ phim thật sự đã chạm tới trái tim của người xem, khiến ngay cả một người đàn ông cứng rắn như tôi cũng cảm thấy nhói lòng, xót xa vì sự hy sinh của thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình".

Độc giả Minh Anh, một cựu chiến binh, chia sẻ: “Tôi chắc Mưa đỏ không thể nói hết, đủ hết những gì đã xảy ra ở Thành cổ Quảng Trị trong mấy chục ngày đêm bi tráng đó. Nhưng những gì bộ phim truyền tải cũng là đủ cho thế hệ sau. Đây là bộ phim hay, chân thật, rất đáng xem để nghĩ đúng hơn về cuộc chiến”.

Nhiều khán giả cho biết họ đã khóc vì xúc động khi xem phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Theo độc giả Nguyễn Nguyễn, Mưa đỏ thành công chạm đến cảm xúc của khán giả, là do lối diễn xuất dung dị, đời thường của dàn diễn viên trẻ. Cách kể chuyện của phim cũng không "lên gân" hay giáo điều, tránh xa mô-típ "kể khổ lấy nước mắt", giúp câu chuyện trở nên gần gũi và dễ chạm đến trái tim người xem hơn bao giờ hết.

PGS. TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng đánh giá cao lối kể chuyện của phim Mưa đỏ.

"Bộ phim đặt con người ở vị trí trung tâm. Họ là những người lính trẻ, có cảm xúc riêng tư, có cả nỗi sợ, tình yêu và sự hy sinh. Do đó, người xem có thể nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện của họ, trong lá thư gửi mẹ, khoảnh khắc yếu lòng trước trận chiến...

Nhờ đó, nhân vật lịch sử trở nên gần gũi với khán giả. Tri thức qua bộ phim không còn chỉ là những con số, mốc thời gian khô cứng mà được chuyển hóa thành trải nghiệm cá nhân. Vì thế, người xem rơi nước mắt, trân quý hòa bình, sau đó tự hỏi “mình có thể làm gì để xứng đáng với thế hệ đi trước?”.

Chuyên gia cho rằng phim "Mưa đỏ" chạm đến trái tim khán giả nhờ lối kể chuyện đặt con người làm trọng tâm, khiến người xem nhìn thấy mình trong câu chuyện (Ảnh: Nhà sản xuất).

Độc giả Thị Vân Anh Nguyễn chia sẻ đầy xúc động: “Chính vì xem phim Mưa đỏ mà tôi quan tâm đến lịch sử nước nhà hơn. Sau khi xem xong, tôi về nhà tìm hiểu thêm về lịch sử 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Quảng Trị và đọc thêm nhiều sách, báo về chiến tranh chống Mỹ. Từ đó, tôi hiểu và trân quý hơn những gì ông cha đã ngã xuống để có được hòa bình ngày hôm nay”.

Độc giả Ny Ben khẳng định, thành công của bộ phim là đã khắc họa thành công một giai đoạn lịch sử đau thương, nhắc nhở các bạn trẻ về sự hy sinh lớn lao của cha ông. Lòng yêu nước không cần hô hào, mà nó tự lên tiếng bằng hành động, sự thấu cảm và lòng biết ơn.

TS Hà Thanh Vân (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định rằng, Mưa đỏ đã thành công trong việc khơi gợi lòng yêu nước và sự quan tâm đến lịch sử dân tộc.

Theo bà Vân, bộ phim đã đáp ứng được "món ăn tinh thần" mà công chúng đang thiếu.

"Giữa một thị trường điện ảnh ngập tràn phim giải trí, việc xuất hiện một bộ phim lịch sử hay và hấp dẫn đã tạo nên một hiệu ứng bùng nổ", bà Vân nêu.

Từ hiện tượng điện ảnh đến biểu tượng lan tỏa tinh thần yêu nước

Đạo diễn Đức Thịnh cho biết, ông đã xem bộ phim Mưa đỏ tới 5 lần. Ông thấy rằng, Mưa đỏ giống như một lời hiệu triệu hàng triệu trái tim người Việt Nam.

Từ góc độ chuyên môn, đạo diễn Thịnh phân tích: "Nhìn lại lịch sử điện ảnh Việt Nam, nhiều tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh đã ra đời từ trước giải phóng, như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972), Em bé Hà Nội (1974) hay sau này là Cánh đồng hoang (1979) và Mùi cỏ cháy (2012). Mặc dù có giá trị nghệ thuật cao, những tác phẩm này chưa tạo được tiếng vang lớn ở thời điểm ra mắt, một phần vì "thiên thời" chưa đến.

Mưa đỏ ra mắt đúng vào thời điểm cả dân tộc hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn, khi lòng tự hào dân tộc đang lên cao. Cộng hưởng với tâm huyết, sự nghiêm túc và nghiên cứu kỹ lưỡng của ê-kíp làm phim, Mưa đỏ đã chính thức định nghĩa lại khái niệm phim Nhà nước, xóa tan định kiến về "phim cúng cụ", trở thành tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, dành cho cộng đồng".

"Mưa đỏ" thay đổi định kiến về "phim cúng cụ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Ông Thịnh nhận định, thành công của Mưa đỏ là tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam nói chung và dòng phim Nhà nước nói riêng. Nó chứng minh rằng, khi làm phim về lịch sử một cách nghiêm túc và đặt khán giả làm trung tâm, tác phẩm sẽ luôn được đón nhận.

Nhà làm phim này tin tưởng: "Sau Mưa đỏ, các nhà làm phim chắc chắn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về tư duy xem phim của người Việt, đặc biệt là giới trẻ, những người ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng nghệ thuật".

Quan sát thành công của phim Mưa đỏ, PGS. TS Trần Thành Nam có cùng quan điểm với các chuyên gia phê bình phim ảnh về việc bộ phim đã không còn chỉ là một loại hình giải trí mà đã trở thành một hiện tượng xã hội.

Ở góc độ nhà quản lý, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đưa ra cái nhìn tổng quát về phim Mưa đỏ.

Ông thấy rằng, bộ phim này đã cho thấy điện ảnh Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, mà còn có thể trở thành biểu tượng lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Thành công của Mưa đỏ khẳng định điện ảnh có sức mạnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại đầy khát vọng.

Cục trưởng Điện ảnh nhấn mạnh giá trị của phim Mưa đỏ với cộng đồng, xã hội. Thứ nhất, Mưa đỏ vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim điện ảnh thông thường bởi sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử và tính nghệ thuật hiện đại. Bộ phim tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, giúp khán giả, nhất là thế hệ trẻ, cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, tự do.

Thứ 2, tác phẩm đã tạo ra một hiệu ứng xã hội sâu rộng, trở thành “trend” (xu hướng) yêu nước khi hình ảnh, câu thoại, âm nhạc và thông điệp của phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, các nền tảng số, cũng như trong đời sống hàng ngày. Đây là minh chứng sinh động cho thấy khi nghệ thuật chạm đến trái tim, nó có thể biến thành sức mạnh cộng đồng.

Thứ 3, thành công của Mưa đỏ là kết quả của sự chung tay giữa Nhà nước và tư nhân, từ khâu sản xuất, phát hành cho đến truyền thông. Đây là mô hình hợp tác công - tư đáng khuyến khích, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam thành ngành kinh tế - văn hóa mũi nhọn.

Ông Cường khẳng định: "Mưa đỏ đã chứng minh rằng điện ảnh không chỉ phản ánh hiện thực mà còn tạo nên hiện thực mới - hiện thực của niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến".